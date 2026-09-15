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REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt

Hồng Nhung

Hồng Nhung

20:00 | 15/09/2026
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Có thể nói trong bối cảnh thị trường smartphone vẫn còn nhiều thách thức, kết quả này phản ánh niềm tin của người dùng đối với thương hiệu, đồng thời cho thấy những nỗ lực của Xiaomi trong việc mang đến các sản phẩm có chất lượng và trải nghiệm vượt tầm giá.
Xiaomi ra mắt dòng REDMI Note 17 Series với viên pin khủng lên đến 10.000mAh Di Động Việt mở bán REDMI Note 17 series, giá ưu đãi chỉ từ 5,49 triệu đồng REDMI Note 15 Series chạm mốc 30.000 máy chỉ sau 3 ngày mở bán
REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt
REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt

Thành tích này của REDMI Note 17 Series tiếp nối đà tăng trưởng của Xiaomi tại Việt Nam, khi thương hiệu hiện giữ vị trí Top 2 thị phần phân phối smartphone và ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong quý II/2026 theo báo cáo của Omdia.

Trước đó, REDMI Note 15 Series cũng từng lập kỷ lục với 30.000 thiết bị bán ra chỉ trong 3 ngày ra mắt, vượt mức hơn 20.000 đơn hàng sau 4 ngày của REDMI Note 14 Series. Trên phạm vi toàn cầu, hơn 500 triệu thiết bị REDMI Note đã đến tay người dùng, đưa dòng sản phẩm trở thành một trong những nền tảng quan trọng trong hành trình phát triển của Xiaomi.

Chia sẻ về thành tích đáng tự hào này, ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, cho biết: “Sự tăng trưởng của REDMI Note 17 Series giữa bối cảnh thị trường nhiều thách thức khẳng định niềm tin của người tiêu dùng và hiệu quả chiến lược đầu tư dài hạn của Xiaomi tại Việt Nam. Đây cũng là tín hiệu rõ ràng về sự chuyển dịch trong nhu cầu thị trường: hướng đến trải nghiệm bền bỉ và xứng đáng với giá trị đầu tư. Xiaomi sẽ tiếp tục nâng chuẩn sản phẩm và dịch vụ để tạo ra những giá trị thiết thực, dài hạn cho người dùng trong thời gian tới.”
REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt
REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt
REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của REDMI Note 17 Series đó chính là Bền MAX theo hướng toàn diện hơn

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của REDMI Note 17 Series đó chính là Bền MAX theo hướng toàn diện hơn, tập trung vào những yếu tố quyết định độ bền và vòng đời thiết bị, từ pin, khả năng chống va đập, kháng nước đến thời gian hỗ trợ phần mềm.

Cụ thể, trên REDMI Note 17 Series, Xiaomi đã nâng cấp dung lượng pin trên toàn bộ dải sản phẩm. REDMI Note 17 Pro Max 5G dẫn đầu với pin Silicon-Carbon 10.000mAh, lớn nhất từng có trên smartphone của Xiaomi, đi cùng công nghệ sạc nhanh 100W HyperCharge, sạc ngược 27W và duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc.

REDMI Note 17 Pro 5G sở hữu viên pin 8.340mAh, sạc nhanh 67W, trong khi REDMI Note 17 và REDMI Note 17 5G cùng được trang bị pin 7.700mAh, sạc nhanh 45W và cho thời lượng sử dụng hơn 2 ngày, giúp người dùng giảm phụ thuộc vào nguồn sạc trong quá trình làm việc, giải trí và di chuyển.

REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt
REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt

REDMI Note 17 Pro Max 5G sở hữu viên pin Silicon-Carbon 10.000mAh, còn REDMI Note 17 Pro 5G sở hữu viên pin 8.340mAh

Bên cạnh dung lượng pin ấn tượng thì độ bền là điểm khác biệt đáng chú ý trên bộ đôi phiên bản Pro. Theo đó, REDMI Note 17 Pro Max 5G và REDMI Note 17 Pro 5G sử dụng kính Corning Gorilla Glass Victus 2 kết hợp cấu trúc REDMI Titan được gia cố, đạt chứng nhận chống rơi từ độ cao lên đến 3m xuống bề mặt đá granite theo tiêu chuẩn SGS.

Bộ đôi cũng đáp ứng các chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K, đồng thời vượt qua thử nghiệm ngâm nước sạch ở độ sâu 2m trong 72 giờ. Wet Touch Technology 2.0 giúp màn hình duy trì khả năng phản hồi chính xác ngay cả khi tay người dùng hoặc bề mặt cảm ứng bị ướt.

REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt
REDMI Note 17 Series cũng được trang bị màn hình AMOLED tần số quét lên đến 120Hz, hệ thống camera chính 50MP

Ngoài ra, REDMI Note 17 Series cũng được trang bị màn hình AMOLED tần số quét lên đến 120Hz, hệ thống camera chính 50MP trên toàn bộ dòng sản phẩm cùng các công cụ chỉnh sửa hình ảnh thông minh trên Xiaomi HyperOS 3. Google Gemini và Circle to Search with Google cũng được tích hợp để hỗ trợ tìm kiếm, xử lý thông tin và các tác vụ thường ngày.

Đặc biệt, toàn bộ REDMI Note 17 Series được hỗ trợ cập nhật bảo mật trong 6 năm, mở rộng định hướng Bền MAX từ độ bền phần cứng sang khả năng duy trì trải nghiệm phần mềm trong suốt vòng đời sử dụng.

Không chỉ tập trung vào những nâng cấp bên trong thiết bị, Xiaomi tiếp tục kéo dài giá trị sử dụng của REDMI Note 17 Series thông qua chính sách hậu mãi nhằm giảm bớt những lo ngại về chi phí sửa chữa và thay thế linh kiện trong quá trình sử dụng lâu dài.

REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt
Toàn bộ REDMI Note 17 Series được hỗ trợ cập nhật bảo mật trong 6 năm

Cụ thể, khi mua REDMI Note 17 Pro 5G và REDMI Note 17 Pro Max 5G, người dùng được hưởng quyền lợi thay pin miễn phí 1 lần trong vòng 5 năm, bảo hành màn hình 1 lần trong 3 năm và bảo hành hư hỏng do chất lỏng 1 lần trong 2 năm. Xiaomi cũng áp dụng quyền lợi bảo hành kính bảo vệ camera sau hoặc nắp lưng trong 2 năm, cùng chế độ bảo hành tiêu chuẩn 2 năm.

REDMI Note 17 và REDMI Note 17 5G cũng được áp dụng chính sách hậu mãi mở rộng, gồm 1 lần thay pin miễn phí trong vòng 4 năm, bảo hành màn hình 1 lần trong 2 năm, bảo hành kính bảo vệ camera sau hoặc nắp lưng trong 2 năm và bảo hành tiêu chuẩn 2 năm.

Xiaomi REDMI Note 17 Series tăng trưởng smartphone cận cao cấp

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Hà Nội - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Miền Tây - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Cập nhật: 15/09/2026 21:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,890 ▼30K 14,490 ▼30K
Trang sức 99.99 13,900 ▼30K 14,500 ▼30K
Cập nhật: 15/09/2026 21:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,423 ▼3K 14,532 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,423 ▼3K 14,533 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,418 ▼3K 1,448 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,418 ▼3K 1,449 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▼3K 1,438 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,376 ▼297K 142,376 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,211 ▼225K 108,011 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,144 ▼204K 97,944 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,077 ▲70251K 87,877 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,194 ▼175K 83,994 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,321 ▼125K 60,121 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cập nhật: 15/09/2026 21:00
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Cập nhật: 15/09/2026 21:00
Ngoại tệ Mua Bán
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