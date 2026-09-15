Công nghệ số
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Triển khai AI đáng tin cậy, doanh nghiệp có thể đạt ROI cao gấp 15 lần

Thái Tuấn

Thái Tuấn

21:21 | 15/09/2026
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Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra yếu tố tạo lợi thế cho những doanh nghiệp dẫn đầu trong cuộc đua sinh lời từ các khoản đầu tư vào AI, đó là triển khai các biện pháp xây dựng AI đáng tin cậy.
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Cũng theo báo cáo, các doanh nghiệp triển khai AI đáng tin cậy có thể ghi nhận tỷ suất hoàn vốn (ROI) từ các dự án AI cao gấp 15 lần.

Theo báo cáo thường niên Data and AI Impact Report: The New Economics of Trust năm thứ hai chỉ ra răng, các doanh nghiệp có năng lực quản trị, chất lượng dữ liệu và khả năng kiểm toán tốt nhất, hiện vẫn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trên thị trường, đã liên tục ghi nhận kết quả vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành, ghi nhận mức ROI từ việc triển khai AI cao ít nhất gấp đôi. Trong khi đó, chưa đến 1 trên 20 doanh nghiệp thuộc nhóm tụt hậu về AI đáng tin cậy ghi nhận mức ROI tương đương.

“Khi AI phát huy hiệu quả, nó mang lại những tác động rất lớn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả các tác nhân AI tiên tiến nhất hiện nay cũng có thể có tỷ lệ lỗi vượt 25% khi xử lý các tác vụ phức tạp – một mức độ không thể chấp nhận trong các quyết định có tính rủi ro lớn. Để bảo đảm độ chính xác và tính ổn định, các doanh nghiệp cần tích hợp chuyên môn nghiệp vụ vào quy trình vận hành của AI, đồng thời duy trì vai trò trung tâm của con người trong quản trị và giám sát. Những doanh nghiệp thực hiện tốt điều này sẽ thu hẹp khoảng cách niềm tin và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường cùng AI”. Ông Bryan Harris, Giám đốc Công nghệ của SAS, cho biết.

“Khi AI ngày càng tự chủ, các doanh nghiệp đứng trước một thách thức mới: làm thế nào để duy trì niềm tin vào những hệ thống mà con người chưa hoàn toàn làm chủ”, ông Chris Marshall, Phó Chủ tịch IDC, cho biết. “Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực giám sát, khả năng giải thích, trách nhiệm giải trình và nền tảng dữ liệu vững chắc đang trở thành những điều kiện tiên quyết để mở rộng triển khai AI thành công”. Ông Bryan Harris nói thêm.

Triển khai AI đáng tin cậy, doanh nghiệp có thể đạt ROI cao gấp 15 lần
Doanh nghiệp triển khai AI đáng tin cậy có thể đạt ROI cao gấp 15 lần

Việc AI không thể đưa ra cơ sở cho quyết định của mình có thể trở thành rủi ro lớn đối với doanh nghiệp

Nghiên cứu cũng cho thấy tại nhiều doanh nghiệp, nhân viên ngày càng dè dặt khi phải dựa vào những hệ thống không đảm bảo tính chính xác hoặc không thể giải thích vì sao lại đưa ra quyết định cuối cùng. Khi AI ngày càng tự chủ hơn, rủi ro này càng gia tăng, khiến khả năng giải thích trở thành yếu tố then chốt để triển khai AI thành công.

Báo cáo chỉ rõ một rào cản lớn đối với việc ứng dụng AI thành công đó là sự thiếu niềm tin vào các quyết định của AI khiến nhân viên có xu hướng can thiệp và điều chỉnh kết quả theo cách thủ công. Điều này càng làm gia tăng khoảng cách niềm tin đối với AI, đồng thời có thể khiến doanh nghiệp phải đánh đổi thời gian, năng suất và hiệu quả kinh doanh.

Trong bối cảnh chất lượng quyết định của AI phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu đầu vào, xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc trở thành yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tình trạng nhân viên can thiệp vào quyết định của AI.

