Miễn phí xe buýt và phép thử giao thông xanh tại Hà Nội

Miễn phí xe buýt và phép thử giao thông xanh tại Hà Nội

Từ ngày 1/7/2026, chính sách miễn phí xe buýt Hà Nội trong khu vực vành đai 1 chính thức được áp dụng. Đây là một trong những giải pháp đầu tiên nhằm hỗ trợ người dân khi Thủ đô triển khai vùng phát thải thấp và từng bước thay đổi mô hình giao thông đô thị.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng.

Theo nghị quyết, thành phố miễn tiền vé xe buýt cho người di chuyển trong khu vực vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027. Chính sách không áp dụng với loại hình xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch.

Việc hỗ trợ được xác định theo phạm vi tác động thay vì từng tuyến riêng lẻ. Người dân có chuyến đi từ vành đai 1 vẫn được miễn tiền vé khi sử dụng các tuyến xuyên tâm hoặc tuyến kết nối khu vực trung tâm với ngoại thành.

Theo UBND TP Hà Nội, đây là nhóm người dân chịu tác động trực tiếp khi thành phố triển khai các giải pháp kiểm soát khí thải và hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Thay đổi thói quen đi lại trong đô thị

Trong nhiều năm, bài toán lớn của giao thông công cộng không chỉ nằm ở hạ tầng mà còn ở thói quen sử dụng phương tiện cá nhân của người dân.

Chính sách miễn tiền vé xe buýt trong giai đoạn đầu được kỳ vọng tạo thêm động lực để người dân trải nghiệm phương tiện công cộng trước khi các yêu cầu về kiểm soát phát thải được triển khai sâu hơn.

Theo báo cáo giải trình của UBND TP Hà Nội, việc miễn vé nhằm giảm chi phí đi lại, tạo điều kiện để người dân chuyển dần từ phương tiện cá nhân sang vận tải hành khách công cộng.

Thành phố cũng miễn tiền vé xe buýt và đường sắt đô thị trên toàn địa bàn đến hết ngày 31/12/2030 trong các dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị, xã hội quan trọng.

Sau một năm áp dụng tại vành đai 1, Hà Nội sẽ đánh giá tác động của chính sách dựa trên nhu cầu đi lại, sản lượng vận tải hành khách công cộng, hiệu quả sử dụng ngân sách và khả năng mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả này sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống giao thông công cộng khi thành phố phát triển các khu vực hạn chế phát thải.

Miễn phí xe buýt và phép thử giao thông xanh tại Hà Nội. Đồ họa: Tâm Thảo.

Hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang phương tiện xanh

Song song với khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, Hà Nội cũng xây dựng chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện cá nhân.

Theo nghị quyết, cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi từ xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng. Mỗi cá nhân được hỗ trợ một lần tương ứng với một phương tiện.

Người nhận hỗ trợ phải là chủ sở hữu phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực, thực hiện chuyển đổi trong thời gian quy định và hoàn thành đăng ký phương tiện xanh mới.

Theo tính toán của thành phố, với mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, người dân có thể tiếp cận một số mẫu xe máy điện phổ thông đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản.

Ngoài nhóm cá nhân, các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích và doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn Hà Nội cũng thuộc diện được xem xét hỗ trợ vốn và lãi suất khi chuyển đổi sang phương tiện sạch.

Vùng phát thải thấp mở đường cho đô thị thông minh

Cùng với chính sách hỗ trợ người dân, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Đề án vùng phát thải thấp. Giai đoạn đầu, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ được lựa chọn thí điểm nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, các biện pháp hạn chế phương tiện được triển khai theo hướng tuyên truyền, vận động và khuyến khích chuyển đổi. Đây cũng là thời gian để thành phố hoàn thiện hạ tầng, chính sách và phương án vận hành.

Việc miễn phí xe buýt trong vành đai 1 vì vậy không chỉ là chính sách hỗ trợ chi phí đi lại. Đây còn là phép thử về khả năng thay đổi hành vi giao thông, chất lượng dịch vụ công cộng và quá trình chuyển đổi sang mô hình đô thị xanh trong tương lai.