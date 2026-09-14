Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi gần 300 xe C200/300 do lỗi cụm ổ khóa

Triệu hồi 288 xe Mercedes-Benz C200/300

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương vừa thông tin về chương trình thu hồi để kiểm tra và thay cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái trên mẫu Mercedes-Benz C200/300, số loại W206, do Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam thực hiện.

Chương trình được triển khai theo chương trình thu hồi số 7291007 của Mercedes-Benz AG. Các xe bị ảnh hưởng được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam trong khoảng từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2023, với tổng cộng 288 xe. Người tiêu dùng có thể tra cứu số VIN của các xe thuộc diện thu hồi tại đây.

Mercedes-Benz Việt Nam sẽ tiếp nhận và xử lý xe tại tất cả nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc. Danh sách tham khảo tại đây.

Chương trình dự kiến bắt đầu từ ngày 30/9/2026 và kéo dài đến 31/12/2031. Thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến khoảng 2,5 giờ cho mỗi xe. Chủ xe không phải thanh toán chi phí cho hoạt động kiểm tra và thay thế thuộc chương trình.

Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi 288 xe C200/300. Ảnh: Mercedes-Benz

Nguy cơ phát sinh từ công tắc trong ổ khóa

Theo thông tin từ Mercedes-Benz AG, vật liệu bao kín của công tắc nhỏ (microswitch) bên trong cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái trên một số xe có thể không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về vật liệu. Bộ phận này vì vậy có khả năng hấp thụ độ ẩm trong quá trình sử dụng.

Độ ẩm tích tụ theo thời gian có thể khiến công tắc bị ăn mòn và dẫn đến hỏng linh kiện. Nếu công tắc nhỏ ở trong cụm ổ khóa cửa người lái bị hỏng, công tắc có thể không phát hiện được thời điểm cửa mở, phanh đỗ và/ hoặc tính năng tự động chuyển sang chế độ đỗ (Auto Park) có thể không tự động kích hoạt.

Do đó, khi đỗ xe, xe có thể không được cố định chắc chắn để chống lăn và có nguy cơ xe tự di chuyển, điều này làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Việc công tắc nhỏ bị hỏng không ảnh hưởng đến hoạt động chính của cụm khóa cửa.

Mercedes-Benz cho biết lỗi trên không ảnh hưởng đến chức năng chính của cụm khóa cửa. Tuy nhiên, hãng vẫn tiến hành thu hồi các xe thuộc diện ảnh hưởng nhằm kiểm tra và thay mới cụm ổ khóa phía người lái như một biện pháp phòng ngừa.

Theo Mercedes-Benz, lỗi cụm ổ khóa trên không ảnh hưởng đến chức năng chính của cụm khóa cửa. Ảnh: Mercedes-Benz.

Thay cụm ổ khóa miễn phí

Để khắc phục vấn đề, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ thay mới cụm ổ khóa cửa bên người lái trên những xe thuộc diện triệu hồi. Chủ xe có thể đưa phương tiện đến nhà phân phối ủy quyền của Mercedes-Benz trên toàn quốc để được kiểm tra và sửa chữa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Mercedes-Benz Việt Nam khuyến cáo người sử dụng tiếp tục đỗ và cố định xe theo đúng hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng. Chủ xe thuộc diện ảnh hưởng nên sớm liên hệ nhà phân phối để kiểm tra và thực hiện biện pháp khắc phục.

Người tiêu dùng cần hỗ trợ hoặc muốn xác nhận thông tin về chương trình có thể liên hệ nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc, gọi hotline 1800 400 110 hoặc 0835889100, hoặc gửi email tới customerservice-mbv@mercedes-benz.com.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết cơ quan này đang thực hiện việc giám sát chương trình thu hồi do Mercedes-Benz Việt Nam triển khai, nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn của người tiêu dùng.