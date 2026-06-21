Hai phiên bản mới, giá bán từ 2,099 tỷ đồng

Ngày 19/6/2026, Audi Việt Nam giới thiệu hai mẫu SUV mới gồm Audi Q3 và Audi Q5, trong đó Q3 thế hệ thứ ba tiếp tục được định vị ở nhóm SUV hạng sang cỡ nhỏ. Xe được phân phối với hai kiểu dáng gồm Q3 SUV truyền thống và Q3 Sportback có thiết kế nóc xe vuốt thấp theo phong cách thể thao.

Audi Q3 SUV TFSI Advanced có giá bán 2,099 tỷ đồng, trong khi phiên bản Q3 Sportback TFSI S line được niêm yết ở mức 2,199 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn đáng kể so với BMW X1 thế hệ mới, mẫu xe dự kiến gia nhập thị trường Việt Nam với giá khoảng 1,7 tỷ đồng.

Audi Việt Nam mẫu SUV mới Audi Q3

Ở thế hệ mới, Audi Q3 vẫn duy trì kích thước gọn gàng, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Phiên bản SUV hướng đến sự cân bằng giữa không gian sử dụng và khả năng vận hành, trong khi bản Sportback tập trung nhiều hơn vào phong cách thể thao.

Audi Q3 SUV được trang bị gói ngoại thất Advanced, thanh giá nóc nhôm cùng bộ mâm hợp kim 19 inch 10 chấu khí động học. Trong khi đó, Q3 Sportback sở hữu gói ngoại thất S line và mâm hợp kim 19 inch 5 chấu màu Xám Platinum.

Không gian rộng hơn, nội thất theo hướng số hóa

So với thế hệ trước, Audi Q3 2026 có sự thay đổi về kích thước. Phiên bản SUV có chiều dài 4.531 mm, rộng 1.859 mm, chiều dài cơ sở 2.681 mm. Khoang hành lý có thể mở rộng từ 488 lít lên tối đa 1.386 lít. Bản Sportback có chiều cao thấp hơn và dung tích khoang chứa dao động từ 488 đến 1.289 lít.

Audi Q3 tại thị trường Việt Nam có hai phiên bản SUV và Sportback

Bên trong cabin, Audi áp dụng thiết kế số hóa với cụm màn hình cong Audi Panoramic hướng về người lái. Hệ thống gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit 11,9 inch và màn hình trung tâm MMI 12,8 inch hỗ trợ kết nối thông minh, điều khiển giọng nói.

Thiết kế khoang lái của Audi Q3

Một thay đổi đáng chú ý là cần số được chuyển lên khu vực phía sau vô lăng dưới dạng lẫy gạt. Cách bố trí này giúp giải phóng không gian bệ trung tâm, tạo thêm vị trí chứa đồ, khay sạc không dây 15 W có làm mát điện thoại và khu vực để cốc.

Các trang bị tiện nghi trên Audi Q3 mới gồm ghế trước chỉnh điện, chức năng sưởi, tựa lưng chỉnh điện 4 hướng, ghế lái nhớ vị trí, vô lăng và ghế bọc da, điều hòa tự động 3 vùng cùng hệ thống đèn viền nội thất đa sắc.

Thiết kế nội thất của Audi Q3

Động cơ 1.4L, nhiều công nghệ an toàn

Cả hai phiên bản Audi Q3 2026 đều sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 1.4L, công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp S tronic, truyền sức mạnh tới cầu trước.

Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,1 giây. Audi Q3 SUV đạt tốc độ tối đa 209 km/h, mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp 7,64 lít/100 km. Trong khi đó, Q3 Sportback đạt vận tốc tối đa 207 km/h và mức tiêu hao nhiên liệu 6,7 lít/100 km.

Cả hai phiên bản Audi Q3 2026 đều sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 1.4L

Về vận hành, mẫu SUV mới được trang bị hệ thống lái biến thiên Progressive steering và hệ thống treo Comfort. Audi cho biết các trang bị này giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong phố nhưng vẫn duy trì sự ổn định khi chạy tốc độ cao.

Audi Q3 thế hệ mới cũng được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ đỗ xe Park assist plus kết hợp camera lùi.

Tại Việt Nam, Audi Q3 2026 được cung cấp với 8 màu ngoại thất gồm trắng Arkona, đen Mythos, trắng Glacier, xanh Navarra, xanh Malpelo, xanh Sage, xám Tembura và đỏ Progressive. Xe bắt đầu bán ra từ tháng 6/2026 với chế độ bảo hành 3 năm, không giới hạn số km.