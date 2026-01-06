Chào xuân 2026, BYD Việt Nam triển khai ưu đãi ‘Tết Ngọ Rộn Ràng - Ưu Đãi Ngập Tràn’Xe 365
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Chương trình được thiết kế mang đến khởi đầu thuận lợi cho khách hàng nhân dịp chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của BYD tại thị trường Việt Nam thông qua các chính sách ưu đãi tập trung vào giá trị sở hữu bền vững và trải nghiệm sử dụng trọn vẹn.
Ưu đãi toàn diện - Gia tăng giá trị sở hữu
Không chỉ dừng ở hỗ trợ tài chính, chương trình “Tết Ngọ rộn ràng – Ưu đãi ngập tràn” được BYD Việt Nam xây dựng theo hướng tối ưu tổng giá trị dành cho người dùng. Các ưu đãi tập trung vào những yếu tố thiết yếu trong quá trình sử dụng xe năng lượng mới, bao gồm giải pháp sạc tại nhà, bảo hiểm vật chất, phụ kiện chính hãng và gói bảo hành pin mở rộng, giúp khách hàng an tâm hơn khi lựa chọn xe thuần điện lẫn xe DM-i Super Hybrid.
Danh mục áp dụng ưu đãi trải rộng trên 9 mẫu xe ở nhiều phân khúc, từ xe điện đô thị, sedan DM-i Super Hybrid, SUV gia đình đến các dòng xe cao cấp, qua đó đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng cá nhân lẫn khách hàng kinh doanh dịch vụ.
Chi tiết chương trình:
|
STT
|
DÒNG XE
|
Chương trình ưu đãi
|
1
|
BYD SEALION 6 Dynamic
|
|
2
|
BYD SEALION 6 Premium
|
|
3
|
BYD SEAL 5
|
|
4
|
BYD ATTO 2
|
|
5
|
BYD ATTO 3 Dynamic
(MY 2025)
|
|
6
|
BYD SEAL Advanced
(MY 2024)
|
|
7
|
BYD SEAL Performance (MY 2024)
|
|
8
|
BYD M6
|
|
9
|
BYD HAN
|
|
10
|
BYD SEALION 8
|
|
11
|
BYD M9
|
Thông qua chương trình “Tết Ngọ rộn ràng – Ưu đãi ngập tràn”, BYD Việt Nam mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội tiếp cận xe năng lượng mới một cách thuận lợi hơn ngay từ đầu năm. Đây không chỉ là dịp mua sắm, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình sử dụng các giải pháp di chuyển hiện đại, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
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Cập nhật giá bán công bố mới nhất các dòng xe BYD tại Việt Nam
|
Dòng xe
|
Giá bán công bố*
|
BYD ATTO 2
|
669.000.000 VNĐ
|BYD ATTO 3 Dynamic
|766.000.000 VNĐ
|BYD ATTO 3 Premium
|866.000.000 VNĐ
|BYD SEAL 5
|696.000.000 VNĐ
|BYD M6
|756.000.000 VNĐ
|BYD SEALION 6 Dynamic
|839.000.000 VNĐ
|BYD SEALION 6 Premium
|936.000.000 VNĐ
|BYD SEAL Advanced
|1.119.000.000 VNĐ
|BYD SEAL Performance
|1.359.000.000 VNĐ
|BYD HAN
|1.489.000.000 VNĐ
|BYD SEALION 8
|1.569.000.000 VNĐ
|BYD M9 Advanced
|1.999.000.000 VNĐ
|BYD M9 Premium
|2.388.000.000 VNĐ
(*) Giá bán đã bao gồm Thuế GTGT và Thuế tiêu thụ đặc biệt.