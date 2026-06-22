Giá cổ phiếu SK Hynix tăng hơn 340% trong năm nay, đẩy giá trị vốn hóa thị trường vượt qua cả Samsung Electronics và Micron.

Theo dữ liệu thị trường, cổ phiếu SK Hynix tăng 5,7% trong phiên giao dịch ngày 22/6, đưa giá trị vốn hóa của công ty lên khoảng 2.082,5 nghìn tỷ won (tương đương 1.350 tỷ USD). Trong khi đó, Samsung Electronics chỉ tăng 0,4%, đạt mức vốn hóa 2.081,3 nghìn tỷ won, qua đó lần đầu tiên đánh mất vị trí dẫn đầu mà tập đoàn này nắm giữ suốt hơn 25 năm qua.

AI làm thay đổi cuộc chơi ngành bán dẫn

Sự bứt phá của SK Hynix phản ánh những thay đổi sâu sắc đang diễn ra trong ngành công nghiệp bán dẫn thế giới. Nếu trước đây chip nhớ được xem là sản phẩm mang tính hàng hóa, cạnh tranh chủ yếu bằng quy mô sản xuất và giá thành, thì sự bùng nổ của AI đã tạo ra nhu cầu khổng lồ đối với các dòng chip bộ nhớ hiệu năng cao.

Trung tâm của cuộc chuyển đổi này là HBM (High Bandwidth Memory) - loại chip bộ nhớ băng thông cao được sử dụng trong các bộ xử lý AI hiện đại. Đây là thành phần không thể thiếu trong các hệ thống huấn luyện và vận hành những mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn như ChatGPT, Gemini hay các nền tảng AI của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Chip HBM (High Bandwidth Memory - Bộ nhớ băng thông cao) mang lại tốc độ cực cao và tiết kiệm điện năng chuyên đào tạo và chạy các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) khổng lồ.

Hiện SK Hynix là nhà cung cấp HBM lớn nhất cho các khách hàng như NVIDIA và Google. Theo các tổ chức nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp Hàn Quốc đang nắm khoảng 61% thị phần HBM toàn cầu, vượt xa Samsung Electronics và Micron Technology.

Ông Kim Sun-woo, chuyên gia phân tích cấp cao của Meritz Securities, nhận định rằng sự xuất hiện của các dòng chip AI chuyên biệt đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc lợi nhuận của ngành bộ nhớ.

“Chip bộ nhớ AI không còn là sản phẩm có thể thay thế đơn giản như trước đây. Điều đó giúp SK Hynix xây dựng được vị thế dẫn đầu và tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững”, ông Kim cho biết.

Từ bên bờ phá sản đến doanh nghiệp nghìn tỷ USD

Ít ai ngờ rằng doanh nghiệp đang dẫn đầu cuộc đua AI hiện nay từng trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng.

Năm 2002, Hynix Semiconductor - tiền thân của SK Hynix - đối mặt nguy cơ phá sản sau giai đoạn mở rộng đầu tư quá mức. Công ty mang trên mình khoản nợ khổng lồ và từng được xem xét bán lại cho Micron. Tuy nhiên, thương vụ không thành công, khiến doanh nghiệp phải trải qua gần một thập kỷ dưới sự kiểm soát của các chủ nợ.

Sau đó, SK Group quyết định mua lại Hynix, một thương vụ từng vấp phải nhiều ý kiến phản đối bởi rủi ro tài chính rất lớn. Tuy nhiên, quyết định này về sau được xem là bước đi chiến lược mang tính lịch sử.

Chủ tịch SK Group Chey Tae-won và Chủ tịch kiêm CEO của Nvidia Jensen Huang.

Trong cuốn sách xuất bản đầu năm 2026, Chủ tịch SK Group Chey Tae-won cho biết mục tiêu của ông không đơn thuần là cứu một doanh nghiệp sản xuất chip nhớ mà là xây dựng một tập đoàn bán dẫn có khả năng tạo ra những sản phẩm mang tính không thể thay thế.

Theo ông Chey, sự khác biệt lớn nhất nằm ở HBM. Nếu trước đây chip nhớ của Samsung, Hynix hay Micron gần như có thể thay thế lẫn nhau thì trong kỷ nguyên AI, việc thay đổi nhà cung cấp HBM có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất vận hành của toàn bộ hệ thống.

Tham vọng vươn tầm toàn cầu

Trong nhiều năm, Samsung Electronics luôn được xem là “ông vua” của ngành bán dẫn nhờ quy mô sản xuất khổng lồ và vị thế thống trị trên thị trường DRAM.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng lợi thế truyền thống này đang bị thu hẹp nhanh chóng.

Theo ước tính của Bank of America, sản lượng DRAM hàng tháng của SK Hynix năm nay đạt khoảng 589.000 wafer, thấp hơn mức 691.000 wafer của Samsung. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2025-2028, SK Hynix dự kiến sẽ tăng công suất thêm 38%, trong khi Samsung chỉ tăng khoảng 17,5%.

Điều này đồng nghĩa khoảng cách về quy mô sản xuất giữa hai doanh nghiệp sẽ giảm xuống dưới 10% vào năm 2028, so với mức chênh lệch khoảng 23% hiện nay.

SK Hynix đang nắm trong tay cơ hội lịch sử để chuyển mình từ một nhà sản xuất chip nhớ truyền thống thành doanh nghiệp dẫn dắt cuộc cách mạng bán dẫn thế hệ mới.

Đáng chú ý, giá cổ phiếu SK Hynix đã tăng hơn 340% từ đầu năm đến nay, trở thành một trong những mã công nghệ tăng trưởng mạnh nhất thế giới. Thành tích này không chỉ giúp công ty vượt Samsung về vốn hóa mà còn bỏ xa nhiều đối thủ lớn trong lĩnh vực chip nhớ.

Không dừng lại ở thị trường Hàn Quốc, SK Hynix đang chuẩn bị cho bước phát triển mới khi xem xét kế hoạch niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ. Nếu thành công, động thái này sẽ giúp công ty mở rộng cơ sở nhà đầu tư quốc tế và nâng cao vị thế trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

Trong bối cảnh AI tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất của ngành công nghệ thế giới, nhiều chuyên gia nhận định SK Hynix đang nắm trong tay cơ hội lịch sử để chuyển mình từ một nhà sản xuất chip nhớ truyền thống thành doanh nghiệp dẫn dắt cuộc cách mạng bán dẫn thế hệ mới.

Việc vượt qua Samsung không chỉ là dấu mốc về giá trị vốn hóa, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc của ngành công nghiệp công nghệ toàn cầu, nơi AI đang tái định hình trật tự cạnh tranh và tạo ra những nhà vô địch mới.