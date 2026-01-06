Chào xuân 2026, BYD Việt Nam triển khai ưu đãi ‘Tết Ngọ Rộn Ràng - Ưu Đãi Ngập Tràn’

Chương trình được thiết kế mang đến khởi đầu thuận lợi cho khách hàng nhân dịp chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của BYD tại thị trường Việt Nam thông qua các chính sách ưu đãi tập trung vào giá trị sở hữu bền vững và trải nghiệm sử dụng trọn vẹn.

Ưu đãi toàn diện - Gia tăng giá trị sở hữu

Không chỉ dừng ở hỗ trợ tài chính, chương trình “Tết Ngọ rộn ràng – Ưu đãi ngập tràn” được BYD Việt Nam xây dựng theo hướng tối ưu tổng giá trị dành cho người dùng. Các ưu đãi tập trung vào những yếu tố thiết yếu trong quá trình sử dụng xe năng lượng mới, bao gồm giải pháp sạc tại nhà, bảo hiểm vật chất, phụ kiện chính hãng và gói bảo hành pin mở rộng, giúp khách hàng an tâm hơn khi lựa chọn xe thuần điện lẫn xe DM-i Super Hybrid.

Danh mục áp dụng ưu đãi trải rộng trên 9 mẫu xe ở nhiều phân khúc, từ xe điện đô thị, sedan DM-i Super Hybrid, SUV gia đình đến các dòng xe cao cấp, qua đó đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của khách hàng cá nhân lẫn khách hàng kinh doanh dịch vụ.

Chi tiết chương trình:

STT DÒNG XE Chương trình ưu đãi 1 BYD SEALION 6 Dynamic 50% phí trước bạ (trị giá 41.950.000 VNĐ).

01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) hoặc 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW (trị giá 20.000.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.000.000 VNĐ).

01 camera hành trình chính hãng BYD (trị giá 1.756.700 VNĐ).

01 thẻ nhớ 8GB BYD (trị giá 245.300 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ).

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (tổng trị giá 11.500.000 VNĐ). 2 BYD SEALION 6 Premium 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) hoặc 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW (trị giá 20.000.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 11.300.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ).

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (tổng trị giá 11.500.000 VNĐ). 3 BYD SEAL 5 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) hoặc 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW (trị giá 20.000.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 500.000 VNĐ).

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (tổng trị giá 11.500.000 VNĐ). 4 BYD ATTO 2 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

02 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 10.000.000 VNĐ)

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 690.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 5 BYD ATTO 3 Dynamic (MY 2025) Tiền mặt 20.000.000 VNĐ.

01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

02 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 10.000.000 VNĐ).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 9.200.000 VNĐ).

01 ốp gầm bảo vệ pin BYD (trị giá 4.592.160 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.100.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 6 BYD SEAL Advanced (MY 2024) Tiền mặt tối đa 20.000.000 VNĐ.

01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 13.500.000 VNĐ).

01 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 5.000.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 2.000.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 7 BYD SEAL Performance (MY 2024) Tiền mặt tối đa 30.000.000 VNĐ.

01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 16.500.000 VNĐ).

01 voucher (phiếu) sạc miễn phí (trị giá 5.000.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 2.000.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 8 BYD M6 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) đối với xe bán lẻ.

01 gói bảo hành pin 300.000 km (trị giá 9.800.000 VNĐ) đối với xe đăng ký Grab/Be.

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 9 BYD HAN 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.200.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 10 BYD SEALION 8 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 3.400.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 11 BYD M9 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.897.560 VNĐ).

Quà tặng trị giá tối đa 5.000.000 VNĐ.

Thông qua chương trình “Tết Ngọ rộn ràng – Ưu đãi ngập tràn”, BYD Việt Nam mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội tiếp cận xe năng lượng mới một cách thuận lợi hơn ngay từ đầu năm. Đây không chỉ là dịp mua sắm, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình sử dụng các giải pháp di chuyển hiện đại, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

BYD ATTO 2 - mẫu xe điện cỡ nhỏ được phát triển cho nhóm khách hàng trẻ sống tại đô thị, những người ưu tiên sự gọn gàng và phong thái hiện đại trong di chuyển hằng ngày

Cập nhật giá bán công bố mới nhất các dòng xe BYD tại Việt Nam

Dòng xe Giá bán công bố* BYD ATTO 2 669.000.000 VNĐ BYD ATTO 3 Dynamic 766.000.000 VNĐ BYD ATTO 3 Premium 866.000.000 VNĐ BYD SEAL 5 696.000.000 VNĐ BYD M6 756.000.000 VNĐ BYD SEALION 6 Dynamic 839.000.000 VNĐ BYD SEALION 6 Premium 936.000.000 VNĐ BYD SEAL Advanced 1.119.000.000 VNĐ BYD SEAL Performance 1.359.000.000 VNĐ BYD HAN 1.489.000.000 VNĐ BYD SEALION 8 1.569.000.000 VNĐ BYD M9 Advanced 1.999.000.000 VNĐ BYD M9 Premium 2.388.000.000 VNĐ

(*) Giá bán đã bao gồm Thuế GTGT và Thuế tiêu thụ đặc biệt.