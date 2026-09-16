Bộ KH&CN hướng tới thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới, rút ngắn 1.066 ngày giải quyết

Ngày 15/9, Bộ KH&CN tổ chức hội thảo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một trong những nội dung trọng tâm tại hội thảo là kết quả triển khai Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đại diện Vụ Pháp chế, Bộ dự kiến phân cấp 58 thủ tục hành chính, bãi bỏ 26 thủ tục và giảm khoảng 1.066 ngày giải quyết. Việc này nhằm tăng tính chủ động cho địa phương, giảm thời gian, chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Tại hội thảo, ông Đỗ Đình Rô, Phó Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết việc đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số và phân cấp về địa phương đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

Ông Đỗ Đình Rô, Phó Chánh Văn phòng Bộ KH&CN, phát biểu tại Hội thảo.(Ảnh:MST)

Khai thác dữ liệu để giảm thành phần hồ sơ

Đại diện Bộ Tư pháp giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 309/2026/NĐ-CP và Nghị định số 310/2026/NĐ-CP. Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin mà Nhà nước đã có.

Các quy định mới cũng mở rộng việc thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính, thúc đẩy số hóa, tái cấu trúc quy trình và ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ công.

Về Cổng Dịch vụ công quốc gia, đại diện Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 14/9/2026, hệ thống ghi nhận hơn 27 triệu hồ sơ được đồng bộ, khoảng 6,9 triệu giao dịch thanh toán, với tổng giá trị khoảng 2.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc đồng bộ trạng thái hồ sơ giữa các hệ thống vẫn còn hạn chế, một số hệ thống chưa cập nhật theo thời gian thực, ảnh hưởng đến công tác theo dõi, thống kê và điều phối.

Đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình ki-ốt thông minh tại Bộ phận Một cửa, nhấn mạnh đây là một điểm hỗ trợ trong toàn bộ quá trình phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai cần gắn với tổ chức vận hành, quy trình nghiệp vụ và nền tảng công nghệ, đáp ứng các nhu cầu tự phục vụ, hỗ trợ tại quầy và tư vấn chuyên sâu.

Tại phần thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính sau phân cấp, nhất là các vấn đề về đồng bộ hồ sơ, hỗ trợ kỹ thuật, khai thác và chia sẻ dữ liệu, cũng như tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương.

Hội thảo góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường kết nối giữa cơ quan Trung ương và địa phương, đồng thời thúc đẩy khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa quy trình, hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.