Việc triển khai AI đáng tin cậy sẽ thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những doanh nghiệp khai thác được nhiều giá trị nhất từ AI không nhất thiết sử dụng nhiều công nghệ khác biệt, mà khác biệt chủ yếu nằm ở cách họ quản trị và triển khai AI.

Cụ thể, các doanh nghiệp đầu tư vào các biện pháp AI đáng tin cậy có khả năng đạt ROI cao gấp 15 lần từ các dự án AI, với tỷ lệ 62% so với chỉ 4% ở nhóm còn lại. Ngoài ra, các doanh nghiệp dẫn đầu về triển khai AI đáng tin cậy ghi nhận mức cải thiện cao gấp 1,85 lần trên 13 chỉ số kinh doanh, bao gồm tăng trưởng doanh thu, cắt giảm chi phí và trải nghiệm khách hàng.

85% các doanh nghiệp dẫn đầu về AI đáng tin cậy đang tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này thêm hơn 10% trong năm nay, qua đó tiếp tục chủ động gia tăng khoảng cách về hiệu quả hoạt động.

Điều này cho thấy, khi thiếu một nền tảng dữ liệu vững chắc để bảo đảm tính minh bạch và khả năng giải thích, các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc quản trị AI hiệu quả cũng như khai thác giá trị mà công nghệ này mang lại.

Chi tiết về kết quả nghiên cứu, xem thêm tại sas.com/ai-impact.

Vậy điều gì tạo nên một hệ thống AI đáng tin cậy?

AI đáng tin cậy là hệ thống trí tuệ nhân tạo được thiết kế để bảo đảm độ tin cậy, tính công bằng, an toàn, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và có khả năng đưa ra cơ sở cho quyết định. Người dùng và người ra quyết định ở mọi cấp trong doanh nghiệp cần có khả năng xác định rõ trách nhiệm trong các trường hợp AI đưa ra kết quả sai hoặc thiếu. Đồng thời, mọi hệ thống AI cần được quản trị chặt chẽ và chứng minh khả năng tuân thủ các quy định, nguyên tắc đã được xác lập.

Điều gì tạo nên một doanh nghiệp dẫn đầu về AI đáng tin cậy?

Trong nghiên cứu, các doanh nghiệp được chấm điểm trên thang 100 dựa trên năm tiêu chí về AI đáng tin cậy. Những doanh nghiệp đạt tổng điểm trung bình từ 80 trở lên được báo cáo xếp vào nhóm dẫn đầu về AI đáng tin cậy.

Mỗi doanh nghiệp được đánh giá dựa trên năm tiêu chí về AI đáng tin cậy sau:

Chất lượng và quản trị dữ liệu

Quản trị và giám sát mô hình

Khả năng giải thích và tính công bằng

Chính sách AI có trách nhiệm

Kiểm toán và trách nhiệm giải trình
AI SAS IDC doanh nghiệp triển khai AI đáng tin cậy ROI

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Thứ hai, 21/09/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Hà Nội - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Miền Tây - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,900 ▲600K 145,900 ▲600K
Cập nhật: 16/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,290 ▲60K 14,590 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,290 ▲60K 14,590 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,290 ▲60K 14,590 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,290 ▲60K 14,640 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,290 ▲60K 14,640 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,290 ▲60K 14,640 ▲60K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,950 ▲60K 14,550 ▲60K
Trang sức 99.99 13,960 ▲60K 14,560 ▲60K
Cập nhật: 16/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,429 ▲6K 14,592 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,429 ▲6K 14,593 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,424 ▲6K 1,454 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,424 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,399 ▲6K 1,444 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,597 ▼121779K 14,297 ▼128079K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,661 ▲450K 108,461 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,552 ▲408K 98,352 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,443 ▲366K 88,243 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,544 ▲350K 84,344 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,571 ▲250K 60,371 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,429 ▲6K 1,459 ▲6K
Cập nhật: 16/09/2026 11:00
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Cập nhật: 16/09/2026 11:00

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