Chứng khoán 24/7: VN-Index giảm 13,27 điểm, PNJ khớp kỷ lục

Áp lực bán quay lại, VN-Index lùi sâu dưới mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều giảm ngay sau phiên hồi phục mạnh hôm 23/7. Lực bán xuất hiện từ sớm và có thời điểm kéo VN-Index về sát 1.675 điểm, trước khi lực bán giá thấp suy yếu giúp chỉ số thu hẹp biên độ vào cuối phiên.

Đóng cửa, VN-Index giảm 13,27 điểm, tương đương 0,78%, xuống 1.686,11 điểm. Sàn HoSE ghi nhận 88 mã tăng, 58 mã tham chiếu và 227 mã giảm, cho thấy sắc đỏ áp đảo trên bảng điện tử.

Rổ VN30 mất 15,96 điểm, tương đương 0,86%, còn 1.829,36 điểm với 20 mã giảm so với 7 mã tăng. Thanh khoản rổ VN30 đạt hơn 237,17 triệu đơn vị, giá trị hơn 7.613,57 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm mạnh hơn khi mất 8,08 điểm, tương đương 2,87%, xuống 272,99 điểm. Chỉ số HNX30 giảm 6,66 điểm, tương đương 1,43%, còn 458,22 điểm.

Ngược chiều hai sàn niêm yết, UPCoM-Index tăng 0,36 điểm, tương đương 0,29%, lên 125,89 điểm. Chỉ số VNXALL-Index giảm 25,17 điểm, tương đương 0,92%, xuống 2.720,66 điểm.

Chứng khoán hôm nay 24/7 VN-Index giảm điểm

Diễn biến gây chú ý nhất của phiên nằm ở thanh khoản. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 13.898,27 tỷ đồng với 589,61 triệu đơn vị, giảm gần 32% về khối lượng và khoảng 30% về giá trị so với phiên liền trước. Tổng giá trị giao dịch ba sàn đạt hơn 14.985 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục tạo sức ép khi bán ròng hơn 1.295 tỷ đồng trên cả ba sàn. PNJ dẫn đầu chiều bán ròng với 533,6 tỷ đồng, theo sau là VIX 85,72 tỷ đồng, VHM 77,71 tỷ đồng, VPB 77,67 tỷ đồng và TCB 76,09 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại mua ròng HPG 87,17 tỷ đồng, VNM 23,58 tỷ đồng, PVS 18,12 tỷ đồng, VJC 16,3 tỷ đồng và NAF 14,35 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 101,34 điểm, tương đương 5,66%, và ghi nhận tuần điều chỉnh thứ tư liên tiếp.

Ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và bán lẻ cùng chịu sức ép

Nhóm ngân hàng đóng cửa giảm 0,33% với sắc đỏ chiếm đa số ở CTG, TCB, VPB, MBB, LPB, HDB, SHB, SSB, MSB, VIB, EIB và OCB. Một số mã giữ được sắc xanh gồm VCB, STB, TPB và ABB, trong đó STB tăng 2,1% lên 73.500 đồng.

Nhóm bất động sản giảm 0,72%, chịu tác động lớn từ VIC và VHM. Áp lực bán còn lan sang KSF, VRE, BCM, VPI, KDH, SJS, DXG, PDR, SIP, TCH và NLG. Chiều tăng ghi nhận ở NVL, KBC, TAL, IDC, DXS và LSG.

Nhóm chứng khoán giảm mạnh nhất trong khối tài chính với mức 3,15%. SSI mất hơn 3% xuống 22.800 đồng, trong khi VIX, HCM, VND, VCI, MBS, SHS, DSE, FTS, ORS, BSI, CTS, VDS và TVS cùng đi xuống. Trên sàn HNX, SHS giảm 5,6% xuống 15.200 đồng và MBS mất hơn 4%.

Bán lẻ là nhóm giảm sâu nhất phiên với mức 3,55%, chủ yếu do MWG, FRT, PNJ, HUT, DGW, HHS, PET, SVC, SHN, C69 và HAX. MWG dẫn đầu đà giảm ở khối vốn hóa lớn khi mất gần 5% xuống 68.000 đồng, khớp 3,61 triệu đơn vị.

Tâm điểm phiên thuộc về PNJ. Cổ phiếu giảm hết biên độ 6,96% xuống 30.750 đồng, nối dài chuỗi giảm sàn bốn phiên liên tiếp và lùi về vùng giá thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2020.

