Giá vàng hôm nay 24/12: Lập đỉnh lịch sử, thị trường “nóng” cuối năm

Cập nhật giá vàng trong nước

Giá vàng miếng SJC được cập nhật sáng nay tại các hệ thống lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh 157–159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng khoảng 1,5–2 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó. Đây là mức giá cao nhất lịch sử của vàng miếng ở thị trường Việt Nam. Các loại vàng nhẫn 24K, 9999 cũng đồng loạt điều chỉnh tăng, với giá mua vào – bán ra ở mức khoảng 152,6–157,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giới đầu tư và người dân đang chứng kiến một tuần thị trường vàng trong nước “nóng bỏng”, khi nhu cầu mua vào tăng mạnh trong bối cảnh giá thế giới đi lên liên tục và nguồn cung có phần khan hiếm.

Giá vàng thế giới: Chạm đỉnh, vượt mốc 4.500 USD/ounce

Theo dữ liệu giao ngay trên thị trường quốc tế, giá vàng vượt ngưỡng 4.490–4.500 USD/ounce trong phiên giao dịch gần đây, tiếp tục ở mức cao kỷ lục. Giá giao ngay đã ghi nhận mức đỉnh gần 4.497,55 USD/ounce và vẫn giữ trên 4.490 USD/ounce khi mở cửa ngày 24/12, phản ánh sức cầu lớn từ các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Đà tăng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm tới, cùng với bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Reuters cũng đưa tin giá vàng quốc tế vừa vượt mức 4.500 USD/ounce lần đầu tiên, dấu hiệu cho thấy kim loại quý vẫn giữ vai trò là tài sản an toàn hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư.

Giới chuyên gia cho rằng mức giá hiện tại thể hiện sự tin tưởng của thị trường vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của vàng, đặc biệt khi các yếu tố vĩ mô như chính sách tiền tệ, địa chính trị và áp lực lạm phát vẫn đang tác động lớn tới các kênh tài sản. Mức giá kỷ lục này cũng khiến nhiều nhà đầu tư chốt lời trong ngắn hạn, trong khi nhóm còn nắm giữ vàng đang kỳ vọng giá có thể tiếp tục đi lên khi bước sang năm mới.