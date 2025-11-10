LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

Đặc biệt, với thiết kế xếp chồng chuyên biệt, bộ đôi máy giặt sấy công nghiệp mới đến từ LG sẽ mang đến giải pháp giặt sấy tối ưu cho các mô hình kinh doanh dịch vụ giặt là hoặc lưu trú.

Chia sẻ về giải pháp giặt sấy hoàn toàn mới, lần đầu được ra mắt tại thị trường Việt Nam, ông Song Uk Kim, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Là chuyên gia dẫn đầu trong lĩnh vực giặt sấy toàn cầu, bên cạnh những sản phẩm dân dụng, LG còn cung cấp đa dạng giải pháp giặt sấy công nghiệp. Bộ đôi sản phẩm mới là lựa chọn lý tưởng cho các mô hình thương mại và dịch vụ quy mô vừa và nhỏ, giúp tối ưu chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ”.

Bộ đôi thiết bị giặt sấy công nghiệp này còn được trang bị động cơ biến tần truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™

Đáng chú ý, bộ đôi thiết bị giặt sấy công nghiệp này còn được trang bị động cơ biến tần truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™, giúp giảm bộ phận trung gian, hạn chế hao mòn, đảm bảo vận hành ổn định và tuổi thọ cao. Quan trọng hơn là trong môi trường thương mại có tần suất sử dụng lớn, thì công nghệ này sẽ giúp giảm chi phí bảo trì, sửa chữa và hạn chế gián đoạn thời gian vận hành.

Bên cạnh đó, thiết kế lồng giặt nghiêng 10 độ và hệ thống phun đôi, giúp tối ưu lượng nước, rút ngắn thời gian giặt nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả làm sạch vượt trội. Hệ thống cân bằng con quay hồi chuyển giảm rung lắc và tiếng ồn, cho phép máy hoạt động ổn định ngay cả trong không gian hạn chế. Ngoài ra, hệ thống định lượng tự động phân bổ chính xác lượng chất giặt và nước xả, đảm bảo chất lượng giặt đồng đều, tiết kiệm nguyên liệu và giảm tác động môi trường.

Cả hai dòng máy đều tích hợp giải pháp quản lý thông minh LG Smart Solutio

Sự kết hợp hoàn hảo với máy giặt, máy sấy sử dụng nguồn nhiệt gas mang đến khả năng làm nóng nhanh, rút ngắn thời gian sấy và giảm chi phí năng lượng vận hành. Hệ thống cảm biến nhiệt và độ ẩm thông minh tự động điều chỉnh thời gian sấy phù hợp với chất liệu và khối lượng của từng mẻ giặt, giúp làm khô đồng đều, giảm nhăn, bảo vệ sợi vải và tiết kiệm điện năng.

Cả hai dòng máy đều tích hợp giải pháp quản lý thông minh LG Smart Solution, cho phép giám sát tình trạng thiết bị, theo dõi chu trình, phát hiện lỗi và quản lý hiệu suất từ xa. Nhờ đó, đơn vị vận hành có thể kiểm soát hoạt động hiệu quả và duy trì chất lượng dịch vụ ổn định, ngay cả khi vận hành nhiều thiết bị cùng lúc.

Một trong những ưu điểm nổi bật của bộ đôi sản phẩm là thiết kế có thể xếp chồng, giúp tối ưu diện tích lắp đặt. Thiết kế này vẫn đảm bảo thao tác thuận tiện và an toàn, cho phép vận hành liền mạch quy trình giặt/ sấy trong cùng một khu vực nhỏ gọn.

Một trong những ưu điểm nổi bật của bộ đôi sản phẩm là thiết kế có thể xếp chồng, giúp tối ưu diện tích lắp đặt

Cửa giặt và cửa sấy kích thước lớn giúp việc nạp và lấy đồ nhanh hơn, rút ngắn thời gian giữa các chu trình. Người dùng có thể chọn hướng mở cửa trái hoặc phải tùy theo cách bố trí không gian thực tế. Cấu trúc máy được tối ưu để dễ bảo trì, vệ sinh, giảm thời gian ngưng hoạt động và nâng cao hiệu suất tổng thể cho doanh nghiệp.

Hiệu suất vận hành cao, thiết kế linh hoạt, độ bền công nghiệp và công nghệ thông minh vượt trội, bộ đôi giặt sấy mới sẽ là giải pháp toàn diện cho các mô hình dịch vụ kinh doanh có tần suất giặt sấy cao như các hệ thống chuỗi giặt ủi hay dịch vụ lưu trú (ký túc xá, căn hộ dịch vụ, khách sạn vừa và nhỏ,...).

“Chúng tôi kỳ vọng máy giặt và máy sấy công nghiệp mới từ LG giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tăng hiệu quả vận hành và nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh ngành dịch vụ giặt sấy đang tăng trưởng mạnh mẽ.” Ông Song Uk Kim nhấn mạnh.

Thông tin thêm về giải pháp giặt sấy công nghiệp mới từ LG, xem thêm tại

https://www.lg.com/vn/may-giat-say-cong-nghiep/