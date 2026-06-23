Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các doanh nghiệp được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 05/2026.

Trải qua một năm 2025 nhiều khó khăn của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, BIC tiếp tục ghi dấu ấn với nền tảng hoạt động bền vững và hướng tới khách hàng.

Hoạt động của BIC được củng cố bởi tiềm lực tài chính vững chắc. Với định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động, năm 2025, BIC tiếp tục vững vàng trong Top 3 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường. Đặc biệt, BIC tiếp tục được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới A.M. Best đánh giá năng lực tài chính ở mức aaa.VN, cao nhất tại Việt Nam.

Kiên định với phương châm lấy khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động, BIC không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, hiện đại hoá các kênh phân phối, cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Hiện nay, BIC triển khai hơn 100 sản phẩm bảo hiểm thông qua mạng lưới 38 đơn vị thành viên và hơn 230 phòng kinh doanh trên toàn quốc. BIC cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển các kênh phân phối bán lẻ hiện đại như Bancassurance và bảo hiểm trực tuyến.

Phát huy nền tảng đã được xây dựng và lấy niềm tin của khách hàng làm động lực, BIC sẽ tiếp tục hành trình đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những giải pháp bảo hiểm toàn diện, đáng tin cậy, góp phần bảo vệ khách hàng và lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng.