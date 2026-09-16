Cầu kính Rồng Mây tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10

Lo ngại mất an toàn từ công trình liền kề

Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây tại tỉnh Lai Châu dự kiến tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10/2026. Việc đóng cửa sẽ kéo dài cho tới khi những vấn đề liên quan đến an toàn tại khu vực được tháo gỡ.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Huân, đại diện Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, xác nhận ngày 15/9. Nguyên nhân được phía khu du lịch đưa ra là hoạt động thi công tại một dự án liền kề có thể ảnh hưởng đến cảnh quan, địa hình và sự an toàn của công trình hiện hữu.

Theo văn bản gửi UBND tỉnh Lai Châu, các sở, ngành và một số đơn vị liên quan, thời gian gần đây, dự án nằm cạnh Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây triển khai nhiều hạng mục tại khu vực giáp ranh.

Phía khu du lịch cho rằng hoạt động này đã tác động nhất định đến cảnh quan sinh thái, đồng thời làm phát sinh nguy cơ sạt lở, đe dọa con người và tài sản. Doanh nghiệp đã kiến nghị cơ quan chức năng xem xét những vướng mắc liên quan.

Để bảo đảm an toàn cho nhân viên, người dân và du khách, đơn vị vận hành dự kiến ngừng toàn bộ hoạt động đón khách từ ngày 1/10. Thời điểm mở cửa trở lại chưa được công bố.

Thông báo hiện mới thể hiện quan điểm và lo ngại của doanh nghiệp vận hành Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây. Nguyên nhân cụ thể, mức độ ảnh hưởng từ dự án liền kề và kết quả đánh giá an toàn của cơ quan chuyên môn chưa được công bố.

Điểm đến nổi bật trên cung du lịch Tây Bắc

Cầu kính Rồng Mây nằm tại khu vực Cổng Trời, gần đỉnh đèo Ô Quy Hồ, thuộc tỉnh Lai Châu. Công trình được đưa vào hoạt động từ tháng 11/2019 và thường được giới thiệu là cầu kính cao nhất Việt Nam.

Công trình nằm ở độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển. Hệ thống thang máy lồng kính cao khoảng 300 m đưa khách từ chân núi lên khu vực cầu. Toàn bộ tuyến cầu dài hơn 500 m, trong đó một đoạn vươn khỏi vách núi khoảng 60 m.

Vị trí gần Sa Pa giúp Cầu kính Rồng Mây trở thành điểm dừng trong nhiều hành trình khám phá Tây Bắc. Du khách có thể kết hợp tham quan Sa Pa, đèo Ô Quy Hồ và khu vực Tam Đường trong cùng một tuyến.

Theo thông tin từ đơn vị vận hành, khu du lịch tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 300 lao động địa phương, đón trung bình khoảng 300.000 lượt khách mỗi năm và nộp ngân sách khoảng 20 tỷ đồng.

Nếu thời gian đóng cửa kéo dài, hoạt động kinh doanh của khu du lịch và thu nhập của lực lượng lao động phục vụ trực tiếp có thể chịu ảnh hưởng. Các cơ sở lưu trú, ăn uống, vận chuyển và bán sản phẩm địa phương quanh tuyến tham quan cũng đứng trước nguy cơ giảm lượng khách.

Hệ thống thang máy ở Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây. Ảnh: Internet.

Doanh nghiệp lữ hành phải điều chỉnh tour

Thời điểm tạm dừng hoạt động dự kiến bắt đầu từ ngày 1/10, khi nhiều doanh nghiệp đã xây dựng chương trình du lịch Tây Bắc cho những tháng cuối năm. Các đơn vị lữ hành sẽ phải thông báo cho khách, điều chỉnh lịch trình hoặc lựa chọn điểm tham quan thay thế.

Du khách đã mua tour có Cầu kính Rồng Mây cần liên hệ với doanh nghiệp tổ chức để kiểm tra chính sách đổi lịch, thay điểm đến hoặc hoàn tiền. Khách đi tự túc cũng nên theo dõi thông báo chính thức trước khi di chuyển tới khu vực đèo Ô Quy Hồ.

Việc dừng đón khách vì lo ngại an toàn là giải pháp cần thiết trong thời gian các bên đánh giá ảnh hưởng của hoạt động thi công. Tuy nhiên, để hạn chế xáo trộn, đơn vị vận hành cần công bố rõ phạm vi đóng cửa, thời gian dự kiến xử lý và chính sách đối với khách đã đặt dịch vụ.

Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu cũng cần sớm kiểm tra hiện trạng địa chất, khoảng cách giữa các hạng mục thi công và công trình du lịch. Kết quả kiểm tra là căn cứ xác định nguy cơ thực tế, trách nhiệm của các bên và điều kiện để khu du lịch hoạt động trở lại.

Từng đóng cửa do sạt lở

Tháng 6/2024, Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây từng phải tạm dừng đón khách sau khi mưa lớn gây sạt lở đất đá và cây cối từ vách núi. Sự cố làm hư hỏng một phần khu nhà dịch vụ và ảnh hưởng đến đường lên khu vực nhà chờ.

Sự việc cho thấy công tác giám sát địa chất, thoát nước và các hoạt động xây dựng quanh khu du lịch trên núi cần được thực hiện thường xuyên. Tại địa hình dốc, một thay đổi ở khu vực giáp ranh cũng có thể tác động đến dòng chảy mặt, kết cấu đất đá và khả năng tiếp cận của lực lượng cứu hộ.