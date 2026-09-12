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Ra mắt Hệ thống Thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hậu Thạch

Hậu Thạch

12:48 | 12/09/2026
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Hệ thống Thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng trở thành đầu mối dữ liệu thống nhất, phục vụ quản lý, nghiên cứu, kết nối nguồn lực và khai thác giá trị từ dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước.
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Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức lễ ra mắt Hệ thống Thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hệ thống được truy cập tại địa chỉ https://sti.gov.vn, là một trong các nền tảng số dùng chung quốc gia theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang
Ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang.

Hệ thống giúp kết nối, tích hợp, quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin, dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, công nghệ và công nghệ cao; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ...

Đáng chú ý, hệ thống cung cấp nền tảng dữ liệu thống kê với 137 chỉ tiêu thống kê ngành khoa học - công nghệ và 17 chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đây là cơ sở để từng bước hình thành nguồn dữ liệu thống nhất, tập trung, phục vụ theo dõi, phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu.

Một điểm nổi bật của hệ thống là khả năng liên kết đa chiều dữ liệu về tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố khoa học; đồng thời kết nối, đồng bộ tự động với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Nền tảng số quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hệ thống cũng thu thập dữ liệu trích dẫn và tính toán các chỉ số đánh giá chất lượng tạp chí, bài báo khoa học của Việt Nam.

Tăng cường liên thông, hình thành nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ thống nhất

Về hạ tầng kết nối, hệ thống đã tích hợp dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia, hỗ trợ đăng nhập một lần qua VNeID và sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu thời gian thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc tăng cường liên thông tạo tiền đề để dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một bộ phận của hạ tầng dữ liệu quốc gia. Theo cách tiếp cận lấy dữ liệu làm nền tảng, kết nối làm phương thức và khai thác dữ liệu làm giá trị, hệ thống hướng tới phục vụ nhiều nhóm người dùng.

Cơ quan quản lý có thêm công cụ theo dõi, phân tích và hỗ trợ ra quyết định; nhà khoa học có điều kiện tiếp cận thông tin về chuyên gia, tổ chức, nhiệm vụ và công bố; viện nghiên cứu, trường đại học có thêm dữ liệu phục vụ nghiên cứu, đánh giá. Doanh nghiệp có thể tiếp cận thuận lợi hơn thông tin về công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê và Đánh giá khoa học Trần Đắc Hiến giới thiệu về Hệ thống - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang.
Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê và Đánh giá khoa học Trần Đắc Hiến giới thiệu về Hệ thống - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang.

Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê và Đánh giá khoa học Trần Đắc Hiến cho biết, hệ thống được xây dựng với mục tiêu hình thành một đầu mối thông tin thống nhất, tin cậy, có khả năng kết nối và dùng chung trên phạm vi quốc gia; từng bước liên thông dữ liệu về tổ chức, nhân lực, nhiệm vụ, kết quả nghiên cứu, công bố, trích dẫn khoa học và các nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Quan trọng hơn, hệ thống không chỉ hướng tới mục tiêu có dữ liệu, mà phải hướng tới dùng được dữ liệu và tạo ra giá trị từ dữ liệu", ông Trần Đắc Hiến nhấn mạnh.

Chuyển từ quản lý dữ liệu sang khai thác giá trị

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, việc ra mắt và đưa hệ thống vào vận hành mới chỉ là bước khởi đầu. Giá trị của hệ thống không nằm ở việc có một phần mềm hiện đại đến đâu, mà nằm ở chất lượng dữ liệu, khả năng kết nối, mức độ khai thác và hiệu quả thực tế mà hệ thống mang lại.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu tại lễ ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu tại lễ ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dữ liệu; đẩy mạnh kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu; đồng thời chuyển mạnh từ quản lý dữ liệu sang khai thác giá trị của dữ liệu.

"Chúng tôi kỳ vọng hệ thống thông tin này sẽ trở thành nguồn thông tin thiết yếu của các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ và các nhà quản lý", Thứ trưởng Lê Xuân Định nói.

Theo Thứ trưởng, khi cần thông tin về tiềm lực, nhiệm vụ, tổ chức, nhân lực hay kết quả khoa học và công nghệ, người dùng có thể truy cập hệ thống để có được dữ liệu đầy đủ, chính xác và cập nhật.

đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ Chuyển đổi số Hệ thống thông tin quốc gia khoa học công nghệ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Cập nhật: 12/09/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 ▲60K 14,600 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,300 ▲60K 14,600 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,300 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 ▲60K 14,650 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 ▲60K 14,650 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 ▲60K 14,650 ▲60K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 ▲60K 14,560 ▲60K
Trang sức 99.99 13,970 ▲60K 14,570 ▲60K
Cập nhật: 12/09/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 ▼1281K 14,602 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 ▼1281K 14,603 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 ▲6K 1,456 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 ▼1254K 1,445 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 ▲594K 143,069 ▲594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 ▲450K 108,536 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 ▼79350K 9,842 ▼88170K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 ▲366K 88,304 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 ▲350K 84,402 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 ▲251K 60,413 ▲251K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Cập nhật: 12/09/2026 14:00
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Cập nhật: 12/09/2026 14:00

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