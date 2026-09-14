Đà Nẵng tăng tốc số hóa y tế: Từ 'bệnh viện không giấy' đến dòng dữ liệu xuyên suốt

Khi hồ sơ bệnh án không còn nằm trên giấy

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, quá trình chuyển đổi số đang được triển khai theo hướng đưa dữ liệu vào xuyên suốt hành trình khám, chữa bệnh thay vì chỉ đơn thuần thay thế giấy tờ bằng máy tính.

Là bệnh viện tuyến cuối của thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Bệnh viện Đà Nẵng xác định hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái y tế số. Trong quy trình mới, bác sĩ và điều dưỡng có thể sử dụng chữ ký số để xác nhận hồ sơ chuyên môn. Người bệnh được xác thực bằng sinh trắc học dấu vân tay, góp phần tăng tính chính xác trong nhận diện và quản lý thông tin.

Nhiều biểu mẫu vốn gắn với quy trình điều trị như tờ chăm sóc, phiếu theo dõi truyền dịch, truyền máu cũng được số hóa. Tại các khoa điều trị và Khoa Cấp cứu, việc chỉ định xét nghiệm được kết nối với quản lý mẫu bệnh phẩm bằng mã vạch, giảm nhu cầu in ấn và nhập lại thông tin.

Điểm quan trọng nằm ở việc các khâu không còn vận hành rời rạc. Chỉ định, mẫu xét nghiệm và kết quả được kết nối trong cùng một quy trình, giúp hạn chế nguy cơ thất lạc hồ sơ, nhầm lẫn hoặc sai sót phát sinh từ việc nhập lại dữ liệu nhiều lần.

Ảnh minh hoạ.

Người bệnh cũng bước vào “không gian số”

Chuyển đổi số không chỉ diễn ra phía sau quầy tiếp nhận hay trong phòng làm việc của nhân viên y tế. Người bệnh và thân nhân cũng trở thành một phần của hệ sinh thái này thông qua ứng dụng Y tế số OneCare.

Theo TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, với người bệnh ngoại trú, OneCare cho phép khai thác nhiều thông tin liên quan đến quá trình khám, chữa bệnh như thông tin khám bệnh, chỉ định, kết quả cận lâm sàng và đơn thuốc. Các nội dung xác nhận, ký điện tử do bệnh viện cung cấp cũng có thể được thực hiện trên nền tảng số. Kết quả cận lâm sàng được chuyển trực tiếp lên hệ thống, giúp người bệnh và bác sĩ tiếp cận thông tin nhanh hơn.

Với bệnh nhân nội trú, ngay cả khâu thanh toán khi ra viện cũng được đưa lên môi trường số. Thay vì người nhà phải xuống quầy thu ngân xếp hàng, mã QR động có thể được quét ngay tại khoa điều trị để thực hiện thanh toán. Đây là những bước cụ thể để tiến tới mô hình “Bệnh viện không giấy” – nơi giảm dần việc luân chuyển hồ sơ giấy, rút ngắn các thủ tục và quan trọng hơn là tạo lập dữ liệu gắn với từng người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

100% bệnh viện công bố triển khai bệnh án điện tử

Nếu chỉ nhìn ở góc độ thay thế giấy bằng phần mềm, chuyển đổi số trong bệnh viện có thể chỉ mang lại hiệu quả về mặt hành chính. Giá trị lớn hơn xuất hiện khi dữ liệu được kết nối xuyên suốt giữa các công đoạn.

Một chỉ định được tạo ra có thể đi cùng mẫu xét nghiệm; mẫu bệnh phẩm được định danh bằng mã vạch; kết quả sau đó quay trở lại hệ thống và được bác sĩ sử dụng trong quá trình điều trị.

Khi dữ liệu không phải nhập đi nhập lại ở nhiều khâu, nguy cơ sai lệch thông tin được giảm xuống, trong khi tốc độ tiếp cận dữ liệu được cải thiện.

