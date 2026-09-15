Triển khai AI đáng tin cậy, doanh nghiệp có thể đạt ROI cao gấp 15 lần

Cũng theo báo cáo, các doanh nghiệp triển khai AI đáng tin cậy có thể ghi nhận tỷ suất hoàn vốn (ROI) từ các dự án AI cao gấp 15 lần.

Theo báo cáo thường niên Data and AI Impact Report: The New Economics of Trust năm thứ hai chỉ ra răng, các doanh nghiệp có năng lực quản trị, chất lượng dữ liệu và khả năng kiểm toán tốt nhất, hiện vẫn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trên thị trường, đã liên tục ghi nhận kết quả vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành, ghi nhận mức ROI từ việc triển khai AI cao ít nhất gấp đôi. Trong khi đó, chưa đến 1 trên 20 doanh nghiệp thuộc nhóm tụt hậu về AI đáng tin cậy ghi nhận mức ROI tương đương.

“Khi AI phát huy hiệu quả, nó mang lại những tác động rất lớn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả các tác nhân AI tiên tiến nhất hiện nay cũng có thể có tỷ lệ lỗi vượt 25% khi xử lý các tác vụ phức tạp – một mức độ không thể chấp nhận trong các quyết định có tính rủi ro lớn. Để bảo đảm độ chính xác và tính ổn định, các doanh nghiệp cần tích hợp chuyên môn nghiệp vụ vào quy trình vận hành của AI, đồng thời duy trì vai trò trung tâm của con người trong quản trị và giám sát. Những doanh nghiệp thực hiện tốt điều này sẽ thu hẹp khoảng cách niềm tin và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường cùng AI”. Ông Bryan Harris, Giám đốc Công nghệ của SAS, cho biết.

“Khi AI ngày càng tự chủ, các doanh nghiệp đứng trước một thách thức mới: làm thế nào để duy trì niềm tin vào những hệ thống mà con người chưa hoàn toàn làm chủ”, ông Chris Marshall, Phó Chủ tịch IDC, cho biết. “Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực giám sát, khả năng giải thích, trách nhiệm giải trình và nền tảng dữ liệu vững chắc đang trở thành những điều kiện tiên quyết để mở rộng triển khai AI thành công”. Ông Bryan Harris nói thêm.

Doanh nghiệp triển khai AI đáng tin cậy có thể đạt ROI cao gấp 15 lần

Việc AI không thể đưa ra cơ sở cho quyết định của mình có thể trở thành rủi ro lớn đối với doanh nghiệp

Nghiên cứu cũng cho thấy tại nhiều doanh nghiệp, nhân viên ngày càng dè dặt khi phải dựa vào những hệ thống không đảm bảo tính chính xác hoặc không thể giải thích vì sao lại đưa ra quyết định cuối cùng. Khi AI ngày càng tự chủ hơn, rủi ro này càng gia tăng, khiến khả năng giải thích trở thành yếu tố then chốt để triển khai AI thành công.

Báo cáo chỉ rõ một rào cản lớn đối với việc ứng dụng AI thành công đó là sự thiếu niềm tin vào các quyết định của AI khiến nhân viên có xu hướng can thiệp và điều chỉnh kết quả theo cách thủ công. Điều này càng làm gia tăng khoảng cách niềm tin đối với AI, đồng thời có thể khiến doanh nghiệp phải đánh đổi thời gian, năng suất và hiệu quả kinh doanh.

Trong bối cảnh chất lượng quyết định của AI phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu đầu vào, xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc trở thành yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tình trạng nhân viên can thiệp vào quyết định của AI.

Việc triển khai AI đáng tin cậy sẽ thúc đẩy hiệu quả kinh doanh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những doanh nghiệp khai thác được nhiều giá trị nhất từ AI không nhất thiết sử dụng nhiều công nghệ khác biệt, mà khác biệt chủ yếu nằm ở cách họ quản trị và triển khai AI.

Cụ thể, các doanh nghiệp đầu tư vào các biện pháp AI đáng tin cậy có khả năng đạt ROI cao gấp 15 lần từ các dự án AI, với tỷ lệ 62% so với chỉ 4% ở nhóm còn lại. Ngoài ra, các doanh nghiệp dẫn đầu về triển khai AI đáng tin cậy ghi nhận mức cải thiện cao gấp 1,85 lần trên 13 chỉ số kinh doanh, bao gồm tăng trưởng doanh thu, cắt giảm chi phí và trải nghiệm khách hàng.

85% các doanh nghiệp dẫn đầu về AI đáng tin cậy đang tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này thêm hơn 10% trong năm nay, qua đó tiếp tục chủ động gia tăng khoảng cách về hiệu quả hoạt động.

Điều này cho thấy, khi thiếu một nền tảng dữ liệu vững chắc để bảo đảm tính minh bạch và khả năng giải thích, các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc quản trị AI hiệu quả cũng như khai thác giá trị mà công nghệ này mang lại.

Chi tiết về kết quả nghiên cứu, xem thêm tại sas.com/ai-impact.