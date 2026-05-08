Nhà báo Hà Thị Diệu Hiền, Phó tổng biên tập Tạp chí Điện tử Thời Trang Vàng, tặng hoa cho các diễn giả tại tọa đàm 8/5.

Sáng 8/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tạp chí Điện tử Thời Trang Vàng tổ chức tọa đàm “Điểm tựa tài sản trong kỷ nguyên mới” với sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế, pháp lý và đại diện doanh nghiệp tài chính, đầu tư. Nội dung chương trình xoay quanh câu hỏi lớn: điều gì sẽ trở thành “điểm tựa” của dòng tiền và tài sản trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.

TS. Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Tham dự tọa đàm có TS. Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; TS. Nguyễn Minh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam; Luật sư Hoàng Minh Hiển, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội; ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng trong nước liên tục tăng nóng. Có thời điểm, giá vàng miếng trong nước chênh lệch hàng chục triệu đồng mỗi lượng so với thế giới. Trong khi đó, thị trường bất động sản vẫn ghi nhận thanh khoản thấp nhưng giá bán chưa giảm tương ứng, tạo nên nghịch lý về cung cầu và niềm tin thị trường.

Các chuyên gia cho rằng, biến động của thị trường tài sản hiện nay không còn đơn thuần đến từ cung cầu. Yếu tố tác động lớn hơn nằm ở tính minh bạch thông tin, chất lượng dữ liệu và khả năng dự báo của thị trường.

Đề nghị tổ chức sàn giao dịch vàng Quốc gia để liên thông giá với thị trường vàng thế giới, từ đó minh bạch và khơi thông được nguồn vàng trong nội tại, trở thành nguồn chảy quan trọng vào thị trường chung của Việt Nam. Nguồn lực đó là vô cùng lớn và hữu ích, sẽ là điểm tựa tài chính cho mọi hoạt động và trở thành "mạch máu" khơi thông mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh - đầu tư giúp thúc đẩy nền kinh tế trong thời gian tới. TS. Lê Ngọc Dũng chia sẻ đầy tâm huyết.

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, dòng tiền trong nền kinh tế đang có xu hướng dịch chuyển nhanh hơn trước các biến động tâm lý. Khi nhà đầu tư thiếu dữ liệu đáng tin cậy, thị trường dễ bị dẫn dắt bởi tâm lý đám đông và tin đồn.

Ông cho rằng, trong kỷ nguyên số, dữ liệu sẽ trở thành một loại “hạ tầng mềm” của nền kinh tế. Một thị trường thiếu minh bạch thông tin sẽ rất khó tạo dựng niềm tin dài hạn, dù giá tài sản có tăng mạnh trong ngắn hạn.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cũng tập trung vào những bất cập của thị trường vàng hiện nay. Đại diện doanh nghiệp ngành vàng cho rằng giao dịch vàng vẫn mang tính phân mảnh, thiếu liên thông dữ liệu và chưa kiểm soát hiệu quả nguồn cung. Điều này khiến thị trường dễ xuất hiện đầu cơ, thao túng tâm lý và tạo ra khoảng cách lớn giữa giá vàng trong nước với quốc tế.

Từ thực tế đó, đề xuất xây dựng sàn giao dịch vàng quốc gia tiếp tục được nhiều chuyên gia nhắc lại như một giải pháp nhằm minh bạch hóa thị trường. Theo các diễn giả, nếu được tổ chức bài bản, sàn giao dịch vàng có thể giúp kiểm soát dòng tiền, hạn chế giao dịch tự phát và thu hẹp chênh lệch giá.

Luật sư Hoàng Minh Hiển cho rằng cùng với cơ chế quản lý, cần xây dựng hệ thống tiêu chí pháp lý rõ ràng để phân biệt hoạt động đầu tư hợp pháp với các mô hình huy động vốn biến tướng núp bóng giao dịch vàng hoặc hợp đồng dân sự. Nếu thiếu ranh giới pháp lý minh bạch, thị trường rất dễ phát sinh tranh chấp và rủi ro cho nhà đầu tư.

Tọa đàm “Điểm tựa tài sản trong kỷ nguyên mới” giải đáp nhiều câu hỏi của các nhà đầu tư và giới truyền thông.

Một số chuyên gia cũng đề xuất phát triển các công cụ tài chính mới như quỹ đầu tư vàng, chứng chỉ gửi vàng hoặc cơ chế định danh điện tử đối với sản phẩm vàng lưu thông trên thị trường. Theo đó, công nghệ số có thể giúp truy xuất nguồn gốc, kiểm soát giao dịch và tạo dữ liệu đồng bộ cho cơ quan quản lý.

Không chỉ với vàng, bài toán minh bạch dữ liệu cũng được đặt ra với bất động sản. Các diễn giả cho rằng, thị trường bất động sản hiện tồn tại tình trạng thiếu công khai dữ liệu về giao dịch, giá bán, quy hoạch và pháp lý dự án. Đây là nguyên nhân khiến thị trường xuất hiện hiện tượng “neo giá”, đầu cơ và tạo mặt bằng giá thiếu phản ánh đúng giá trị thực.

Toàn cảnh tọa đàm Điểm tựa tài sản trong kỷ nguyên mới

Ông Nguyễn Quang Huy nhận định, trong giai đoạn mới, nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn đến tính xác thực của dữ liệu thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Một tài sản muốn trở thành “điểm tựa” bền vững cần được đặt trong môi trường có khả năng kiểm chứng thông tin và dự báo rủi ro.

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Các ý kiến tại tọa đàm cũng cho thấy xu hướng quản trị tài sản bằng công nghệ đang trở nên rõ nét hơn. Từ dữ liệu giao dịch, định danh điện tử đến ứng dụng AI trong phân tích dòng tiền, công nghệ được xem là công cụ giúp tăng tính minh bạch và giảm phụ thuộc vào yếu tố cảm tính của thị trường.

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong tương lai, cạnh tranh giữa các thị trường tài sản sẽ không chỉ nằm ở mức sinh lời mà còn ở mức độ minh bạch dữ liệu và chất lượng hành lang pháp lý. Quốc gia hoặc thị trường nào xây dựng được hệ sinh thái dữ liệu tin cậy sẽ có lợi thế thu hút dòng tiền dài hạn.

Tọa đàm “Điểm tựa tài sản trong kỷ nguyên mới” cho thấy một thực tế rằng, niềm tin thị trường đang trở thành yếu tố quyết định đối với dòng tiền đầu tư. Và để củng cố niềm tin đó, dữ liệu minh bạch cùng công nghệ quản trị thị trường có thể sẽ là “điểm tựa” quan trọng nhất của tài sản trong giai đoạn mới.