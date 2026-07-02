Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Ông Hồ Ngọc Tiên Trung (Ảnh: Nha khoa Đại Nam).

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai?

Hồ Ngọc Tiên Trung, sinh năm 1972, được biết đến là người điều hành hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam. Doanh nghiệp này phát triển nhiều phòng khám tại TP.HCM cùng nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong nhiều năm, hệ thống Nha khoa Đại Nam quảng bá mạnh về dịch vụ trồng răng, bọc răng sứ và thẩm mỹ nha khoa với thông điệp sử dụng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và vật liệu nha khoa nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông Trung bị cáo buộc đã lợi dụng mô hình hoạt động của hệ thống phòng khám để thực hiện hành vi gian dối trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Bị khởi tố về hai tội danh

Theo Bộ Công an, Hồ Ngọc Tiên Trung bị xác định đã thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ nhằm tạo uy tín cho hệ thống phòng khám, đồng thời chỉ đạo quảng cáo sai sự thật về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ để khách hàng tin tưởng thanh toán.

Sau khi khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ, ông Trung bị cáo buộc đã chỉ đạo Thái Hữu Văn cùng những người liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite có xuất xứ Trung Quốc với giá thành thấp để thay thế loại vật liệu đã cam kết. Các thẻ bảo hành sau đó được ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi này.

Ngoài hành vi liên quan đến khách hàng, cơ quan điều tra còn cho rằng ông Trung thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách và dữ liệu doanh thu khác nhau. Doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ trong hồ sơ kê khai thuế. Thông qua Đàm Thị Bích Hằng cùng các cá nhân liên quan, doanh thu bị kê khai thấp hơn thực tế.

Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Ngọc Tiên Trung về cả hai tội danh trên. Thái Hữu Văn bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Đàm Thị Bích Hằng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Bộ Công an xác định những khách hàng từng sử dụng dịch vụ tại hệ thống Nha khoa Đại Nam là người bị hại trong vụ án và đề nghị liên hệ cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Từng gây chú ý với vụ ly hôn và tranh chấp hơn 1.200 tỷ đồng

Trước khi bị khởi tố, Hồ Ngọc Tiên Trung nhiều lần xuất hiện trên truyền thông trong vụ tranh chấp hôn nhân với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh kéo dài hơn một thập kỷ.

Theo hồ sơ vụ án dân sự, hai người tổ chức đám cưới năm 2001 và đăng ký kết hôn năm 2003. Năm 2015, ông Trung nộp đơn xin ly hôn. Đến năm 2024, ông bất ngờ thay đổi yêu cầu từ ly hôn sang hủy hôn nhân trái pháp luật với lý do cho rằng việc đăng ký kết hôn không đúng quy định.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh cho rằng quan hệ hôn nhân được xác lập hợp pháp và đề nghị tòa án giải quyết việc chia khối tài sản chung mà bà ước tính có giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.

Bà Ngọc Anh cũng cho rằng ông Trung đã chuyển nhượng một số bất động sản cho người khác đứng tên trong thời kỳ hôn nhân và đề nghị tòa án triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ nguồn gốc tài sản.

Phiên xét xử gần đây của vụ án đã phải hoãn do ông Hồ Ngọc Tiên Trung vắng mặt. Thời điểm đó, Hội đồng xét xử cho biết hệ thống nha khoa của ông đang bị cơ quan điều tra khám xét nên cần xác minh thêm tình trạng tham gia tố tụng của đương sự.

Đến nay, sau khi Bộ Công an chính thức khởi tố và bắt tạm giam Hồ Ngọc Tiên Trung, vụ án hình sự được dự báo sẽ có tác động nhất định đến quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan nếu phát sinh những tình tiết mới theo quy định của pháp luật.