Giá vàng thế giới hôm nay biến động hình chữ V

Mở cửa phiên giao dịch châu Á sáng 12/3/2026, giá vàng thế giới giao ngay bất ngờ lao dốc mạnh, rơi về vùng 5.144 – 5.150 USD/ounce, giảm hơn 50–60 USD so với đỉnh thiết lập trước đó. Đây là mức giảm đáng kể trong một phiên, khiến không ít nhà đầu tư bắt đầu lo ngại về đà tăng dài hạn của kim loại quý.

Biểu đồ giá vàng thế giới.

Nguyên nhân chính được xác định đến từ áp lực chốt lời sau chuỗi ngày liên tiếp phá đỉnh. Bên cạnh đó, số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ vừa được công bố ở mức tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Điều này củng cố kỳ vọng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, kéo theo đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi vốn là hai yếu tố gây áp lực trực tiếp lên giá vàng.

Tuy nhiên, bước sang buổi chiều, sắc xanh đã trở lại khi giá vàng phục hồi mạnh mẽ lên vùng 5.171 – 5.191 USD/ounce. Lực cầu trú ẩn an toàn (safe-haven) được khơi dậy bởi diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt các cuộc tấn công nhắm vào eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu, đã trở thành bệ đỡ vững chắc giúp vàng lấy lại thế cân bằng trong phiên.

Giá vàng trong nước hôm nay SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt biến động

Cùng nhịp với diễn biến quốc tế, thị trường vàng trong nước sáng 12/3 ghi nhận một cú "quay xe" gây chú ý. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt bốc hơi tới 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước, lùi về vùng 182,8 – 185,8 triệu đồng/lượng ngay đầu giờ sáng.

Ghi nhận lúc 14h chiều 12/3, giá vàng trong nước đã phục hồi nhẹ so với mức khảo sát buổi sáng (8h45), dù vẫn thấp hơn so với mức đóng cửa hôm qua.

Đến phiên chiều, lực cầu bắt đáy xuất hiện đã giúp giá phục hồi 400.000 – 500.000 đồng/lượng. Các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết vàng miếng phổ biến quanh mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đặc biệt, giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục giao dịch sát với vàng miếng quanh mức 183 – 186 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng chuyển dịch của người dân sang vàng nhẫn do tính linh hoạt và khan hiếm nguồn cung nguyên liệu.

Đáng chú ý, mức chênh lệch giá vàng SJC so với giá thế giới quy đổi (khoảng 163 – 164,6 triệu đồng/lượng theo tỷ giá ngân hàng 26.314 VND/USD) vẫn duy trì ở mức rất cao, lên tới hơn 21 – 23 triệu đồng/lượng. Song song đó, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Big 4) gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tiếp tục triển khai bán vàng bình ổn cho người dân với giá 186,3 – 187,2 triệu đồng/lượng nhưng chỉ bán ra, không mua lại.

1. DOJI - Cập nhật: 12/03/2026 11:12 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC -Bán Lẻ 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K Kim TT/AVPL 18,335 ▼90K 18,640 ▼90K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K Nguyên Liệu 99.99 17,300 ▼300K 17,500 ▼300K Nguyên Liệu 99.9 17,250 ▼300K 17,450 ▼300K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,000 ▼310K 18,400 ▼310K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,950 ▼310K 18,350 ▼310K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,880 ▼310K 18,330 ▼310K

2. PNJ - Cập nhật: 12/03/2026 10:34 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Hà Nội - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Đà Nẵng - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Miền Tây - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Tây Nguyên - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Đông Nam Bộ - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K

3. AJC - Cập nhật: 12/03/2026 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K Miếng SJC Nghệ An 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K Miếng SJC Thái Bình 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,310 ▼90K 18,610 ▼90K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,310 ▼90K 18,610 ▼90K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,310 ▼90K 18,610 ▼90K NL 99.90 17,220 ▼200K NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,250 ▼200K Trang sức 99.9 17,800 ▼90K 18,500 ▼90K Trang sức 99.99 17,810 ▼90K 18,510 ▼90K

4. SJC - Cập nhật: 22/07/2025 08:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,833 ▼9K 18,632 ▼90K Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,833 ▼9K 18,633 ▼90K Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 183 ▼1656K 186 ▼1683K Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 183 ▼1656K 1,861 ▲1674K Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 181 ▼1638K 1,845 ▼9K Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 176,173 ▼891K 182,673 ▼891K Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 129,639 ▼675K 138,539 ▼675K Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 116,723 ▼612K 125,623 ▼612K Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 103,806 ▼549K 112,706 ▼549K Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 98,824 ▼525K 107,724 ▼525K Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 68,194 ▲61337K 77,094 ▲69347K Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K

Nhận định chuyên gia cơ hội và rủi ro khi mua vàng ở vùng đỉnh

Nhìn về trung và dài hạn, triển vọng của vàng vẫn được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. Nhiều dự báo cho rằng kim loại quý có thể chinh phục mốc 6.000 – 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, được thúc đẩy bởi nhu cầu đa dạng hóa tài sản của các ngân hàng trung ương toàn cầu và rủi ro kinh tế vĩ mô ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, với tỷ giá USD/VND tự do vẫn neo cao ở mức 26.606 – 26.746 VND/USD làm đội chi phí nhập khẩu vàng, giá vàng trong nước khó có thể giảm mạnh trong ngắn hạn. Rủi ro điều chỉnh sâu vẫn thường trực nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt hoặc cơ quan quản lý tung ra các biện pháp can thiệp mạnh tay hơn.

Các chuyên gia tài chính khuyến cáo nhà đầu tư không nên "tất tay" rút toàn bộ tiền tiết kiệm mua vàng tại vùng đỉnh lịch sử. Chiến lược được khuyến nghị là chỉ phân bổ khoảng 20–30% danh mục tài sản vào vàng để phòng vệ rủi ro, đồng thời tích lũy theo từng phần tại các nhịp điều chỉnh thay vì mua đuổi theo đà tăng.