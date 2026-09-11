Samsung Electronics khai trương Business Experience Studio tại Việt Nam

Không gian mô phỏng các môi trường vận hành thực tế, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ Samsung dành cho nhiều lĩnh vực từ hành chính công, sản xuất, giáo dục và y tế đến tài chính, khách sạn và nhà hàng, Samsung mang đến hệ sinh thái công nghệ tích hợp, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số đa dạng của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Samsung Việt Nam cắt băng khánh thành Business Experience Studio Hà Nội

Thay vì chỉ trưng bày những sản phẩm riêng lẻ, Business Experience Studio tọa lạc tại tầng 18, PVI Tower, Hà Nội được thiết kế để đưa những công nghệ tiên tiến của Samsung vào các bối cảnh ứng dụng thực tế. Qua đó giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm và hình dung cách các thiết bị và công nghệ Samsung có thể được kết hợp thành những giải pháp phù hợp với nhu cầu đặc thù của từng tổ chức, doanh nghiệp.

Với danh mục sản phẩm trải rộng từ màn hình chuyên dụng, TV, thiết bị di động và thiết bị gia dụng đến các giải pháp điều hòa không khí, Samsung hướng đến việc cung cấp một hệ sinh thái công nghệ toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu không gian làm việc đến cải thiện trải nghiệm của nhân viên và khách hàng.

Ông Hyung Bin Joo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ tại lễ khai trương ông Hyung Bin Joo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, cho biết: “Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, nhu cầu của doanh nghiệp không còn dừng lại ở những thiết bị riêng lẻ mà ngày càng hướng đến các giải pháp công nghệ toàn diện, phù hợp với đặc thù vận hành của từng ngành. Với Business Experience Studio, chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm và hình dung cách công nghệ Samsung được ứng dụng vào những bài toán thực tế, từ đó tìm kiếm giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình. Việc Việt Nam trở thành thị trường tiếp theo có Business Experience Studio tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Samsung trong việc đồng hành cùng khách hàng và đối tác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.”

Cụ thể, giải pháp toàn diện cho đa dạng lĩnh vực, giúp khách hàng khám phá cách công nghệ có thể được triển khai xuyên suốt nhiều môi trường khác nhau, từ cơ quan hành chính và trung tâm điều hành đến trường học, bệnh viện, ngân hàng, khách sạn, căn hộ và nhà hàng.

Phòng họp kỹ thuật số và trung tâm điều hành an ninh được cung cấp các giải pháp công nghệ hỗ trợ lĩnh vực hành chính công, giám sát và quản lý

Trong lĩnh vực hành chính công và sản xuất, Business Experience Studio tái hiện không gian phòng họp và trung tâm điều hành, nơi các giải pháp màn hình chuyên dụng kích thước lớn như The Wall All-in-One, Smart Signage 5K 105 inch, máy tính bảng Galaxy Tab S11, hệ thống điều hòa không khí Cassette 1 hướng Windfree và giải pháp AI Camera - Video Conference được kết hợp nhằm hỗ trợ việc theo dõi thông tin, cộng tác và vận hành. Đặc biệt, mô hình trung tâm điều hành an ninh cho phép khách tham quan hình dung cách các giải pháp hiển thị như UHD Signage 115 inch, Video Wall 55 inch, màn hình cong 49 inch và thiết bị chuyên dụng có thể hỗ trợ hoạt động giám sát và quản lý trong những môi trường yêu cầu khả năng vận hành liên tục.

Lớp học thông minh mang đến môi trường học tập trực quan, linh hoạt với các giải pháp màn hình tương tác, máy tính bảng, màn hình chuyên dụng…

Với giáo dục, không gian lớp học thông minh kết hợp màn hình tương tác Interactive Display WAFX-P Android OS, màn hình chuyên dụng Samsung Business TV BEFX-H 4K, bảng tương tác Flip Pro WM55B và máy tính bảng Galaxy, mang đến một môi trường học tập trực quan và linh hoạt hơn. Các thiết bị được bố trí trong một lớp học hoàn chỉnh, giúp khách tham quan trực tiếp trải nghiệm cách công nghệ có thể hỗ trợ giáo viên truyền tải nội dung và tăng cường tương tác với người học.

