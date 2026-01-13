SK Hynix chi 13 tỷ USD xây nhà máy mới, chạy đua đáp ứng cơn khát chip nhớ AI

SK Hynix cho biết cơ sở mới này sẽ giúp họ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chip nhớ. Khoản đầu tư 13 tỷ đô la này sẽ được sử dụng để mở rộng sản xuất hiện có tại Cheongju. Ảnh minh họa: Getty.

Theo thông báo phát đi hôm nay 13/1, tập đoàn công nghệ Hàn Quốc sẽ rót 19 nghìn tỷ won (khoảng 12,9 tỷ USD) để xây dựng một nhà máy đóng gói chip tiên tiến mới tại thành phố Cheongju, nơi SK Hynix hiện đã có cơ sở sản xuất. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 4 tới và hoàn thành vào cuối năm 2027.

Trọng tâm là công nghệ đóng gói tiên tiến và cuộc đua HBM ngày càng khốc liệt

Khác với các nhà máy sản xuất chip truyền thống, cơ sở mới của SK Hynix sẽ tập trung vào công nghệ đóng gói tiên tiến, cho phép tích hợp nhiều chip nhớ vào một đơn vị có mật độ cao. Công nghệ này giúp tăng hiệu suất xử lý, cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm kích thước tổng thể, những yếu tố then chốt đối với các hệ thống AI thế hệ mới.

SK Hynix hiện giữ vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao (HBM) – linh kiện không thể thiếu trong các bộ xử lý AI hiệu năng cao, bao gồm cả các dòng chip do Nvidia thiết kế. Sự bùng nổ của AI tạo sinh, trung tâm dữ liệu và siêu máy tính đang khiến HBM trở thành “điểm nóng” của ngành bán dẫn.

Khoản đầu tư hàng chục tỷ USD của SK Hynix phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trong chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu. Theo dự báo ngành do chính SK Hynix công bố, thị trường HBM sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm (CAGR) khoảng 33% trong giai đoạn 2025–2030, biến đây trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của ngành bán dẫn.

Không chỉ SK Hynix, Samsung Electronics, đối thủ lớn nhất của hãng tại Hàn Quốc, cũng đã liên tục thông báo kế hoạch mở rộng sản xuất HBM trong những tháng gần đây, nhằm giành thị phần trong cuộc đua cung ứng cho các “ông lớn” AI.

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Hệ quả: thiếu hụt bộ nhớ truyền thống

Tuy nhiên, việc các nhà sản xuất dồn nguồn lực cho chip phục vụ AI cũng kéo theo hệ lụy. Khi công suất được ưu tiên cho HBM và các sản phẩm cao cấp, nguồn cung bộ nhớ thông thường như DRAM và NAND có nguy cơ bị thắt chặt, làm dấy lên lo ngại về làn sóng tăng giá trên toàn ngành điện tử – từ máy tính cá nhân, smartphone cho tới thiết bị gia dụng thông minh.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SK Hynix đã tăng khoảng 12% từ đầu năm đến nay, phản ánh kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư vào chu kỳ AI. Tuy vậy, mã này vẫn giảm 2,5% trong phiên giao dịch hôm nay 13/1, cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước các biến động ngắn hạn.