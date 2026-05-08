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Minh bạch dữ liệu thành 'điểm tựa' mới của thị trường tài sản

Thế Kiên

Thế Kiên

11:18 | 08/05/2026
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Giá vàng thời gian qua biến động mạnh, bất động sản thanh khoản thấp nhưng vẫn neo giá cao đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về minh bạch dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý. TS Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam cho rằng, trong kỷ nguyên số, niềm tin của nhà đầu tư sẽ phụ thuộc ngày càng lớn vào khả năng công khai thông tin và quản trị thị trường bằng công nghệ.
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Nhà báo Hà Thị Diệu Hiền, Phó tổng biên tập Tạp chí Điện tử Thời Trang Vàng, tặng hoa cho các diễn giả tại tọa đàm 8/5.

Sáng 8/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tạp chí Điện tử Thời Trang Vàng tổ chức tọa đàm “Điểm tựa tài sản trong kỷ nguyên mới” với sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế, pháp lý và đại diện doanh nghiệp tài chính, đầu tư. Nội dung chương trình xoay quanh câu hỏi lớn: điều gì sẽ trở thành “điểm tựa” của dòng tiền và tài sản trong bối cảnh thị trường liên tục biến động.

Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng
TS. Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Tham dự tọa đàm có TS. Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; TS. Nguyễn Minh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam; Luật sư Hoàng Minh Hiển, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội; ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng trong nước liên tục tăng nóng. Có thời điểm, giá vàng miếng trong nước chênh lệch hàng chục triệu đồng mỗi lượng so với thế giới. Trong khi đó, thị trường bất động sản vẫn ghi nhận thanh khoản thấp nhưng giá bán chưa giảm tương ứng, tạo nên nghịch lý về cung cầu và niềm tin thị trường.

Các chuyên gia cho rằng, biến động của thị trường tài sản hiện nay không còn đơn thuần đến từ cung cầu. Yếu tố tác động lớn hơn nằm ở tính minh bạch thông tin, chất lượng dữ liệu và khả năng dự báo của thị trường.

Đề nghị tổ chức sàn giao dịch vàng Quốc gia để liên thông giá với thị trường vàng thế giới, từ đó minh bạch và khơi thông được nguồn vàng trong nội tại, trở thành nguồn chảy quan trọng vào thị trường chung của Việt Nam. Nguồn lực đó là vô cùng lớn và hữu ích, sẽ là điểm tựa tài chính cho mọi hoạt động và trở thành "mạch máu" khơi thông mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh - đầu tư giúp thúc đẩy nền kinh tế trong thời gian tới. TS. Lê Ngọc Dũng chia sẻ đầy tâm huyết.

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, dòng tiền trong nền kinh tế đang có xu hướng dịch chuyển nhanh hơn trước các biến động tâm lý. Khi nhà đầu tư thiếu dữ liệu đáng tin cậy, thị trường dễ bị dẫn dắt bởi tâm lý đám đông và tin đồn.

Ông cho rằng, trong kỷ nguyên số, dữ liệu sẽ trở thành một loại “hạ tầng mềm” của nền kinh tế. Một thị trường thiếu minh bạch thông tin sẽ rất khó tạo dựng niềm tin dài hạn, dù giá tài sản có tăng mạnh trong ngắn hạn.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cũng tập trung vào những bất cập của thị trường vàng hiện nay. Đại diện doanh nghiệp ngành vàng cho rằng giao dịch vàng vẫn mang tính phân mảnh, thiếu liên thông dữ liệu và chưa kiểm soát hiệu quả nguồn cung. Điều này khiến thị trường dễ xuất hiện đầu cơ, thao túng tâm lý và tạo ra khoảng cách lớn giữa giá vàng trong nước với quốc tế.

Từ thực tế đó, đề xuất xây dựng sàn giao dịch vàng quốc gia tiếp tục được nhiều chuyên gia nhắc lại như một giải pháp nhằm minh bạch hóa thị trường. Theo các diễn giả, nếu được tổ chức bài bản, sàn giao dịch vàng có thể giúp kiểm soát dòng tiền, hạn chế giao dịch tự phát và thu hẹp chênh lệch giá.

Luật sư Hoàng Minh Hiển cho rằng cùng với cơ chế quản lý, cần xây dựng hệ thống tiêu chí pháp lý rõ ràng để phân biệt hoạt động đầu tư hợp pháp với các mô hình huy động vốn biến tướng núp bóng giao dịch vàng hoặc hợp đồng dân sự. Nếu thiếu ranh giới pháp lý minh bạch, thị trường rất dễ phát sinh tranh chấp và rủi ro cho nhà đầu tư.

tọa đàm “Điểm tựa tài sản trong kỷ nguyên mới”
Tọa đàm “Điểm tựa tài sản trong kỷ nguyên mới” giải đáp nhiều câu hỏi của các nhà đầu tư và giới truyền thông.

Một số chuyên gia cũng đề xuất phát triển các công cụ tài chính mới như quỹ đầu tư vàng, chứng chỉ gửi vàng hoặc cơ chế định danh điện tử đối với sản phẩm vàng lưu thông trên thị trường. Theo đó, công nghệ số có thể giúp truy xuất nguồn gốc, kiểm soát giao dịch và tạo dữ liệu đồng bộ cho cơ quan quản lý.

Không chỉ với vàng, bài toán minh bạch dữ liệu cũng được đặt ra với bất động sản. Các diễn giả cho rằng, thị trường bất động sản hiện tồn tại tình trạng thiếu công khai dữ liệu về giao dịch, giá bán, quy hoạch và pháp lý dự án. Đây là nguyên nhân khiến thị trường xuất hiện hiện tượng “neo giá”, đầu cơ và tạo mặt bằng giá thiếu phản ánh đúng giá trị thực.

Toàn cảnh tọa đàm Điểm tựa tài sản trong kỷ nguyên mới
Toàn cảnh tọa đàm Điểm tựa tài sản trong kỷ nguyên mới

Ông Nguyễn Quang Huy nhận định, trong giai đoạn mới, nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn đến tính xác thực của dữ liệu thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Một tài sản muốn trở thành “điểm tựa” bền vững cần được đặt trong môi trường có khả năng kiểm chứng thông tin và dự báo rủi ro.

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Chính phủ đã chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP. Thị trường vàng Việt ...

Các ý kiến tại tọa đàm cũng cho thấy xu hướng quản trị tài sản bằng công nghệ đang trở nên rõ nét hơn. Từ dữ liệu giao dịch, định danh điện tử đến ứng dụng AI trong phân tích dòng tiền, công nghệ được xem là công cụ giúp tăng tính minh bạch và giảm phụ thuộc vào yếu tố cảm tính của thị trường.

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong tương lai, cạnh tranh giữa các thị trường tài sản sẽ không chỉ nằm ở mức sinh lời mà còn ở mức độ minh bạch dữ liệu và chất lượng hành lang pháp lý. Quốc gia hoặc thị trường nào xây dựng được hệ sinh thái dữ liệu tin cậy sẽ có lợi thế thu hút dòng tiền dài hạn.

Tọa đàm “Điểm tựa tài sản trong kỷ nguyên mới” cho thấy một thực tế rằng, niềm tin thị trường đang trở thành yếu tố quyết định đối với dòng tiền đầu tư. Và để củng cố niềm tin đó, dữ liệu minh bạch cùng công nghệ quản trị thị trường có thể sẽ là “điểm tựa” quan trọng nhất của tài sản trong giai đoạn mới.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 06:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026