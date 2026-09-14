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Giáo dục số

Thủ tướng: Không thể chọn nhà cung cấp suất ăn trường học chỉ vì giá rẻ

Lê Nhi

Lê Nhi

12:41 | 14/09/2026
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Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương lấy an toàn thực phẩm, chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn làm tiêu chí cốt lõi khi lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho học sinh; tuyệt đối không đặt tiêu chí giá thấp lên hàng đầu.
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Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Siết trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn học đường

Theo Công điện, thời gian qua, tại một số địa phương vẫn còn những bất cập trong quá trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú. Những vấn đề được chỉ ra gồm việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, dịch vụ nấu ăn; kiểm soát nguồn gốc và chất lượng nguyên liệu; điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm; cũng như xây dựng thực đơn và kiểm soát giá trị dinh dưỡng.

Các bất cập này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đồng thời có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bữa ăn, sức khỏe và sự phát triển của trẻ em, học sinh.

Trước thực tế trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Các địa phương phải kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không xác định rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố liên quan đến bữa ăn học đường.

Căn cứ quy định về phân cấp và điều kiện thực tế, UBND cấp xã được giao tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện hợp đồng.

An toàn và dinh dưỡng phải được đặt lên hàng đầu

Một trong những yêu cầu đáng chú ý tại Công điện số 64/CĐ-TTg là thay đổi cách tiếp cận trong lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học.

Theo đó, an toàn thực phẩm, chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quyền lợi của trẻ em, học sinh phải được xem là những yêu cầu cốt lõi.

Thủ tướng yêu cầu không lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm cho bếp ăn trường học chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp.

Quy định này đặt ra yêu cầu các địa phương và cơ sở giáo dục phải đánh giá nhà cung cấp một cách toàn diện hơn, từ nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, năng lực cung ứng, điều kiện bảo quản, vận chuyển đến khả năng bảo đảm chất lượng và dinh dưỡng của suất ăn.

Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mỗi bữa ăn tại trường không chỉ đáp ứng yêu cầu về số lượng mà còn phải an toàn, đủ dinh dưỡng và phù hợp với nhu cầu phát triển của học sinh theo từng độ tuổi.

Thủ tướng: Không thể chọn nhà cung cấp suất ăn trường học chỉ vì giá rẻ
Tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Nhà trường chịu trách nhiệm kiểm tra trực tiếp

Cùng với trách nhiệm của chính quyền địa phương, Công điện cũng xác định rõ vai trò của các cơ sở giáo dục.

Nhà trường phải trực tiếp tổ chức tiếp nhận, kiểm tra và giám sát chất lượng, số lượng suất ăn; kiểm tra việc giao nhận thực phẩm; tổ chức bữa ăn và chăm sóc trẻ em, học sinh tại trường.

Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn thực phẩm hoặc hành vi vi phạm, cơ sở giáo dục phải kịp thời phản ánh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch thông tin liên quan đến bữa ăn học đường. Các nội dung như thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn thực phẩm và những thông tin cần thiết khác phải được công khai để cha mẹ học sinh có điều kiện nắm bắt và tham gia giám sát.

Việc phụ huynh tham gia giám sát nhằm tăng tính minh bạch và phát huy vai trò giám sát xã hội, nhưng không thay thế trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục.

Hoàn thiện quy định về bữa ăn nội trú, bán trú

Để tăng tính thống nhất trong tổ chức bữa ăn học đường, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền các quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến và cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học.

Bộ Y tế được giao chủ trì rà soát, cập nhật và hướng dẫn cụ thể các yêu cầu về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đối với bữa ăn nội trú, bán trú, bảo đảm phù hợp với từng độ tuổi và cấp học.

Với các yêu cầu mới được đặt ra, việc tổ chức bữa ăn học đường được định hướng theo nguyên tắc an toàn – đủ chất – minh bạch – rõ trách nhiệm, trong đó quyền lợi và sức khỏe của trẻ em, học sinh là ưu tiên hàng đầu.

suất ăn bán trú suất ăn học đường thực phẩm học đường

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Hà Nội - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Miền Tây - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,100 ▲100K
Cập nhật: 14/09/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,320 ▲20K 14,620 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 14,320 ▲20K 14,620 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 14,320 ▲20K 14,620 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▲20K 14,670 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▲20K 14,670 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▲20K 14,670 ▲20K
NL 99.99 13,650 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550 ▲50K
Trang sức 99.9 13,980 ▲20K 14,580 ▲20K
Trang sức 99.99 13,990 ▲20K 14,590 ▲20K
Cập nhật: 14/09/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,432 ▲1289K 14,622 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,432 ▲1289K 14,623 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,427 ▲2K 1,457 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,427 ▲2K 1,458 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,402 ▲1262K 1,447 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,267 ▲198K 143,267 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,886 ▲150K 108,686 ▲150K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,756 ▲79894K 98,556 ▲88714K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,626 ▲122K 88,426 ▲122K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,719 ▲117K 84,519 ▲117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,696 ▲83K 60,496 ▲83K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,432 ▲1289K 1,462 ▲1316K
Cập nhật: 14/09/2026 13:00
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Cập nhật: 14/09/2026 13:00

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