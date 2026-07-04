LG gram AI thế hệ mới chính thức lên kệ

LG gram AI thế hệ mới mỏng nhẹ, tinh tế, bức phá hiệu năng cao

Chia sẻ về dòng sản phẩm laptop AI thế hệ mới, ông Lee Woo Ho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Tin học, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Thế hệ LG gram 2026 đánh dấu cột mốc mới trong chiến lược không ngừng hoàn thiện tính di động tối ưu của LG suốt một thập kỷ qua. Với vật liệu Aerominum hoàn toàn mới, chúng tôi đã phá vỡ rào cản giữa bài toán trọng lượng và độ bền, kiến tạo nên một thiết kế kim loại đẳng cấp, mỏng nhẹ tối đa nhưng vẫn đảm bảo độ bền bỉ xuất sắc, mang đến trải nghiệm làm việc, sáng tạo và kết nối không giới hạn cho người dùng.”

Ông Lee Woo Ho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Tin học, LG Electronics Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Là dòng laptop ra đời trong kỷ nguyên AI nên LG gram thế hệ mới với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) giúp người dùng xử lý mạnh mẽ các tác vụ phức tạp mượt mà, mang đến một giải pháp toàn diện. Đặc biệt nhờ tiên phong ứng dụng vật liệu đột phá Aerominum, giúp tối ưu hóa trọng lượng cũng như độ bền bỉ, và sở hữu hiệu suất làm việc vượt trội từ công nghệ Dual AI tiên tiến.

Nhờ ứng dụng hợp kim Aerominum hoàn toàn mới, giúp thiết bị giảm 40gram so với thế hệ tiền nhiệm, gia tăng đến 135% khả năng chống trầy xước, giúp máy đạt độ mỏng ấn tượng chỉ 12.4mm, cùng trọng lượng siêu nhẹ 1.199g. Ngoài ra, ngôn ngữ thiết kế Aeroplate giúp sản phẩm xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt, đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H. Bước tiến chiến lược về vật liệu này không chỉ kế thừa DNA mỏng nhẹ đặc trưng của dòng LG gram từ xưa đến nay, mà còn tôn vinh tính thẩm mỹ sang trọng, đảm bảo sự linh hoạt và bền bỉ tối đa trên mọi hành trình dịch chuyển.

LG gram AI 2026 mang đến giải pháp toàn diện cho kỷ nguyên làm việc linh hoạt

Bên cạnh đó thì sức mạnh cốt lõi của LG gram AI 2026 được định hình bởi nền tảng Dual AI, sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ gram AI xử lý trực tiếp trên thiết bị (On-Device AI) và sức mạnh điện toán đám mây từ Copilot+ PC. Sự cộng hưởng này mang đến trải nghiệm làm việc linh hoạt, hỗ trợ người dùng giải quyết nhanh chóng các tác vụ tìm kiếm, tóm tắt thông tin và bứt phá năng suất sáng tạo ngay cả khi ngoại tuyến. Hơn thế nữa, cơ chế xử lý dữ liệu trực tiếp trên phần cứng còn thiết lập một "lá chắn" bảo mật vững chắc, bảo vệ an toàn các thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng.

Nhằm kiến tạo dòng chảy làm việc xuyên suốt, hệ sinh thái kết nối thông minh LG gram Link cho phép người dùng chia sẻ tài liệu và mở rộng không gian hiển thị đa thiết bị một cách liền mạch trên các nền tảng: iOS, Android, Windows và webOS. Cùng với đó, việc tích hợp sâu ứng dụng ThinQ cung cấp lớp bảo vệ tối ưu thông qua tính năng khóa thiết bị và xóa dữ liệu từ xa. Giải pháp quản lý toàn diện này mang lại sự an tâm tuyệt đối, giúp người dùng tự do tận hưởng sự thảnh thơi trong môi trường làm việc số hiện đại.

Lần đầu tiên LG gram có thêm lựa chọn chip AMD Ryzen™ 7 cho phiên bản LG gram Pro AI, bên cạnh Intel săn có, nhằm tối ưu độ linh hoạt cho người dùng

Một trong những điểm nhấn ấn tượng của dòng LG gram AI 2026 đó chính là model LG gram Pro AI. Hướng đến các nhà lãnh đạo và doanh nhân hiện đại, LG gram Pro AI không chỉ có hiệu năng ấn tượng, mà còn giúp tối ưu quỹ thời gian eo hẹp trong guồng quay dịch chuyển liên tục.

