Hà Nội xem xét hợp tác phát triển tổ hợp công nghệ cao và trung tâm dữ liệu quy mô 4-6 tỷ USD

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: hanoimoi.vn)

Tối 5/7, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về đề xuất hợp tác phát triển Tổ hợp Công nghệ cao, Đổi mới sáng tạo và Trung tâm dữ liệu trên địa bàn thành phố.

Hà Nội hội tụ lợi thế để phát triển hệ sinh thái công nghệ cao

Đề xuất do liên doanh giữa Hưng Yên Group và JLand Group (thành viên của Johor Corporation - JCorp, Malaysia) đưa ra. Theo đề xuất, dự án sẽ được phát triển theo mô hình tổ hợp công nghệ hiện đại, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như trung tâm dữ liệu AI, trung tâm điện toán hiệu năng cao (HPC), vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, robot, tự động hóa, công nghệ xanh và công nghệ năng lượng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết Hà Nội đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các dự án công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Theo ông, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các cơ chế phân cấp, phân quyền đặc thù đã tạo dư địa lớn để thành phố chủ động thu hút đầu tư trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Bên cạnh đó, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cũng xác định rõ các không gian phát triển chiến lược, tạo nền tảng triển khai những dự án quy mô lớn.

Đặc biệt, sau khi tổng kết Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trung ương đã lựa chọn Hà Nội là địa phương tiên phong triển khai nhiều mô hình mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo lãnh đạo thành phố, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ giữ vai trò hạt nhân trong chiến lược này. Sau khi được chuyển giao về Hà Nội quản lý, khu công nghệ cao đang được tái cấu trúc theo định hướng phát triển thành đô thị khoa học - công nghệ hiện đại.

Nhiều trường đại học lớn sẽ được chuyển về Hòa Lạc; trong khi hạ tầng giao thông cũng đang được tăng tốc với tuyến metro số 5 kết nối trung tâm Hà Nội với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 30 phút.

Song song với đó, Hà Nội đang quy hoạch khu đô thị thông minh rộng khoảng 600 ha đối diện Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống, nghiên cứu và làm việc của các chuyên gia, nhà khoa học.

Việc tiếp nhận quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng được kỳ vọng góp phần hình thành không gian văn hóa, du lịch và giải trí, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ cộng đồng chuyên gia, người lao động tại khu vực Hòa Lạc.

Đề xuất tổ hợp công nghệ cao và trung tâm dữ liệu quy mô 4-6 tỷ USD

Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 4-6 tỷ USD, được phát triển theo mô hình đồng bộ, hiện đại, xanh và bền vững. Tổ hợp sẽ ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trung tâm dữ liệu AI, trung tâm dữ liệu quy mô lớn, trung tâm điện toán hiệu năng cao (HPC), vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ số, robot, tự động hóa và công nghệ năng lượng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng, đây là thời điểm thuận lợi để phát triển các trung tâm dữ liệu AI, hạ tầng điện toán hiệu năng cao và các tổ hợp đổi mới sáng tạo. Thành phố sẵn sàng nghiên cứu nhiều mô hình hợp tác, từ hợp tác Chính phủ với nhà đầu tư, hợp tác công - tư (PPP) đến các mô hình có sự tham gia của các quỹ đầu tư.

Lãnh đạo UBND thành phố cho biết Hà Nội xác định các dự án công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm ưu tiên đặc biệt. Theo đó, các dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện sẽ được áp dụng cơ chế "luồng xanh", rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

"Hà Nội không cạnh tranh bằng ưu đãi về giá mà cạnh tranh bằng hệ sinh thái, thể chế và môi trường đầu tư. Thành phố hướng tới xây dựng các mô hình phát triển mới có thể nhân rộng trên phạm vi cả nước", ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, khu vực phía Tây Hà Nội, với hạt nhân là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng mạng lưới các trung tâm nghiên cứu và đào tạo, sẽ trở thành cực tăng trưởng mới về khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, công nghiệp công nghệ cao và hạ tầng số.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đề xuất phối hợp với thành phố nghiên cứu phát triển tổ hợp công nghệ cao và trung tâm dữ liệu quy mô lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.