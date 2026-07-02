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Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Thế Kiên

Thế Kiên

14:52 | 02/07/2026
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Hồ Ngọc Tiên Trung từng được biết đến là người điều hành hệ thống Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam với hàng chục cơ sở trên cả nước. Tuy nhiên, người đàn ông này vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông cũng từng gây chú ý với vụ ly hôn và tranh chấp khối tài sản được cho là lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.
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Hồ Ngọc Tiên Trung là ai?
Ông Hồ Ngọc Tiên Trung (Ảnh: Nha khoa Đại Nam).

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai?

Hồ Ngọc Tiên Trung, sinh năm 1972, được biết đến là người điều hành hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam. Doanh nghiệp này phát triển nhiều phòng khám tại TP.HCM cùng nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong nhiều năm, hệ thống Nha khoa Đại Nam quảng bá mạnh về dịch vụ trồng răng, bọc răng sứ và thẩm mỹ nha khoa với thông điệp sử dụng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và vật liệu nha khoa nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông Trung bị cáo buộc đã lợi dụng mô hình hoạt động của hệ thống phòng khám để thực hiện hành vi gian dối trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Bị khởi tố về hai tội danh

Theo Bộ Công an, Hồ Ngọc Tiên Trung bị xác định đã thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ nhằm tạo uy tín cho hệ thống phòng khám, đồng thời chỉ đạo quảng cáo sai sự thật về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ để khách hàng tin tưởng thanh toán.

Sau khi khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ, ông Trung bị cáo buộc đã chỉ đạo Thái Hữu Văn cùng những người liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite có xuất xứ Trung Quốc với giá thành thấp để thay thế loại vật liệu đã cam kết. Các thẻ bảo hành sau đó được ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi này.

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Ngoài hành vi liên quan đến khách hàng, cơ quan điều tra còn cho rằng ông Trung thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách và dữ liệu doanh thu khác nhau. Doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ trong hồ sơ kê khai thuế. Thông qua Đàm Thị Bích Hằng cùng các cá nhân liên quan, doanh thu bị kê khai thấp hơn thực tế.

Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Ngọc Tiên Trung về cả hai tội danh trên. Thái Hữu Văn bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Đàm Thị Bích Hằng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Bộ Công an xác định những khách hàng từng sử dụng dịch vụ tại hệ thống Nha khoa Đại Nam là người bị hại trong vụ án và đề nghị liên hệ cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Từng gây chú ý với vụ ly hôn và tranh chấp hơn 1.200 tỷ đồng

Trước khi bị khởi tố, Hồ Ngọc Tiên Trung nhiều lần xuất hiện trên truyền thông trong vụ tranh chấp hôn nhân với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh kéo dài hơn một thập kỷ.

Theo hồ sơ vụ án dân sự, hai người tổ chức đám cưới năm 2001 và đăng ký kết hôn năm 2003. Năm 2015, ông Trung nộp đơn xin ly hôn. Đến năm 2024, ông bất ngờ thay đổi yêu cầu từ ly hôn sang hủy hôn nhân trái pháp luật với lý do cho rằng việc đăng ký kết hôn không đúng quy định.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh cho rằng quan hệ hôn nhân được xác lập hợp pháp và đề nghị tòa án giải quyết việc chia khối tài sản chung mà bà ước tính có giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.

Bà Ngọc Anh cũng cho rằng ông Trung đã chuyển nhượng một số bất động sản cho người khác đứng tên trong thời kỳ hôn nhân và đề nghị tòa án triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ nguồn gốc tài sản.

Phiên xét xử gần đây của vụ án đã phải hoãn do ông Hồ Ngọc Tiên Trung vắng mặt. Thời điểm đó, Hội đồng xét xử cho biết hệ thống nha khoa của ông đang bị cơ quan điều tra khám xét nên cần xác minh thêm tình trạng tham gia tố tụng của đương sự.

Đến nay, sau khi Bộ Công an chính thức khởi tố và bắt tạm giam Hồ Ngọc Tiên Trung, vụ án hình sự được dự báo sẽ có tác động nhất định đến quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan nếu phát sinh những tình tiết mới theo quy định của pháp luật.

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Nha khoa Đại Nam Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản ly hôn 1.200 tỷ

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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KRW 0 16 18
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XAU 14,538,000 0 14,842,000
CNY 0 3,725 0
THB 0 769 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
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Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam