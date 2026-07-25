Đâu là mẫu xe điện dẫn đầu về khả năng duy trì hiệu suất pin?

Kia e-Niro vượt Tesla, Audi về khả năng duy trì hiệu suất pin

Những lo ngại về việc pin xe điện xuống cấp nhanh đang dần mất đi khi công nghệ pin liên tục được cải thiện. Kết quả từ một nghiên cứu quy mô lớn tại Thụy Điển cho thấy hầu hết các mẫu xe điện hiện đại vẫn duy trì trên 90% dung lượng pin sau khi vận hành 100.000 km, trong đó vị trí dẫn đầu lại thuộc về một mẫu xe phổ thông của Kia.

Nghiên cứu do nhà bán lẻ xe điện đã qua sử dụng Carla thực hiện đã phân tích 9.954 bài kiểm tra tình trạng pin của các mẫu xe điện được giao dịch tại Thụy Điển trong giai đoạn 2022-2026. Danh sách khảo sát bao gồm nhiều thương hiệu phổ biến như Kia, Hyundai, Tesla, Audi, Volvo, Volkswagen, BMW, Polestar và Skoda.

Kia e-Niro là mẫu xe điện dẫn đầu về khả năng duy trì hiệu suất pin

Để đảm bảo tính chính xác, nhóm nghiên cứu sử dụng công cụ chẩn đoán chuyên dụng của AVILOO nhằm đánh giá trực tiếp tình trạng thực tế của bộ pin thay vì dựa trên các chỉ số hiển thị từ hệ thống quản lý pin của xe. Phương pháp này giúp phản ánh sát hơn mức độ suy giảm dung lượng sau thời gian sử dụng.

Kết quả cho thấy Kia e-Niro đứng đầu bảng xếp hạng khi vẫn giữ được 97,25% dung lượng pin ban đầu sau 100.000 km. Theo sau là Hyundai Kona với tỷ lệ 97,18%, trong khi Kia EV6 xếp thứ ba với mức 95,95%. Đây đều là những mẫu xe thuộc tập đoàn Hyundai Motor, cho thấy hiệu quả của công nghệ pin mà hãng đang sử dụng.

Danh sách các mẫu xe được thử nghiệm pin bởi Carla tại Thụy Điển

Sau đây là danh sách các mẫu xe được thử nghiệm:

Stt mẫu xe Loại pin Dung lượng pin còn lại sau 100.00 km 1 Kia e-Niro Pin 64 kWh 97,25% 2 Hyundai Kona Pin 64 kWh 97,18% 3 Kia EV6 Pin 77,4 kWh 95,95% 4 Volvo XC40 Recharge Pin CATL 69 kWh 94,70% 5 Polestar 2 Pin CATL 78 kWh 94,35% 6 BMW i3 Pin LG Chem 120 Ah 93,77% 7 Polestar 2 Pin LG Chem 78 kWh 93,53% 8 Tesla Model 3 Pin CATL LFP 60,5 kWh 93,34% 9 Audi e-tron 50 Pin 71 kWh 93,02% 10 Audi e-tron 55 Pin 95 kWh 92,93% 11 Skoda Enyaq iV Pin 77 kWh 92,88% 12 Tesla Model 3 Pin LG Chem 78,8 kWh 91,5% 13 Tesla Model S Pin 96 cell pin 92,80% 14 Volkswagen ID.4 Pin 77 kWh 92,77% 15 Tesla Model X Pin 96 cell pin 92,52% 16 Tesla Model Y Pin LG Chem 78,8 kWh 92,18% 17 Audi Q4 e-tron Pin 77 kWh 92,18% 18 Volkswagen ID.3 Pin 58 kWh 91,79%

Theo nhóm nghiên cứu, dữ liệu mới phản ánh rõ sự cải thiện đáng kể của công nghệ pin xe điện trong những năm gần đây. Việc tất cả các mẫu xe khảo sát đều giữ trên 90% dung lượng sau 100.000 km cho thấy tuổi thọ của bộ pin đã cao hơn nhiều so với những lo ngại trước đây.

Trong thực tế, phần lớn người dùng cần khoảng ba đến bốn năm mới đạt mốc 100.000 km. Điều này đồng nghĩa bộ pin trên các mẫu xe điện thế hệ mới vẫn có thể duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài, góp phần nâng cao giá trị sử dụng cũng như giảm bớt tâm lý e ngại khi chuyển sang phương tiện chạy điện.