Lực cầu bắt đáy dâng cao sau 14h giúp PNJ khớp hơn 41,3 triệu đơn vị, tương đương hơn 8% lượng cổ phiếu lưu hành và giá trị khoảng 1.272 tỷ đồng. Đây là phiên khớp lệnh lớn nhất của PNJ kể từ khi niêm yết trên HoSE vào cuối tháng 3/2009.

Chuỗi giảm của PNJ bắt đầu sau thông tin nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ bị khởi tố trong vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Doanh nghiệp sau đó ghi nhận nhu cầu bán lại trang sức tăng vọt, còn Chứng khoán SSI loại cổ phiếu ra khỏi danh sách cho vay ký quỹ.

Danh sách tăng giá mạnh nhất sàn HoSE gồm HII tăng 6,99%, DAT tăng 6,98%, PGI tăng 6,94%, DTA tăng 6,89% và VNG tăng 6,62%. Chiều giảm sâu nhất có ACC giảm 6,96%, VDP giảm 6,96%, PNJ giảm 6,96%, GTA giảm 6,95% và SPM giảm 6,94%.

Công nghệ và logistics phân hóa, dòng tiền chờ tín hiệu cân bằng

Nhóm phần mềm và công nghệ nghiêng hẳn về sắc đỏ với mức giảm 2,6%, chủ yếu từ FPT, ITD và CMT. FPT nằm trong nhóm giảm từ 1,5% đến 2,8% cùng VHM, SSB, SHB, LPB và TCB, đồng thời góp mặt trong danh sách mười mã kéo lùi chỉ số.

Diễn biến của cổ phiếu công nghệ trong nước bám khá sát nhịp điều chỉnh của cổ phiếu công nghệ toàn cầu. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 1,9% trong phiên 23/7, S&P 500 giảm 1,2% còn Dow Jones mất 507 điểm, tương đương gần 1%.

Ở mảng vận tải và logistics, sắc xanh tập trung tại nhóm doanh nghiệp vận tải xăng dầu và dịch vụ dầu khí. PVP, VTO, GSP và VIP cùng tăng giá, trong khi PVD tăng khoảng 3% và lọt vào nhóm năm mã có khối lượng khớp lệnh lớn nhất HoSE với 4,29 triệu đơn vị.

Chiều ngược lại, PVS, PVT, POS và SFC giảm giá, cho thấy sự phân hóa ngay trong nội bộ nhóm vận tải. Tính chung, nhóm năng lượng tăng 1,95% và trở thành điểm tựa hiếm hoi của thị trường, với BSR tăng 2,8% lên 24.000 đồng và PLX cùng chiều đi lên.

Mười cổ phiếu đóng góp tích cực nhất mang lại 2,78 điểm cho VN-Index gồm BSR, STB, VNM, GAS, VCB, NVL, TPB, BMD, PLX và PGV. Ở phía đối diện, VHM, VIC, TCX, MWG, TCB, GVR, FPT, LPB, GEE và SSI lấy đi 9,02 điểm của chỉ số.

Năm mã có khối lượng giao dịch lớn nhất sàn HoSE gồm NVL với hơn 22,08 triệu đơn vị, TPB hơn 12,19 triệu đơn vị, BSR hơn 10,12 triệu đơn vị, STB hơn 6,1 triệu đơn vị và PVD hơn 4,29 triệu đơn vị.

Trên thị trường phái sinh, toàn phiên có 215.387 hợp đồng được giao dịch với giá trị hơn 39.468,84 tỷ đồng. Hợp đồng 41I1G8000 giảm 7,7 điểm, tương đương 0,42%, xuống 1.835 điểm với khối lượng mở hơn 39.300 đơn vị.

Yếu tố bên ngoài tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư. Giá dầu Brent đóng cửa phiên 23/7 trên mốc 100 USD/thùng sau khi tăng 5,8%, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 4,7% và thị trường nâng xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất lên khoảng 35%.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư Công ty Chứng khoán An Bình, cho biết: “Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm”. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu quanh 30-40% danh mục và quan sát thêm một đến hai phiên trước khi giải ngân.

Về kỹ thuật, VN-Index vẫn vận động dưới các đường trung bình MA10 và MA20, đồng thời bám sát cận dưới của dải Bollinger. Các chỉ báo RSI và MFI suy yếu ở vùng thấp, phản ánh dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại trên diện rộng.

Với thanh khoản rơi về vùng thấp và độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán, thị trường cần thêm thời gian tìm điểm cân bằng. Diễn biến của nhóm ngân hàng và bất động sản trong tuần giao dịch tới sẽ quyết định khả năng giữ vùng hỗ trợ quanh 1.675 điểm.