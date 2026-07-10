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BIC chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An cho khách hàng tại Đồng Tháp

Nam Khánh

Nam Khánh

12:27 | 10/07/2026
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Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long (BIC Cửu Long) và BIDV Chi nhánh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người BIC Bình An cho gia đình khách hàng B.Q.P với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.
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Ông B.Q.P vay vốn tại BIDV Đồng Tháp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua sự tư vấn của cán bộ BIDV và BIC, ông P. đã lựa chọn tham gia bảo hiểm BIC Bình An để bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro bất ngờ như tai nạn, bệnh tật. Tính riêng từ năm 2025 đến nay, khách hàng B.Q.P đã tham gia liên tục 06 Giấy chứng nhận bảo hiểm BIC Bình An tương ứng với các giai đoạn giải ngân và kế hoạch sử dụng vốn vay.

Vừa qua, ông P. không may tử vong do tai nạn giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, BIDV Đồng Tháp cùng BIC Cửu Long đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình, đồng thời khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ để quyền lợi được giải quyết nhanh chóng, đầy đủ và đúng theo cam kết.

BIC chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An cho khách hàng tại Đồng Tháp
BIC Cửu Long vừa phối hợp với BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp thực hiện chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An cho gia đình một khách hàng không may tử vong do tai nạn giao thông.

Số tiền hơn 4,8 tỷ đồng được chi trả kịp thời không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, mà còn thể hiện sự đồng hành đầy nhân văn giữa BIDV và BIC đối với mỗi khách hàng. Việc chi trả bồi thường nhanh chóng trong các trường hợp rủi ro lớn tiếp tục khẳng định vai trò là 'lá chắn tài chính' vững chắc của BIC Bình An, giúp khách hàng an tâm tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh doanh.

BIC Bình An được thiết kế dành riêng cho khách hàng vay vốn tại BIDV, bảo vệ người được bảo hiểm trước những rủi ro như tai nạn, bệnh tật hoặc tử vong trong suốt thời gian vay. Khi biến cố xảy ra, giải pháp này không chỉ hỗ trợ thực hiện các nghĩa vụ tài chính mà còn góp phần gìn giữ sự ổn định cuộc sống cho cả gia đình người vay vốn.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, BIC đã thực hiện điều chỉnh sản phẩm theo hướng mới, đảm bảo cao nhất quyền lợi của khách hàng tham gia bảo hiểm, thể hiện rõ nét vai trò đồng hành của doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng, ngân hàng khi không may xảy ra sự kiện bảo hiểm.

BIC Cửu Long Bảo hiểm BIC

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Kim TT/AVPL 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,130 ▲90K 14,830 ▲90K
Trang sức 99.99 14,140 ▲90K 14,840 ▲90K
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 ▲1323K 14,992 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 ▲1323K 14,993 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 ▲7K 1,494 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 ▲7K 1,495 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▲7K 1,474 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 ▲693K 145,941 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 ▲525K 110,711 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 ▲476K 100,392 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 ▲427K 90,073 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 ▲408K 86,093 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 ▲46669K 61,622 ▲55489K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
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Cập nhật: 10/07/2026 14:00
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Cập nhật: 10/07/2026 14:00

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