BYD cung cấp xe điện cho Manchester City, logo xuất hiện trên áo tập

Tập đoàn BYD vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn cầu với Câu lạc bộ bóng đá Manchester City. Theo thỏa thuận, hãng xe Trung Quốc cung cấp phương tiện di chuyển cho đội bóng Anh, đồng thời triển khai các giải pháp sạc và hệ thống pin lưu trữ năng lượng tại City Football Academy - trung tâm huấn luyện và phát triển hiện đại của Manchester City dành cho đội bóng đá nam, nữ và học viện trẻ.

Việc tích hợp công nghệ năng lượng mới không chỉ hỗ trợ vận hành mà còn phản ánh tầm nhìn chung của hai bên hướng tới các tiêu chuẩn bền vững trong cơ sở hạ tầng thể thao hiện đại.

Stella Li, Phó Chủ tịch BYD, cho biết Manchester City thể hiện giá trị mà tập đoàn theo đuổi. "Đội bóng này vượt qua giới hạn, giống như cách BYD phát triển công nghệ xe điện", bà Li phát biểu tại sự kiện ký kết. Quan hệ đối tác này kết nối công nghệ với thể thao, truyền cảm hứng về tương lai di chuyển bền vững qua kênh giải trí đại chúng.

Logo BYD sẽ in trên tay áo tập luyện của đội nam từ ngay sau khi ký kết. Đội nữ sử dụng mẫu trang phục tương tự từ mùa giải tới. Thương hiệu này cũng xuất hiện tại sân Etihad, bao gồm khu vực ghế huấn luyện. Một chiếc xe BYD dẫn đầu đoàn xe buýt chở cầu thủ khi vào sân trong các trận đấu Premier League và các giải quốc nội.

BYD cung cấp hai dòng xe cho Manchester City. Dòng BYD phục vụ nhu cầu di chuyển thông thường của câu lạc bộ. DENZA - thương hiệu cao cấp mà BYD nắm giữ 90% cổ phần - dành cho các hoạt động quan trọng hơn. Mercedes-Benz sở hữu 10% còn lại của DENZA, thương hiệu ra đời năm 2010 từ liên doanh giữa hai hãng.

Ferran Soriano, Tổng Giám đốc City Football Group, nhấn mạnh BYD chia sẻ cam kết về môi trường với đội bóng. Quan hệ hợp tác tập trung nâng cao tiêu chuẩn vận hành bền vững tại các cơ sở của câu lạc bộ, ông Soriano cho hay.

Manchester City được thành lập năm 1894, sở hữu nhiều danh hiệu quốc nội và quốc tế. Đội bóng này thu hút cộng đồng người hâm mộ toàn cầu đông đảo. BYD trước đây tài trợ UEFA EURO 2024 và Giải vô địch U21 châu Âu 2025, tiếp tục chiến lược hiện diện trong bóng đá quốc tế qua thỏa thuận với Manchester City.

BYD khởi đầu sản xuất pin cách đây hơn ba thập kỷ, chuyển sang làm xe điện năm 2003. Hãng này đạt doanh số 4,6 triệu xe năm 2025 và cán mốc 15 triệu xe năng lượng mới cùng năm. Sản phẩm của BYD có mặt tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, BYD ra mắt tháng 7/2024 với 10 mẫu xe thuộc nhiều phân khúc. Hãng này xây dựng hơn 35 showroom, trung tâm dịch vụ và trạm sạc trên cả nước. BYD Việt Nam dự kiến bổ sung sản phẩm mới trong năm 2026, mở rộng lựa chọn cho khách hàng trong phân khúc xe năng lượng mới.

Hãng xe Trung Quốc làm chủ chuỗi giá trị cốt lõi từ pin, mô-tơ điện đến bộ điều khiển. BYD phát triển công nghệ Blade Battery, siêu lai DM-i, nền tảng e-Platform 3.0 và hệ thống CTB. Tập đoàn này dừng sản xuất xe xăng dầu, chuyển hoàn toàn sang xe năng lượng mới, giữ vị trí số 1 về doanh số tại Trung Quốc trong 10 năm liên tiếp.