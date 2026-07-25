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Đâu là mẫu xe điện dẫn đầu về khả năng duy trì hiệu suất pin?

Thành Biên

Thành Biên

18:33 | 25/07/2026
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Nghiên cứu gần 10.000 bài kiểm tra pin tại Thụy Điển cho thấy nhiều mẫu xe điện vẫn giữ trên 90% dung lượng sau 100.000 km. Kia e-Niro dẫn đầu, vượt qua Tesla và Audi về khả năng duy trì hiệu suất pin.
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Kia e-Niro vượt Tesla, Audi về khả năng duy trì hiệu suất pin

Những lo ngại về việc pin xe điện xuống cấp nhanh đang dần mất đi khi công nghệ pin liên tục được cải thiện. Kết quả từ một nghiên cứu quy mô lớn tại Thụy Điển cho thấy hầu hết các mẫu xe điện hiện đại vẫn duy trì trên 90% dung lượng pin sau khi vận hành 100.000 km, trong đó vị trí dẫn đầu lại thuộc về một mẫu xe phổ thông của Kia.

Nghiên cứu do nhà bán lẻ xe điện đã qua sử dụng Carla thực hiện đã phân tích 9.954 bài kiểm tra tình trạng pin của các mẫu xe điện được giao dịch tại Thụy Điển trong giai đoạn 2022-2026. Danh sách khảo sát bao gồm nhiều thương hiệu phổ biến như Kia, Hyundai, Tesla, Audi, Volvo, Volkswagen, BMW, Polestar và Skoda.

Kia e-Niro là mẫu xe điện dẫn đầu về khả năng duy trì hiệu suất pin
Kia e-Niro là mẫu xe điện dẫn đầu về khả năng duy trì hiệu suất pin

Để đảm bảo tính chính xác, nhóm nghiên cứu sử dụng công cụ chẩn đoán chuyên dụng của AVILOO nhằm đánh giá trực tiếp tình trạng thực tế của bộ pin thay vì dựa trên các chỉ số hiển thị từ hệ thống quản lý pin của xe. Phương pháp này giúp phản ánh sát hơn mức độ suy giảm dung lượng sau thời gian sử dụng.

Kết quả cho thấy Kia e-Niro đứng đầu bảng xếp hạng khi vẫn giữ được 97,25% dung lượng pin ban đầu sau 100.000 km. Theo sau là Hyundai Kona với tỷ lệ 97,18%, trong khi Kia EV6 xếp thứ ba với mức 95,95%. Đây đều là những mẫu xe thuộc tập đoàn Hyundai Motor, cho thấy hiệu quả của công nghệ pin mà hãng đang sử dụng.

Danh sách các mẫu xe được thử nghiệm pin bởi Carla tại Thụy Điển

Sau đây là danh sách các mẫu xe được thử nghiệm:

Stt

mẫu xe

Loại pin

Dung lượng pin còn lại sau 100.00 km

1

Kia e-Niro

Pin 64 kWh

97,25%

2

Hyundai Kona

Pin 64 kWh

97,18%

3

Kia EV6

Pin 77,4 kWh

95,95%

4

Volvo XC40 Recharge

Pin CATL 69 kWh

94,70%

5

Polestar 2

Pin CATL 78 kWh

94,35%

6

BMW i3

Pin LG Chem 120 Ah

93,77%

7

Polestar 2

Pin LG Chem 78 kWh

93,53%

8

Tesla Model 3

Pin CATL LFP 60,5 kWh

93,34%

9

Audi e-tron 50

Pin 71 kWh

93,02%

10

Audi e-tron 55

Pin 95 kWh

92,93%

11

Skoda Enyaq iV

Pin 77 kWh

92,88%

12

Tesla Model 3

Pin LG Chem 78,8 kWh

91,5%

13

Tesla Model S

Pin 96 cell pin

92,80%

14

Volkswagen ID.4

Pin 77 kWh

92,77%

15

Tesla Model X

Pin 96 cell pin

92,52%

16

Tesla Model Y

Pin LG Chem 78,8 kWh

92,18%

17

Audi Q4 e-tron

Pin 77 kWh

92,18%

18

Volkswagen ID.3

Pin 58 kWh

91,79%

Theo nhóm nghiên cứu, dữ liệu mới phản ánh rõ sự cải thiện đáng kể của công nghệ pin xe điện trong những năm gần đây. Việc tất cả các mẫu xe khảo sát đều giữ trên 90% dung lượng sau 100.000 km cho thấy tuổi thọ của bộ pin đã cao hơn nhiều so với những lo ngại trước đây.

Trong thực tế, phần lớn người dùng cần khoảng ba đến bốn năm mới đạt mốc 100.000 km. Điều này đồng nghĩa bộ pin trên các mẫu xe điện thế hệ mới vẫn có thể duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài, góp phần nâng cao giá trị sử dụng cũng như giảm bớt tâm lý e ngại khi chuyển sang phương tiện chạy điện.

xe điện khả năng duy trì hiệu suất pin pin xe điện Kia e-Niro công nghệ pin xe điện

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Cập nhật: 25/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
NL 99.99 13,100 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▲100K
Trang sức 99.9 13,340 ▲100K 14,040 ▲100K
Trang sức 99.99 13,350 ▲100K 14,050 ▲100K
Cập nhật: 25/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲20K 14,152 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲20K 14,153 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▲2K 141 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▲2K 1,411 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▲2K 139 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▲990K 137,624 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▲75K 10,441 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲680K 94,679 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▲610K 84,948 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲583K 81,195 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▲417K 58,119 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲10K 1,415
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Cập nhật: 25/07/2026 19:00
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Cập nhật: 25/07/2026 19:00
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