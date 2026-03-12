Kinh tế số
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và phát động kế hoạch kinh doanh năm 2026 tại Phú Thọ. Sự kiện nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đối mặt nhiều biến động, đồng thời định hướng chiến lược tăng trưởng trong năm tới.
Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, năm 2025, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ghi nhận sự phục hồi với tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 88.071 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2025.

Tuy nhiên, ngành cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Các doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh bộ sản phẩm bán lẻ để phù hợp với yêu cầu định phí hiện đại. Đồng thời, mức độ rủi ro gia tăng mạnh khiến áp lực bồi thường lớn hơn nhiều so với các năm trước. Từ cuối Quý III/2025, thời tiết cực đoan liên tiếp xuất hiện, các cơn bão gây thiệt hại nặng tại miền Trung, Tây Nguyên và Bắc Bộ. Cộng hưởng với hậu quả thiên tai từ năm 2024, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ còn chịu thêm sức ép từ xu hướng “thắt chặt” trên thị trường tái bảo hiểm quốc tế.

BIC tổng kết năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững năm 2026
Ông Trần Hoài An – Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC.

Báo cáo trước Hội nghị về kết quả kinh doanh năm 2025, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc BIC Đoàn Thị Thu Huyền cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm Công ty mẹ BIC năm qua đạt gần 5.350 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 5.250 tỷ đồng, giúp BIC giữ vững vị trí thứ 5 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Các chỉ tiêu hiệu quả của BIC trong năm 2025 ghi nhận những kết quả ấn tượng, trong bối cảnh thị trường phải đối mặt với áp lực bồi thường tăng cao. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 680 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Trong đó, lợi nhuận riêng trước thuế đạt hơn 650 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ so với năm trước. Đặc biệt, BIC tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Hướng tới năm 2026 - năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, BIC vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược tăng trưởng có chọn lọc, gắn mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trọng tâm là củng cố các nghiệp vụ chủ lực, phát triển các phân khúc thị trường tiềm năng, đa dạng hóa kênh phân phối và thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời tăng cường kỷ luật tài chính và chuẩn hóa quản trị rủi ro để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

BIC tổng kết năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững năm 2026
Tổng Giám đốc BIC Đoàn Thị Thu Huyền phát biểu tại buổi lễ.

Với định hướng đó, BIC đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững vị thế trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, duy trì vị trí Top 3 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường, từng bước khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hiệu quả và chuẩn mực hàng đầu tại Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Trần Hoài An – Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC đánh giá cao những kết quả mà hệ thống BIC đã đạt được trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ phải đối mặt với nhiều khó khăn năm 2025. Ông Trần Hoài An đề nghị Ban lãnh đạo và toàn hệ thống BIC tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng, chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất, kỷ luật và hiệu quả. Đồng thời, cần tập trung xây dựng một hệ thống vận hành linh hoạt, thống nhất, đáp ứng ngày càng cao các chuẩn mực cạnh tranh của thị trường. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu kiên định với định hướng tăng trưởng mạnh mẽ nhưng phải luôn đặt trong khuôn khổ quản trị rủi ro chặt chẽ, đảm bảo an toàn và tuân thủ các chuẩn mực quản trị của BIC, giữ vững sự cân bằng giữa mở rộng quy mô và kiểm soát rủi ro, hướng tới mô hình phát triển bền vững trong năm 2026.

BIC tổng kết năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững năm 2026
HĐQT, Ban lãnh đạo BIC phát động kế hoạch kinh doanh 2026.

Hội nghị cũng biểu dương, khen thưởng các Ban/Đơn vị thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, các tập thể đơn vị dẫn đầu khối đơn vị thành viên và Trụ sở chính năm 2025.

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết năm 2025, BIC cũng đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa bao gồm: Hội nghị Người lao động năm 2026, Hội nghị Đảng bộ mở rộng năm 2026, Chương trình Về nguồn Đêm Thiêng liêng tại Nhà tù Hoả Lò, Lễ trao giải Sao Kim năm 2025 cho các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất trong năm và Phát động kế hoạch kinh doanh năm 2026 cùng Hội thảo trao đổi các chính sách nghiệp vụ, kinh doanh. Các chương trình đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, thổi bùng ngọn lửa quyết tâm của hệ thống BIC, sẵn sàng đương đầu khó khăn, thách thức và tiếp tục gặt hái những thành công trong năm 2026.

Bảo hiểm BIC BIC báo cáo tổng kết năm 2025 tổng doanh thu phí bảo hiểm Công ty mẹ BIC thị trường bảo hiểm phi nhân thọ việt nam Top 10 công ty bảo hiểm tại việt nam

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