Cụ thể, LG đã lần đầu tiên trang bị vi xử lý AMD Ryzen™ 7 thế hệ mới trên gram Pro AI bên cạnh lựa chọn sẵn có là Intel® Core™ U5, giúp mở rộng sự linh hoạt cho người dùng tùy theo đặc thù công việc.

Kết hợp cùng bộ xử lý (NPU) mạnh mẽ đạt mức 50 TOPS, thiết bị biến mọi "thời gian chết" thành lợi thế. Bên cạnh bộ nhớ RAM lên đến 32GB LPDDR5X giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu gấp 1.25 lần, LG gram Pro AI dễ dàng chinh phục các tệp dữ liệu khổng lồ và tối đa hóa năng suất cùng trợ lý AI chuyên sâu.

LG gram AI tiếp tục thừa hưởng thiết kế siêu nhẹ, siêu mỏng, siêu bền bỉ mà vẫn sở hữu hiệu năng ấn tượng

Lựa chọn thứ hai LG mang đến cho người dùng trong dải sản phẩm laptop gram AI năm nay đó chính là LG gram AI, minh chứng hoàn hảo cho sự giao thoa giữa tính cơ động linh hoạt và hiệu năng bền bỉ.

Đây là thiết bị được "đo ni đóng giày" cho các nhân sự thường xuyên dịch chuyển, làm việc tự do và người dùng đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh chóng. Trong đó, phiên bản 14 inch thiết lập chuẩn mực về trọng lượng khi chỉ vỏn vẹn 1.120gram, mức nhẹ nhất trong dải sản phẩm hiện tại mà vẫn xuất sắc vượt qua các tiêu chuẩn độ bền quân đội khắt khe.

Ẩn sau trong thân hình mỏng nhẹ là sức mạnh từ vi xử lý Intel® Core™ U7 và viên pin dung lượng lớn 72Wh. Nhờ đó, người dùng có thể duy trì 100% hiệu suất công việc suốt cả ngày dài, từ phòng chờ sân bay đến các buổi hội thảo chuyên sâu, mà không phải bận tâm về thời lượng pin hay gánh nặng hành lý, cho phép họ trọn vẹn cống hiến cho những giá trị chuyên môn cốt lõi.

LG gram AI thế hệ mới chính thức gia nhập đường đua kỷ nguyên laptop AI

Mẫu laptop LG gram Book AI là giải pháp đưa trí tuệ nhân tạo từ LG đến gần hơn với đại chúng. Thiết bị mở ra không gian hiển thị rộng lớn với màn hình 15inch, kết hợp cùng thiết kế kim loại Titan Black cứng cáp và sang trọng.

Điểm nhấn nổi bật trên mẫu máy này là kiến trúc mở rộng hiệu năng linh hoạt (Expandable Performance) với 2 khe cắm ổ cứng SSD độc lập, vận hành ổn định trên nền tảng vi xử lý Intel® Core™ U5. Cấu hình linh hoạt này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lưu trữ lớn cho việc học tập, các dự án nghiên cứu và không gian giải trí đa phương tiện. Được tích hợp toàn diện hệ sinh thái độc quyền gồm gram AI, LG gram Link và ThinQ, LG gram Book AI chính là điểm khởi đầu hoàn hảo trên hành trình làm chủ công nghệ của người dùng.

LG gram AI thế hệ mới một lần nữa khẳng định năng lực R&D vững vàng và tầm nhìn tiên phong để phá vỡ mọi giới hạn công nghệ truyền thống

Có thể nói, thông qua 3 model sản phẩm mới vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam, LG gram AI 2026 một lần nữa khẳng định năng lực R&D vững vàng và tầm nhìn tiên phong của LG trong việc phá vỡ mọi giới hạn công nghệ truyền thống. Không dừng lại ở việc kiến tạo nên những thiết bị có phần cứng xuất chúng, LG kỳ vọng thế hệ máy tính cá nhân mới này sẽ trở thành "đầu tàu" dẫn dắt người dùng tiếp cận, làm chủ và khai phóng sức mạnh của AI. Từ đó, trao quyền cho mỗi cá nhân bứt phá mọi giới hạn của bản thân thông qua hiệu suất làm việc vượt trội.

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