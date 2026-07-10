BIC chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An cho khách hàng tại Đồng Tháp

Ông B.Q.P vay vốn tại BIDV Đồng Tháp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua sự tư vấn của cán bộ BIDV và BIC, ông P. đã lựa chọn tham gia bảo hiểm BIC Bình An để bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro bất ngờ như tai nạn, bệnh tật. Tính riêng từ năm 2025 đến nay, khách hàng B.Q.P đã tham gia liên tục 06 Giấy chứng nhận bảo hiểm BIC Bình An tương ứng với các giai đoạn giải ngân và kế hoạch sử dụng vốn vay.

Vừa qua, ông P. không may tử vong do tai nạn giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, BIDV Đồng Tháp cùng BIC Cửu Long đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình, đồng thời khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ để quyền lợi được giải quyết nhanh chóng, đầy đủ và đúng theo cam kết.

BIC Cửu Long vừa phối hợp với BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp thực hiện chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An cho gia đình một khách hàng không may tử vong do tai nạn giao thông.

Số tiền hơn 4,8 tỷ đồng được chi trả kịp thời không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, mà còn thể hiện sự đồng hành đầy nhân văn giữa BIDV và BIC đối với mỗi khách hàng. Việc chi trả bồi thường nhanh chóng trong các trường hợp rủi ro lớn tiếp tục khẳng định vai trò là 'lá chắn tài chính' vững chắc của BIC Bình An, giúp khách hàng an tâm tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh doanh.

BIC Bình An được thiết kế dành riêng cho khách hàng vay vốn tại BIDV, bảo vệ người được bảo hiểm trước những rủi ro như tai nạn, bệnh tật hoặc tử vong trong suốt thời gian vay. Khi biến cố xảy ra, giải pháp này không chỉ hỗ trợ thực hiện các nghĩa vụ tài chính mà còn góp phần gìn giữ sự ổn định cuộc sống cho cả gia đình người vay vốn.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, BIC đã thực hiện điều chỉnh sản phẩm theo hướng mới, đảm bảo cao nhất quyền lợi của khách hàng tham gia bảo hiểm, thể hiện rõ nét vai trò đồng hành của doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng, ngân hàng khi không may xảy ra sự kiện bảo hiểm.