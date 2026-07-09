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Bộ KH&CN và WEF thúc đẩy hợp tác AI, công nghệ bán dẫn

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

14:15 | 09/07/2026
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Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn tiếp tục được xác định là hai lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Đây cũng là trọng tâm hợp tác được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thúc đẩy nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế số.
Kiến nghị giao Bộ KH&CN xây hạ tầng AI quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ: Bám sát Nghị quyết 57-NQ/TW, tập trung hoàn thiện thể chế Bộ KH&CN kiểm tra doanh nghiệp tiền di động từ quý IV/2026
Bộ trưởng Vũ Hải Quân tiếp ông Maroun Kairouz Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). (Ảnh: Bộ KH&CN)
Bộ trưởng Vũ Hải Quân tiếp ông Maroun Kairouz Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). (Ảnh: Bộ KH&CN)

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân mới đây đã có buổi làm việc với ông Maroun Kairouz, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nhằm trao đổi về định hướng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI)công nghệ bán dẫn.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định Việt Nam đang ưu tiên phát triển AI và công nghệ bán dẫn trở thành những lĩnh vực mũi nhọn, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Đánh giá cao tầm nhìn phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam, ông Maroun Kairouz cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để bứt phá trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Theo Giám đốc Điều hành WEF, với sự nhạy bén trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới, Việt Nam có cơ hội vươn lên nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tương lai.

Ông Maroun Kairouz cũng bày tỏ mong muốn WEF sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy ứng dụng AI vào lĩnh vực công nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Chia sẻ về định hướng phát triển công nghệ của Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết hiện nay đất nước đang đứng trước ba thách thức lớn nhưng cũng là những cơ hội quan trọng để bứt phá trong kỷ nguyên số.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ba vấn đề trọng tâm được Bộ trưởng đề cập gồm thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông phục vụ phát triển AI và chuyển đổi số; đồng thời tối ưu hóa hạ tầng tính toán hiệu năng cao, đặc biệt là hạ tầng GPU phục vụ nghiên cứu, phát triển và triển khai các mô hình AI.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Bộ trưởng đề xuất WEF tăng cường kết nối mạng lưới chuyên gia quốc tế nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái AI; hỗ trợ nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời phối hợp tổ chức thành công các hoạt động của Năm APEC 2027.

Việc hợp tác với WEF được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quốc tế trong hoạch định chính sách, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó thúc đẩy ứng dụng AI sâu rộng trong nền kinh tế.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ KH&CN và WEF thống nhất sẽ sớm hoàn thiện Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa WEF và Chính phủ Việt Nam.

Theo hai bên, MOU sẽ là khuôn khổ quan trọng để điều phối các chương trình hợp tác trong thời gian tới, tạo nền tảng triển khai các sáng kiến về AI, công nghệ bán dẫn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Việc tăng cường hợp tác giữa Bộ KH&CN và WEF được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghệ của Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực mới cho nền kinh tế số trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bộ KH&CN hợp tác AI Công nghệ bán dẫn Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Kinh tế số

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,600 ▲50K 14,900 ▲50K
Kim TT/AVPL 14,450 ▼100K 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,450 ▼100K 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▲100K 13,600 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▲100K 13,550 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 ▲200K 14,400 ▲200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 ▲200K 14,350 ▲200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 ▲200K 14,330 ▲200K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 14,900 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 14,900 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 14,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,850 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,850 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,850 ▲50K
NL 99.90 12,950 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▼100K
Trang sức 99.9 14,040 ▲50K 14,740 ▲50K
Trang sức 99.99 14,050 ▲50K 14,750 ▲50K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 146 ▼1309K 14,902 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146 ▼1309K 14,903 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,457 ▲5K 1,487 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,457 ▲5K 1,488 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,432 ▲5K 1,467 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,248 ▲496K 145,248 ▲496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,386 ▲375K 110,186 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,116 ▲340K 99,916 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,846 ▲305K 89,646 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,885 ▲292K 85,685 ▲292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,153 ▼46168K 6,133 ▼54988K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Cập nhật: 09/07/2026 16:00
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Cập nhật: 09/07/2026 16:00
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