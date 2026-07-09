Bộ KH&CN và WEF thúc đẩy hợp tác AI, công nghệ bán dẫn

Bộ trưởng Vũ Hải Quân tiếp ông Maroun Kairouz Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). (Ảnh: Bộ KH&CN)

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân mới đây đã có buổi làm việc với ông Maroun Kairouz, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nhằm trao đổi về định hướng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định Việt Nam đang ưu tiên phát triển AI và công nghệ bán dẫn trở thành những lĩnh vực mũi nhọn, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Đánh giá cao tầm nhìn phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam, ông Maroun Kairouz cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để bứt phá trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Theo Giám đốc Điều hành WEF, với sự nhạy bén trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới, Việt Nam có cơ hội vươn lên nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai.

Ông Maroun Kairouz cũng bày tỏ mong muốn WEF sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy ứng dụng AI vào lĩnh vực công nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Chia sẻ về định hướng phát triển công nghệ của Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết hiện nay đất nước đang đứng trước ba thách thức lớn nhưng cũng là những cơ hội quan trọng để bứt phá trong kỷ nguyên số.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ba vấn đề trọng tâm được Bộ trưởng đề cập gồm thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông phục vụ phát triển AI và chuyển đổi số; đồng thời tối ưu hóa hạ tầng tính toán hiệu năng cao, đặc biệt là hạ tầng GPU phục vụ nghiên cứu, phát triển và triển khai các mô hình AI.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Bộ trưởng đề xuất WEF tăng cường kết nối mạng lưới chuyên gia quốc tế nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái AI; hỗ trợ nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời phối hợp tổ chức thành công các hoạt động của Năm APEC 2027.

Việc hợp tác với WEF được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quốc tế trong hoạch định chính sách, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó thúc đẩy ứng dụng AI sâu rộng trong nền kinh tế.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ KH&CN và WEF thống nhất sẽ sớm hoàn thiện Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa WEF và Chính phủ Việt Nam.

Theo hai bên, MOU sẽ là khuôn khổ quan trọng để điều phối các chương trình hợp tác trong thời gian tới, tạo nền tảng triển khai các sáng kiến về AI, công nghệ bán dẫn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Việc tăng cường hợp tác giữa Bộ KH&CN và WEF được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghệ của Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực mới cho nền kinh tế số trong giai đoạn phát triển tiếp theo.