Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

18:04 | 12/03/2026
Giá vàng hôm nay 12/3/2026 diễn biến hình chữ V đặc trưng: lao dốc mạnh buổi sáng rồi phục hồi ấn tượng vào chiều, SJC dao động 183,3–186,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay biến động hình chữ V

Mở cửa phiên giao dịch châu Á sáng 12/3/2026, giá vàng thế giới giao ngay bất ngờ lao dốc mạnh, rơi về vùng 5.144 – 5.150 USD/ounce, giảm hơn 50–60 USD so với đỉnh thiết lập trước đó. Đây là mức giảm đáng kể trong một phiên, khiến không ít nhà đầu tư bắt đầu lo ngại về đà tăng dài hạn của kim loại quý.

Biểu đồ giá vàng thế giới.
Biểu đồ giá vàng thế giới.

Nguyên nhân chính được xác định đến từ áp lực chốt lời sau chuỗi ngày liên tiếp phá đỉnh. Bên cạnh đó, số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ vừa được công bố ở mức tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Điều này củng cố kỳ vọng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, kéo theo đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi vốn là hai yếu tố gây áp lực trực tiếp lên giá vàng.

Tuy nhiên, bước sang buổi chiều, sắc xanh đã trở lại khi giá vàng phục hồi mạnh mẽ lên vùng 5.171 – 5.191 USD/ounce. Lực cầu trú ẩn an toàn (safe-haven) được khơi dậy bởi diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt các cuộc tấn công nhắm vào eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu, đã trở thành bệ đỡ vững chắc giúp vàng lấy lại thế cân bằng trong phiên.

Giá vàng trong nước hôm nay SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt biến động

Cùng nhịp với diễn biến quốc tế, thị trường vàng trong nước sáng 12/3 ghi nhận một cú "quay xe" gây chú ý. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt bốc hơi tới 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước, lùi về vùng 182,8 – 185,8 triệu đồng/lượng ngay đầu giờ sáng.

Ghi nhận lúc 14h chiều 12/3, giá vàng trong nước đã phục hồi nhẹ so với mức khảo sát buổi sáng (8h45), dù vẫn thấp hơn so với mức đóng cửa hôm qua.
Ghi nhận lúc 14h chiều 12/3, giá vàng trong nước đã phục hồi nhẹ so với mức khảo sát buổi sáng (8h45), dù vẫn thấp hơn so với mức đóng cửa hôm qua.

Đến phiên chiều, lực cầu bắt đáy xuất hiện đã giúp giá phục hồi 400.000 – 500.000 đồng/lượng. Các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết vàng miếng phổ biến quanh mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đặc biệt, giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục giao dịch sát với vàng miếng quanh mức 183 – 186 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng chuyển dịch của người dân sang vàng nhẫn do tính linh hoạt và khan hiếm nguồn cung nguyên liệu.

Đáng chú ý, mức chênh lệch giá vàng SJC so với giá thế giới quy đổi (khoảng 163 – 164,6 triệu đồng/lượng theo tỷ giá ngân hàng 26.314 VND/USD) vẫn duy trì ở mức rất cao, lên tới hơn 21 – 23 triệu đồng/lượng. Song song đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Big 4) gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tiếp tục triển khai bán vàng bình ổn cho người dân với giá 186,3 – 187,2 triệu đồng/lượng nhưng chỉ bán ra, không mua lại.

1. DOJI - Cập nhật: 12/03/2026 11:12 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
SJC -Bán Lẻ18,330 ▼90K18,630 ▼90K
Kim TT/AVPL18,335 ▼90K18,640 ▼90K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG18,330 ▼90K18,630 ▼90K
Nguyên Liệu 99.9917,300 ▼300K17,500 ▼300K
Nguyên Liệu 99.917,250 ▼300K17,450 ▼300K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ18,000 ▼310K18,400 ▼310K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ17,950 ▼310K18,350 ▼310K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ17,880 ▼310K18,330 ▼310K
2. PNJ - Cập nhật: 12/03/2026 10:34 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
TPHCM - PNJ183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Hà Nội - PNJ183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Miền Tây - PNJ183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
3. AJC - Cập nhật: 12/03/2026 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Miếng SJC Hà Nội18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội18,310 ▼90K 18,610 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An18,310 ▼90K 18,610 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình18,310 ▼90K 18,610 ▼90K
NL 99.9017,220 ▼200K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình17,250 ▼200K
Trang sức 99.917,800 ▼90K 18,500 ▼90K
Trang sức 99.9917,810 ▼90K 18,510 ▼90K
4. SJC - Cập nhật: 22/07/2025 08:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ1,833 ▼9K 18,632 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ1,833 ▼9K 18,633 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ183 ▼1656K 186 ▼1683K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ183 ▼1656K 1,861 ▲1674K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%181 ▼1638K 1,845 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%176,173 ▼891K 182,673 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%129,639 ▼675K 138,539 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%116,723 ▼612K 125,623 ▼612K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%103,806 ▼549K 112,706 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%98,824 ▼525K 107,724 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%68,194 ▲61337K 77,094 ▲69347K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG1,833 ▼9K 1,863 ▼9K

Nhận định chuyên gia cơ hội và rủi ro khi mua vàng ở vùng đỉnh

Nhìn về trung và dài hạn, triển vọng của vàng vẫn được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. Nhiều dự báo cho rằng kim loại quý có thể chinh phục mốc 6.000 – 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, được thúc đẩy bởi nhu cầu đa dạng hóa tài sản của các ngân hàng trung ương toàn cầu và rủi ro kinh tế vĩ mô ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, với tỷ giá USD/VND tự do vẫn neo cao ở mức 26.606 – 26.746 VND/USD làm đội chi phí nhập khẩu vàng, giá vàng trong nước khó có thể giảm mạnh trong ngắn hạn. Rủi ro điều chỉnh sâu vẫn thường trực nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt hoặc cơ quan quản lý tung ra các biện pháp can thiệp mạnh tay hơn.

Các chuyên gia tài chính khuyến cáo nhà đầu tư không nên "tất tay" rút toàn bộ tiền tiết kiệm mua vàng tại vùng đỉnh lịch sử. Chiến lược được khuyến nghị là chỉ phân bổ khoảng 20–30% danh mục tài sản vào vàng để phòng vệ rủi ro, đồng thời tích lũy theo từng phần tại các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi theo đà tăng.

giá vàng hôm nay 12/3 giá vàng ngày 12/3/2026 chênh lệch vàng trong nước và thế giới giá vàng SJC hôm nay giá vàng thế giới hôm nay vàng nhẫn 9999 cơ hội và rủi ro khi mua vàng ở vùng đỉnh thị trường vàng trong nước mức chênh lệch giá vàng SJC

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

