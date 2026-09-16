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Bộ KH&CN hướng tới thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới, rút ngắn 1.066 ngày giải quyết

Hậu Thạch

Hậu Thạch

14:28 | 16/09/2026
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Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến phân cấp 58, bãi bỏ 26 thủ tục hành chính, rút ngắn khoảng 1.066 ngày giải quyết, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.
Bộ KH&CN và WEF thúc đẩy hợp tác AI, công nghệ bán dẫn Bộ Công an và Bộ KH&CN nâng tầm hợp tác, thúc đẩy công nghệ chiến lược và hạ tầng số quốc gia Bộ KH&CN hoàn thiện chính sách tần số và viễn thông, gỡ vướng cho hạ tầng số

Ngày 15/9, Bộ KH&CN tổ chức hội thảo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Một trong những nội dung trọng tâm tại hội thảo là kết quả triển khai Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đại diện Vụ Pháp chế, Bộ dự kiến phân cấp 58 thủ tục hành chính, bãi bỏ 26 thủ tục và giảm khoảng 1.066 ngày giải quyết. Việc này nhằm tăng tính chủ động cho địa phương, giảm thời gian, chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Tại hội thảo, ông Đỗ Đình Rô, Phó Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết việc đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số và phân cấp về địa phương đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

Ông Đỗ Đình Rô, Phó Chánh Văn phòng Bộ KH&CN, phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: MST)

Ông Đỗ Đình Rô, Phó Chánh Văn phòng Bộ KH&CN, phát biểu tại Hội thảo.(Ảnh:MST)

Khai thác dữ liệu để giảm thành phần hồ sơ

Đại diện Bộ Tư pháp giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 309/2026/NĐ-CP và Nghị định số 310/2026/NĐ-CP. Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin mà Nhà nước đã có.

Các quy định mới cũng mở rộng việc thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính, thúc đẩy số hóa, tái cấu trúc quy trình và ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ công.

Về Cổng Dịch vụ công quốc gia, đại diện Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 14/9/2026, hệ thống ghi nhận hơn 27 triệu hồ sơ được đồng bộ, khoảng 6,9 triệu giao dịch thanh toán, với tổng giá trị khoảng 2.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc đồng bộ trạng thái hồ sơ giữa các hệ thống vẫn còn hạn chế, một số hệ thống chưa cập nhật theo thời gian thực, ảnh hưởng đến công tác theo dõi, thống kê và điều phối.

Đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình ki-ốt thông minh tại Bộ phận Một cửa, nhấn mạnh đây là một điểm hỗ trợ trong toàn bộ quá trình phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai cần gắn với tổ chức vận hành, quy trình nghiệp vụ và nền tảng công nghệ, đáp ứng các nhu cầu tự phục vụ, hỗ trợ tại quầy và tư vấn chuyên sâu.

Tại phần thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính sau phân cấp, nhất là các vấn đề về đồng bộ hồ sơ, hỗ trợ kỹ thuật, khai thác và chia sẻ dữ liệu, cũng như tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương.

Hội thảo góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường kết nối giữa cơ quan Trung ương và địa phương, đồng thời thúc đẩy khai thác dữ liệu, ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa quy trình, hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ KH&CN Dữ liệu số phân cấp thủ tục Chuyển đổi số Thủ tục hành chính

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,010 ▲120K 14,610 ▲120K
Trang sức 99.99 14,020 ▲120K 14,620 ▲120K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▲12K 14,652 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▲12K 14,653 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1275K 146 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1275K 1,461 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▲12K 145 ▼1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▲1188K 143,564 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▲900K 108,911 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼79248K 9,876 ▼88068K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲732K 88,609 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▲699K 84,693 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲500K 60,621 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
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Cập nhật: 16/09/2026 16:00

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Công nhận văn bằng nước ngoài: Từ ngày 26/9, thủ tục được thực hiện hoàn toàn trực tuyến

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Nhật Bản đứng trước đợt tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến

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