Bộ ba sản phẩm LG gram AI 2025 đều sở hữu thiết kế sang trọng, hiện đại, đảm bảo sự gọn nhẹ để mang theo hàng ngày. Trong đó, LG gram Pro AI là phiên bản mỏng và mạnh mẽ nhất, được thiết kế để phục vụ người dùng là chuyên gia với khả năng tính toán, xử lý tác vụ với hiệu suất cao. Còn LG gram Book AI là tuyên ngôn đầy sáng tạo cho giới trẻ với khả năng nâng cấp RAM và SSD, đảm bảo giá trị bền bỉ cùng mức giá hấp dẫn nhất dành cho các bạn học sinh sinh viên.

LG khởi động kỷ nguyên “Hybrid AI” với loạt laptop LG gram AI 2025

Điểm chung của dòng laptop LG gram AI đó chính là sự cân bằng giữa hiệu năng và thiết kế, tập trung tối đa vào tính di động, nên dù là laptop màn hình 14inch nhỏ gọn hay 17 inch tiện lợi và trải nghiệm màn hình lớn… thì LG gram AI 2025 vẫn có được sự mỏng nhẹ và thuận tiện khi di chuyển nhờ vào độ bền chuẩn quân đội.

Điểm đột phá của thế hệ laptop LG gram AI 2025 chính là tính năng Hybrid AI. Đây là sự kết hợp của gram AI với khả năng xử lý tác vụ ngoại tuyến (offline) và trực tuyến (online) mạnh mẽ ngay trên thiết bị cùng Copilot+ PC, mang lại hiệu suất tối ưu và sự tiện lợi chưa từng có.

Điểm đột phá của thế hệ laptop LG gram AI 2025 chính là tính năng Hybrid AI

Cụ thể, với gram chat On-Device, người dùng có thể làm chủ công việc ngay cả khi không có kết nối internet, đảm bảo sự riêng tư và bảo mật tuyệt đối cho mọi dữ liệu cá nhân.

Người dùng cũng có thể yêu cầu thiết bị Tóm tắt (Summarize) một tài liệu dài chỉ trong vài giây trước cuộc họp, hay sử dụng tính năng Khôi phục (Time Travel) để quay ngược thời gian, khôi phục những phiên bản công việc chưa kịp lưu.

Khả năng Tìm kiếm (Searching) thông minh cũng cho phép người dùng truy xuất tài liệu, hình ảnh chỉ bằng một từ khóa, kể cả trên các thiết bị di động đã kết nối qua LG gram Link.

Thậm chí, người dùng có thể điều khiển laptop bao gồm điều chỉnh hơn 10 chế độ Cài đặt (Setting) và Troubleshooting. Thiết bị sẽ tự động phân tích, hỗ trợ và hướng dẫn xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp cho người dùng 24/7 mà không cần đến kết nối mạng.

Chính thức ra mắt người tiêu dùng Việt, LG gram đã trải qua 8 thế hệ, và ở thế hệ LG gram 2025 LG đã mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới

Khi kết nối internet, sức mạnh của gram chat Cloud như được nhân đôi, đó là nhờ vào sự vận hành của OpenAI GPT-4o, tính năng này hoạt động như một trợ lý ảo đắc lực, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc chuyên ngành qua Chatbot Hỏi & Đáp, hay tự động phân tích, dịch thuật và tóm tắt (Document AI) những tài liệu phức tạp hàng trăm trang.

Đặc biệt, tính năng Tự động hóa tác vụ (Function Calling) cho phép người dùng đặt lịch họp, soạn thảo email hay tìm kiếm file trên bộ công cụ Google Workspace và Microsoft 365 bằng giọng nói, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu suất công việc.

Bên cạnh loạt tính năng AI thấu cảm, LG cũng trang bị cho LG gram AI 2025 phần cứng mạnh mẽ

Bên cạnh loạt tính năng AI thấu cảm hỗ trợ tuyệt vời các nhu cầu của người dùng, LG cũng trang bị cho LG gram AI 2025 phần cứng mạnh mẽ với vi xử lý Intel® Core™ Ultra tích hợp AI, kết hợp cùng RAM LPDDR5X có dung lượng lên đến 32GB. Nhờ đó, LG gram AI thế hệ mới mang đến hiệu năng đỉnh cao như khả năng xử lý hình ảnh nhanh hơn 14% và năng suất biên tập video cao hơn 23% so với thế hệ trước. Hệ thống tản nhiệt kép Mega Dual Cooling Fans và dung lượng pin lớn 72Wh cho phép thiết bị hoạt động liên tục đến 30 giờ với hiệu suất tối ưu mà không gây nóng.

LG gram AI thế hệ 2025 cũng được gói gọn trong một thiết kế siêu mỏng chỉ 15,4mm và siêu nhẹ chỉ từ 1,199g cùng độ bền chuẩn quân đội Mỹ

Thừa hưởng DNA của dòng LG gram, LG gram AI thế hệ 2025 cũng được gói gọn trong một thiết kế siêu mỏng chỉ 15,4mm và siêu nhẹ chỉ từ 1,199g, đi kèm độ bền chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H giúp người dùng an tâm sử dụng.

Đồng thời, người dùng cũng có đến 2 lựa chọn màn hình là màn hình IPS hoặc OLED độ phân giải 2K với tỷ lệ hiển thị 16:10 cùng gam màu lên tới 100% DCI-P3. Đi cùng với đó là hệ thống loa vòm Dolby Atmos 3D Surround Sound mang đến trải nghiệm làm việc sáng tạo và giải trí đỉnh cao.

LG còn tích hợp tính năng LG gram Link 2.0 cho phép kết nối

Ngoài ra, LG còn tích hợp tính năng LG gram Link 2.0 cho phép kết nối và chia sẻ file liền mạch giữa laptop với các thiết bị di động iOS và Android, đảm bảo sự liền mạch tối đa trong công việc.

Chia sẻ về dòng sản phẩm LG gram Ai 2025 mới, ông Lee Woo Ho - Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Tin học, LG Electronics Việt Nam cho biết: "Là ‘Thương hiệu laptop tốt nhất năm 2025’ với điểm số hài lòng tổng thể lên đến 9.3/10. LG luôn lấy người dùng làm trọng tâm, không ngừng đổi mới để tối ưu trải nghiệm người dùng. Thế hệ LG gram AI mới sẽ hỗ trợ khách hàng làm việc, học tập hiệu quả với hiệu năng tối ưu. Song song đó, LG gram vẫn luôn giữ vững những giá trị cốt lõi là laptop nhẹ - bền - pin lâu, giúp cho lối sống "động" không bị cản trở.”

ông Lee Woo Ho - Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Tin học, LG Electronics Việt Nam

Trước mắt, thế hệ LG gram AI sẽ lên kệ phiên bản cao cấp nhất, LG gram AI Copilot+PC, với cấu hình Core Ultra 7, cùng RAM 32GB, bộ nhớ 512GB, đi cùng màn hình OLED WQXGA+ (2880x1800) với giá bán lẻ đề nghị 43,990,000 đồng.