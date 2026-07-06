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Hà Nội xem xét hợp tác phát triển tổ hợp công nghệ cao và trung tâm dữ liệu quy mô 4-6 tỷ USD

Hậu Thạch

Hậu Thạch

08:46 | 06/07/2026
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Hà Nội đang xem xét đề xuất hợp tác phát triển Tổ hợp Công nghệ cao, Đổi mới sáng tạo và Trung tâm dữ liệu với tổng vốn đầu tư dự kiến 4-6 tỷ USD. Dự án hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghệ hiện đại, thu hút các doanh nghiệp AI, bán dẫn, điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu, tạo động lực mới cho kinh tế số Thủ đô.
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Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: hanoimoi.vn)
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: hanoimoi.vn)

Tối 5/7, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về đề xuất hợp tác phát triển Tổ hợp Công nghệ cao, Đổi mới sáng tạo và Trung tâm dữ liệu trên địa bàn thành phố.

Hà Nội hội tụ lợi thế để phát triển hệ sinh thái công nghệ cao

Đề xuất do liên doanh giữa Hưng Yên Group và JLand Group (thành viên của Johor Corporation - JCorp, Malaysia) đưa ra. Theo đề xuất, dự án sẽ được phát triển theo mô hình tổ hợp công nghệ hiện đại, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như trung tâm dữ liệu AI, trung tâm điện toán hiệu năng cao (HPC), vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, robot, tự động hóa, công nghệ xanh và công nghệ năng lượng.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết Hà Nội đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các dự án công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Theo ông, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các cơ chế phân cấp, phân quyền đặc thù đã tạo dư địa lớn để thành phố chủ động thu hút đầu tư trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Bên cạnh đó, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cũng xác định rõ các không gian phát triển chiến lược, tạo nền tảng triển khai những dự án quy mô lớn.

Đặc biệt, sau khi tổng kết Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trung ương đã lựa chọn Hà Nội là địa phương tiên phong triển khai nhiều mô hình mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo lãnh đạo thành phố, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ giữ vai trò hạt nhân trong chiến lược này. Sau khi được chuyển giao về Hà Nội quản lý, khu công nghệ cao đang được tái cấu trúc theo định hướng phát triển thành đô thị khoa học - công nghệ hiện đại.

Nhiều trường đại học lớn sẽ được chuyển về Hòa Lạc; trong khi hạ tầng giao thông cũng đang được tăng tốc với tuyến metro số 5 kết nối trung tâm Hà Nội với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 30 phút.

Song song với đó, Hà Nội đang quy hoạch khu đô thị thông minh rộng khoảng 600 ha đối diện Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống, nghiên cứu và làm việc của các chuyên gia, nhà khoa học.

Việc tiếp nhận quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng được kỳ vọng góp phần hình thành không gian văn hóa, du lịch và giải trí, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ cộng đồng chuyên gia, người lao động tại khu vực Hòa Lạc.

Đề xuất tổ hợp công nghệ cao và trung tâm dữ liệu quy mô 4-6 tỷ USD

Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 4-6 tỷ USD, được phát triển theo mô hình đồng bộ, hiện đại, xanh và bền vững. Tổ hợp sẽ ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trung tâm dữ liệu AI, trung tâm dữ liệu quy mô lớn, trung tâm điện toán hiệu năng cao (HPC), vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ số, robot, tự động hóa và công nghệ năng lượng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng, đây là thời điểm thuận lợi để phát triển các trung tâm dữ liệu AI, hạ tầng điện toán hiệu năng cao và các tổ hợp đổi mới sáng tạo. Thành phố sẵn sàng nghiên cứu nhiều mô hình hợp tác, từ hợp tác Chính phủ với nhà đầu tư, hợp tác công - tư (PPP) đến các mô hình có sự tham gia của các quỹ đầu tư.

Lãnh đạo UBND thành phố cho biết Hà Nội xác định các dự án công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm ưu tiên đặc biệt. Theo đó, các dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện sẽ được áp dụng cơ chế "luồng xanh", rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

"Hà Nội không cạnh tranh bằng ưu đãi về giá mà cạnh tranh bằng hệ sinh thái, thể chế và môi trường đầu tư. Thành phố hướng tới xây dựng các mô hình phát triển mới có thể nhân rộng trên phạm vi cả nước", ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, khu vực phía Tây Hà Nội, với hạt nhân là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng mạng lưới các trung tâm nghiên cứu và đào tạo, sẽ trở thành cực tăng trưởng mới về khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, công nghiệp công nghệ cao và hạ tầng số.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đề xuất phối hợp với thành phố nghiên cứu phát triển tổ hợp công nghệ cao và trung tâm dữ liệu quy mô lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Hà Nội Tổ hợp Công nghệ cao Đổi mới sáng tạo và Trung tâm dữ liệu Vi mạch bán dẫn Trí tuệ nhân tạo Điện toán đám mây Công nghệ số

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,240 ▼90K 14,940 ▼90K
Trang sức 99.99 14,250 ▼90K 14,950 ▼90K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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AUD 17692 17965 18541
CAD 17974 18249 18866
CHF 32019 32401 33044
CNY 0 3833 3925
EUR 29418 29639 30714
GBP 34276 34667 35598
HKD 0 3222 3425
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14639 15224
SGD 19795 20076 20653
THB 705 768 822
USD (1,2) 26033 0 0
USD (5,10,20) 26074 0 0
USD (50,100) 26103 26117 26462
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,102 26,102 26,462
USD(1-2-5) 25,058 - -
USD(10-20) 25,058 - -
EUR 29,539 29,563 30,950
JPY 157.78 158.06 167.46
GBP 34,440 34,533 35,708
AUD 17,889 17,954 18,623
CAD 18,165 18,223 18,878
CHF 32,262 32,362 33,289
SGD 19,913 19,975 20,748
CNY - 3,800 3,942
HKD 3,287 3,297 3,432
KRW 15.84 16.52 17.96
THB 753.11 762.41 815.58
NZD 14,624 14,760 15,186
SEK - 2,678 2,771
DKK - 3,952 4,088
NOK - 2,630 2,720
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45

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