Samsung Business Experience tái hiện không gian sống hoàn chỉnh trong lĩnh vực khách sạn, căn hộ cao cấp với các thiết bị AI TV, gia dụng Bespoke AI, điều hòa Windfree và thiết bị di động Galaxy kết nối thông minh

Trong lĩnh vực khách sạn, căn hộ cao cấp và bất động sản, Samsung tái hiện một không gian sống hoàn chỉnh với AI TV, màn hình, thiết bị gia dụng Bespoke AI, điều hòa không khí Windfree và thiết bị di động Galaxy. Qua đó, Samsung cho thấy khả năng kết hợp danh mục sản phẩm đa dạng để kiến tạo trải nghiệm tiện nghi, hiện đại và đồng bộ trong các dự án khách sạn và bất động sản.

Không gian mô phỏng cơ sở chăm sóc y tế, minh họa cách công nghệ tích hợp hỗ trợ đội ngũ nhân viên chăm sóc sức khỏe người dùng

Tại khu vực y tế và chăm sóc sức khỏe, các giải pháp màn hình, thiết bị di động như máy tính bảng Galaxy Tab, đồng hồ thông minh Galaxy Watch được đưa vào môi trường mô phỏng cơ sở chăm sóc y tế, minh họa cách công nghệ có thể được tích hợp vào môi trường chăm sóc, hỗ trợ đội ngũ nhân viên và góp phần nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Không gian giao dịch hiện đại trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng với sự kết hợp của các giải pháp hiển thị tiên tiến từ Samsung

Khu vực tài chính - ngân hàng tái hiện không gian giao dịch hiện đại với sự kết hợp của các giải pháp hiển thị như Smart Signage, Monitor LCD, Business TV, đặc biệt là dòng màn hình màu E-Paper EMDX siêu mỏng nhẹ, tiết kiệm điện năng, cho chất lượng hình ảnh như trên giấy thật, cùng thiết bị di động khác, giúp khách hàng hình dung những điểm chạm số hóa trong hành trình giao dịch cũng như môi trường làm việc của nhân viên.

Các giải pháp bảng menu kỹ thuật số, màn hình chuyên dụng ứng dụng trong lĩnh vực nhà hàng - ăn uống giúp nâng cao hiệu quả vận hành

Đối với lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Business Experience Studio giới thiệu các giải pháp như bảng menu kỹ thuật số, màn hình chuyên dụng và kiosk, cho thấy cách công nghệ có thể được ứng dụng nhằm hiện đại hóa hành trình gọi món, truyền tải nội dung và nâng cao hiệu quả vận hành.

Khu vực trưng bày các giải pháp trải nghiệm di động và điều hòa không khí

Bên cạnh các giải pháp theo ngành, Business Experience Studio còn dành những khu vực chuyên biệt cho giải pháp trải nghiệm di động và giải pháp điều hòa không khí. Tại đây, khách hàng có thể khám phá danh mục thiết bị Galaxy dành cho nhiều môi trường và nhu cầu công việc khác nhau, cũng như hệ sinh thái giải pháp điều hòa từ dân dụng đến thương mại, bao gồm nhiều loại hình hệ thống được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu khác nhau về quy mô và không gian.

Khu vực đón khách nổi bật với màn hình kích thước lớn và Spatial Signage 3D cho trải nghiệm sống động như thật

Ngay từ khu vực đón khách, các công nghệ hiển thị nổi bật của Samsung cũng được tích hợp vào trải nghiệm, bao gồm màn hình kích thước lớn và Spatial Signage, màn hình hiển thị 3D thực tế ảo sống động, qua đó thể hiện cách công nghệ có thể tạo nên những điểm chạm trực quan và sống động trong các không gian thương mại và doanh nghiệp.

Việc đưa Business Experience Studio vào hoạt động tại Việt Nam đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược B2B của Samsung tại thị trường, hướng đến việc không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp trải nghiệm công nghệ trong những bối cảnh gần với môi trường vận hành thực tế, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu.

Qua đó, Business Experience Studio đồng thời tạo nên điểm kết nối để Samsung, khách hàng và đối tác cùng trao đổi về nhu cầu thực tế, khám phá các khả năng ứng dụng và xây dựng những giải pháp phù hợp với từng ngành, từng mô hình vận hành.

Với Business Experience Studio, Samsung tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, phát huy thế mạnh về công nghệ và danh mục sản phẩm đa dạng nhằm góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả vận hành và kiến tạo những trải nghiệm tốt hơn cho doanh nghiệp cũng như người dùng.

Business Experience Studio mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10:00 đến 17:00 (trừ các ngày lễ), tại tầng 18, PVI Tower, Hà Nội.

Để đăng ký tham quan hoặc cần thêm thông tin chi tiết, liên hệ qua số điện thoại 1800-588-890 hoặc email b2b_vietnam@samsung.com.