Bác sĩ có thêm thông tin để ra quyết định; điều dưỡng giảm thời gian xử lý thủ tục; bộ phận quản lý có thể theo dõi hoạt động chuyên môn theo thời gian thực. Nói cách khác, “không giấy” chỉ là một biểu hiện bên ngoài; mục tiêu cốt lõi là tạo ra dòng chảy dữ liệu liên tục và có khả năng phục vụ đúng người, đúng thời điểm.

Ở quy mô toàn thành phố, chuyển đổi số y tế đang được triển khai đồng bộ hơn. Theo đại diện Sở Y tế, hiện 100% bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, đồng thời thành phố đã tạo lập khoảng 95% hồ sơ sức khỏe điện tử.

Việc sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng được các cơ sở khám, chữa bệnh đồng bộ triển khai, với hơn 17 triệu lượt thực hiện. Thanh toán không dùng tiền mặt đã được triển khai tại toàn bộ cơ sở y tế, với tỷ lệ khoảng 70%. Cùng với đó, dữ liệu khám, chữa bệnh, giấy khám sức khỏe phục vụ cấp đổi giấy phép lái xe và giấy chứng sinh điện tử đang từng bước được kết nối, liên thông. Những con số này cho thấy chuyển đổi số y tế không còn dừng ở một vài mô hình thí điểm, mà đang trở thành một phần của hoạt động khám, chữa bệnh hằng ngày.

Hướng tới hệ sinh thái y tế số

Một hệ thống y tế số chỉ thực sự có giá trị khi dữ liệu bên trong đủ đúng, đủ, sạch và có khả năng liên thông. Đây cũng là lý do Đà Nẵng đang triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế. Kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 30/9/2026.

Phạm vi chiến dịch bao gồm dữ liệu về cơ sở trợ giúp xã hội và đối tượng trợ giúp xã hội; dự phòng, HIV/AIDS; môi trường cơ sở y tế; người khuyết tật; người làm công tác xã hội; quản lý trẻ em; an toàn thực phẩm; khám, chữa bệnh; nhân lực y tế; Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và Hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ, trẻ em/sức khỏe sinh sản. Việc làm sạch dữ liệu có thể được xem là phần việc ít “hữu hình” nhất của chuyển đổi số, nhưng lại quyết định chất lượng của toàn bộ hệ thống. Dữ liệu thiếu, trùng lặp hoặc không thống nhất sẽ khiến những nền tảng công nghệ hiện đại khó phát huy hiệu quả.

Bên cạnh EMR và hồ sơ sức khỏe điện tử, Đà Nẵng đang thí điểm khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh. Các hướng triển khai này cho thấy bức tranh chuyển đổi số y tế đang mở rộng từ số hóa hồ sơ sang kết nối dữ liệu, hỗ trợ chuyên môn và nâng cao trải nghiệm người bệnh.

Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm nhiều phần mềm, mà là để dữ liệu có thể “đi cùng” người bệnh trong hành trình chăm sóc sức khỏe: từ tuyến cơ sở đến bệnh viện, từ khám bệnh đến điều trị, từ xét nghiệm đến kết quả, từ cơ sở y tế đến các hệ thống bảo hiểm và dân cư.

Theo định hướng của ngành y tế, hệ thống phần mềm EMR liên thông sẽ góp phần quản lý thông tin y tế thống nhất từ tuyến cơ sở đến Trung ương. Khi dòng dữ liệu được kết nối xuyên suốt, bệnh viện có thêm cơ sở để vận hành thông minh hơn; cơ quan quản lý có dữ liệu phục vụ điều hành; còn người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, minh bạch hơn.

Từ một tờ bệnh án điện tử đến một hệ sinh thái dữ liệu y tế liên thông là một chặng đường dài. Nhưng chính những thay đổi tưởng như nhỏ – một chữ ký số, một mã vạch xét nghiệm, một lần quét QR thanh toán hay một kết quả cận lâm sàng được chuyển trực tiếp – đang từng bước tạo nên dòng chảy dữ liệu mới trong ngành y tế Đà Nẵng.