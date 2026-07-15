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Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Thế Kiên

Thế Kiên

11:37 | 15/07/2026
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Cục Thuế vừa phát hành thư ngỏ gửi doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trên toàn quốc, đề nghị chủ động rà soát tình trạng mã số thuế, phối hợp hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhằm bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời phục vụ chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế.
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Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế
Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế vừa ban hành thư ngỏ đề ngày 30/6/2026, kêu gọi doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân chủ động kiểm tra tình trạng mã số thuế, phối hợp với cơ quan thuế để hoàn thiện các thủ tục còn tồn đọng. Động thái này nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", hướng tới chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế trên phạm vi cả nước.

Theo nội dung thư ngỏ, đối tượng được gửi gồm chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và những cá nhân liên quan đến doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Chuẩn hóa dữ liệu để bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Cục Thuế cho biết thực tế thời gian qua vẫn tồn tại tình trạng nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục với cơ quan thuế. Một số trường hợp người đại diện pháp luật không liên hệ với cơ quan thuế để xử lý hồ sơ, khiến dữ liệu tồn đọng kéo dài.

Theo cơ quan thuế, tình trạng này không chỉ phát sinh thêm nghĩa vụ thuế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chính người nộp thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý ghi nhận hiện tượng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như mua bán hóa đơn điện tử trái phép, gian lận thuế hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người khác để đăng ký doanh nghiệp mà chủ thể không hề hay biết.

Trong bối cảnh đó, việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế được xác định là giải pháp nhằm vừa bảo vệ người nộp thuế, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.

Ba nhóm khuyến nghị đối với người nộp thuế

Trong thư ngỏ, Cục Thuế đưa ra nhiều khuyến nghị cụ thể.

Đối với doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế đề nghị chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ khai thuế còn thiếu, cung cấp tài liệu giải trình khi được yêu cầu và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

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Đối với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, người nộp thuế cần xác định rõ nhu cầu tiếp tục hoạt động hay chấm dứt kinh doanh để phối hợp với cơ quan thuế xử lý hồ sơ, hoàn thành nghĩa vụ về thuế, hóa đơn và các quyết định xử phạt nếu có.

Đáng chú ý, Cục Thuế cũng khuyến nghị người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán căn cước công dân hoặc thông tin cá nhân để người khác thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh trái phép. Nếu phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép, người dân cần nhanh chóng thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được xác minh, xử lý theo quy định.

Theo thư ngỏ, trong thời gian tới cơ quan thuế sẽ triển khai chức năng hỗ trợ tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile, giúp người dân thuận tiện kiểm tra thông tin, phát hiện sớm các dấu hiệu bị mạo danh thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh.

Chậm phối hợp có thể phát sinh nhiều hệ lụy

Cục Thuế nhấn mạnh việc người nộp thuế chậm phối hợp làm việc với cơ quan quản lý có thể dẫn tới nhiều hệ quả như kéo dài tình trạng ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục, phát sinh thêm nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính và làm tăng chi phí tuân thủ.

Đối với các trường hợp đã được thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp hoặc có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật, cơ quan thuế cho biết sẽ căn cứ mức độ vi phạm để áp dụng đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật về thuế. Các biện pháp có thể bao gồm công khai thông tin, cưỡng chế nợ thuế và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, điều tra, xử lý.

Trong thư ngỏ, Cục Thuế khẳng định mục tiêu của chiến dịch là hỗ trợ tối đa người nộp thuế có thiện chí khắc phục các sai sót khách quan, đồng thời làm sạch dữ liệu mã số thuế, hạn chế các rủi ro về pháp lý, ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân và hóa đơn điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan thuế cũng đề nghị người dân chỉ liên hệ với các đầu mối hỗ trợ chính thức đã được công khai, hoặc trực tiếp đến cơ quan thuế khi cần giải quyết thủ tục nhằm tránh các hành vi giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo hoặc yêu cầu cung cấp thông tin trái quy định.

Người nộp thuế cần làm gì?

Chủ động kiểm tra tình trạng mã số thuế của doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi nhận được thông báo.

Hoàn thiện hồ sơ khai thuế và nghĩa vụ tài chính còn thiếu.

Không cho mượn hoặc mua bán thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

Báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện bị mạo danh đăng ký doanh nghiệp.

Theo dõi thông tin và sử dụng ứng dụng eTax Mobile khi chức năng tra cứu được triển khai.
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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thứ hai, 20/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Kim TT/AVPL 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▲100K 13,400 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▲100K 13,350 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▲100K 14,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲100K 14,150 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲100K 14,130 ▲100K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
NL 99.99 13,000 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,940 ▲80K 14,640 ▲80K
Trang sức 99.99 13,950 ▲80K 14,650 ▲80K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲10K 14,852 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲10K 14,853 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,445 ▲10K 148 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,445 ▲10K 1,481 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 142 ▲1K 146 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,554 ▲990K 144,554 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,861 ▲750K 109,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,964 ▲68K 9,944 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,419 ▲610K 89,219 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,477 ▲584K 85,277 ▲584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,238 ▲417K 61,038 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
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AUD 17806 18080 18654
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Cập nhật: 15/07/2026 11:45
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Cập nhật: 15/07/2026 11:45
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