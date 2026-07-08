Thí sinh lưu ý: Đại học Thái Nguyên công bố ngưỡng đầu vào năm 2026

Theo thông báo của Đại học Thái Nguyên, đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả kỳ thi V-SAT đã được quy đổi tương đương, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào thấp nhất là 16,00 điểm. Mức điểm này được tính theo thang điểm xét tuyển, chưa nhân hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định. Tuy nhiên, nhiều ngành và chương trình đào tạo áp dụng ngưỡng đầu vào cao hơn.

Trong số đó, nhóm chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực bán dẫn gồm Vi mạch bán dẫn, Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch và Công nghệ bán dẫn có ngưỡng nhận hồ sơ từ 22,50 điểm trở lên. Đồng thời, thí sinh phải đạt tối thiểu 7,50 điểm môn Toán.

Ảnh minh hoạ.

Đối với các ngành Luật và Luật kinh tế, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được xác định ở mức 20,00 điểm. Bên cạnh đó, thí sinh phải có điểm môn Toán và Ngữ văn, hoặc một trong hai môn Toán hoặc Ngữ văn đạt từ 6,00 điểm trở lên theo quy định của từng tổ hợp xét tuyển.

Riêng các ngành thuộc khối đào tạo sư phạm, sức khỏe cùng một số chương trình đào tạo đặc thù, ngưỡng đầu vào được áp dụng theo quy định riêng đối với từng ngành và từng đơn vị đào tạo. Đối với một số ngành đào tạo trình độ cao đẳng, điều kiện xét tuyển là thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

Đại học Thái Nguyên cũng yêu cầu các trường thành viên và đơn vị đào tạo căn cứ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đã được công bố, đồng thời bám sát quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên cổng thông tin điện tử của từng đơn vị. Đây là cơ sở để thí sinh theo dõi, đối chiếu điều kiện xét tuyển và lựa chọn nguyện vọng phù hợp trong mùa tuyển sinh năm 2026.