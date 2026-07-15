Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế vừa ban hành thư ngỏ đề ngày 30/6/2026, kêu gọi doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân chủ động kiểm tra tình trạng mã số thuế, phối hợp với cơ quan thuế để hoàn thiện các thủ tục còn tồn đọng. Động thái này nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", hướng tới chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế trên phạm vi cả nước.

Theo nội dung thư ngỏ, đối tượng được gửi gồm chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và những cá nhân liên quan đến doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Chuẩn hóa dữ liệu để bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Cục Thuế cho biết thực tế thời gian qua vẫn tồn tại tình trạng nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục với cơ quan thuế. Một số trường hợp người đại diện pháp luật không liên hệ với cơ quan thuế để xử lý hồ sơ, khiến dữ liệu tồn đọng kéo dài.

Theo cơ quan thuế, tình trạng này không chỉ phát sinh thêm nghĩa vụ thuế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chính người nộp thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý ghi nhận hiện tượng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như mua bán hóa đơn điện tử trái phép, gian lận thuế hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người khác để đăng ký doanh nghiệp mà chủ thể không hề hay biết.

Trong bối cảnh đó, việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế được xác định là giải pháp nhằm vừa bảo vệ người nộp thuế, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.

Ba nhóm khuyến nghị đối với người nộp thuế

Trong thư ngỏ, Cục Thuế đưa ra nhiều khuyến nghị cụ thể.

Đối với doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế đề nghị chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ khai thuế còn thiếu, cung cấp tài liệu giải trình khi được yêu cầu và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

Đối với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, người nộp thuế cần xác định rõ nhu cầu tiếp tục hoạt động hay chấm dứt kinh doanh để phối hợp với cơ quan thuế xử lý hồ sơ, hoàn thành nghĩa vụ về thuế, hóa đơn và các quyết định xử phạt nếu có.

Đáng chú ý, Cục Thuế cũng khuyến nghị người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán căn cước công dân hoặc thông tin cá nhân để người khác thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh trái phép. Nếu phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép, người dân cần nhanh chóng thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được xác minh, xử lý theo quy định.

Theo thư ngỏ, trong thời gian tới cơ quan thuế sẽ triển khai chức năng hỗ trợ tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile, giúp người dân thuận tiện kiểm tra thông tin, phát hiện sớm các dấu hiệu bị mạo danh thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh.

Chậm phối hợp có thể phát sinh nhiều hệ lụy

Cục Thuế nhấn mạnh việc người nộp thuế chậm phối hợp làm việc với cơ quan quản lý có thể dẫn tới nhiều hệ quả như kéo dài tình trạng ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục, phát sinh thêm nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính và làm tăng chi phí tuân thủ.

Đối với các trường hợp đã được thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp hoặc có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật, cơ quan thuế cho biết sẽ căn cứ mức độ vi phạm để áp dụng đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật về thuế. Các biện pháp có thể bao gồm công khai thông tin, cưỡng chế nợ thuế và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, điều tra, xử lý.

Trong thư ngỏ, Cục Thuế khẳng định mục tiêu của chiến dịch là hỗ trợ tối đa người nộp thuế có thiện chí khắc phục các sai sót khách quan, đồng thời làm sạch dữ liệu mã số thuế, hạn chế các rủi ro về pháp lý, ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân và hóa đơn điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan thuế cũng đề nghị người dân chỉ liên hệ với các đầu mối hỗ trợ chính thức đã được công khai, hoặc trực tiếp đến cơ quan thuế khi cần giải quyết thủ tục nhằm tránh các hành vi giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo hoặc yêu cầu cung cấp thông tin trái quy định.