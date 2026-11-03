Ông Dương Công Minh trở lại đại diện pháp luật Sacombank

Ông Dương Công Minh lần thứ hai trở lại đại diện pháp luật Sacombank

Ngày 2/11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán STB) công bố thay đổi hàng loạt vị trí lãnh đạo cấp cao, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị Dương Công Minh tiếp tục được giao đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật. Đây là lần thứ hai trong năm ông Minh trở lại vị trí này, diễn ra cùng thời điểm ngân hàng thay người đứng đầu Ban điều hành và tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu kéo dài nhiều năm.

Theo các nghị quyết được Hội đồng quản trị Sacombank ban hành ngày 2/11/2026, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, chính thức đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật của ngân hàng kể từ cùng ngày. Quyết định này nằm trong đợt kiện toàn bộ máy lãnh đạo, với những thay đổi đồng thời tại vị trí Tổng Giám đốc và cơ cấu nhân sự cấp cao.

Điểm thu hút sự quan tâm của thị trường là chỉ trong vòng hơn sáu tháng, vị trí người đại diện theo pháp luật tại Sacombank đã có những lần chuyển giao giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Trước đó, ngày 22/4/2026, ông Dương Công Minh được giao đảm nhiệm vai trò này khi ông Loic Faussier được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc. Đến ngày 10/7/2026, sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc bổ nhiệm ông Faussier giữ chức Tổng Giám đốc, vị trí người đại diện theo pháp luật được chuyển sang nhà quản lý người Pháp.

Tuy nhiên, chỉ gần bốn tháng sau khi chính thức nhận chức Tổng Giám đốc, ông Loic Faussier rời vị trí điều hành cao nhất tại Sacombank và chuyển sang làm Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị. Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng Giám đốc, được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, trực tiếp phụ trách hoạt động điều hành ngân hàng kể từ ngày 2/11/2026.

Theo thông tin được công bố, việc ông Faussier tiếp tục làm việc tại Sacombank trên cương vị cố vấn nhằm duy trì tính kế thừa trong quản trị, đồng thời phát huy kinh nghiệm điều hành quốc tế của nhà quản lý này. Trước khi gia nhập Sacombank vào tháng 3/2026, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, bao gồm HSBC, VIB, SeABank và LPBank.

Trong khi đó, tân Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kiều Anh cũng có kinh nghiệm quản lý tại các tổ chức tín dụng như VPBank và LPBank, từng đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc.

Theo Điều lệ Sacombank được các nguồn tin dẫn lại, ngân hàng có một người đại diện theo pháp luật, có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ. Vì vậy, việc ông Dương Công Minh trở lại vị trí này không đồng nghĩa với việc ông trực tiếp đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, bởi trách nhiệm điều hành hoạt động thường xuyên của ngân hàng hiện được giao cho bà Nguyễn Thị Kiều Anh.

Tuy nhiên, xét dưới góc độ quản trị doanh nghiệp, sự thay đổi đồng thời tại cả hai vị trí cho thấy Sacombank đang thực hiện một đợt sắp xếp nhân sự quan trọng, trong đó vai trò đại diện pháp lý và trách nhiệm điều hành được phân định giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyền Tổng Giám đốc.

Biến động nhân sự giữa áp lực xử lý nợ xấu và tái cơ cấu

Ông Dương Công Minh sinh năm 1961, quê Bắc Ninh, từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng LienVietPostBank, nay là LPBank, trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank vào tháng 6/2017. Ông cũng được biết đến với vai trò nhà sáng lập Tập đoàn Him Lam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Thời điểm ông Minh tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Sacombank đang thực hiện quá trình tái cơ cấu sau thương vụ sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank). Những khoản nợ xấu, tài sản tồn đọng và các vấn đề liên quan đến sở hữu, quản trị trở thành những nội dung trọng tâm mà ngân hàng phải xử lý trong nhiều năm tiếp theo.

Theo thông tin từ báo cáo thường niên năm 2025 được Tạp chí Doanh Nhân Trẻ dẫn lại, Chủ tịch Sacombank cho biết ngân hàng đã xử lý phần lớn nợ xấu và tài sản tồn đọng, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đồng thời cơ bản giải quyết những vấn đề liên quan đến sở hữu chéo và hoạt động đầu tư góp vốn. Tuy nhiên, những số liệu tài chính cũng phản ánh áp lực tín dụng mà ngân hàng tiếp tục phải đối mặt.

Cụ thể, theo số liệu báo cáo tài chính năm 2025 được nguồn tin này công bố, tổng nợ xấu của Sacombank đạt 40.136 tỷ đồng, tăng 27.180 tỷ đồng so với cuối năm 2024, tương đương mức tăng hơn 200%. Trong cơ cấu nợ xấu, nợ nhóm 5, tức các khoản nợ có khả năng mất vốn, đạt 29.906 tỷ đồng; trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cả năm lên tới 11.384 tỷ đồng, cao khoảng 5,7 lần so với năm trước.

Các con số trên cho thấy việc xử lý tài sản tồn đọng và kiểm soát chất lượng tín dụng vẫn là những vấn đề cần được theo dõi trong quá trình tái cơ cấu Sacombank. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa kết quả xử lý các khoản tồn đọng thuộc đề án tái cơ cấu với diễn biến nợ xấu phát sinh trong hoạt động tín dụng thông thường, bởi đây là hai nội dung có thể liên quan nhưng không hoàn toàn đồng nhất.

Bên cạnh tình hình tài chính, cơ cấu sở hữu cổ phần của người đứng đầu ngân hàng cũng là thông tin được thị trường quan tâm. Theo báo cáo quản trị sáu tháng đầu năm 2026, tại ngày 30/6, ông Dương Công Minh trực tiếp sở hữu hơn 62,57 triệu cổ phiếu STB, tương đương 3,32% vốn điều lệ Sacombank. Em gái ông Minh là bà Dương Thị Liêm nắm giữ gần 11,86 triệu cổ phiếu, tương đương 0,62%, đưa tổng tỷ lệ sở hữu được công bố của ông Minh và người có liên quan lên khoảng 3,94%.

Trong bối cảnh đó, việc Sacombank tiếp tục điều chỉnh bộ máy lãnh đạo đặt ra yêu cầu bảo đảm tính liên tục trong điều hành, duy trì hiệu quả quản trị rủi ro và thực hiện các mục tiêu tài chính đã đề ra. Đối với cổ đông và nhà đầu tư, vấn đề cần theo dõi trong thời gian tới là kết quả thực tế của quá trình xử lý nợ xấu, khả năng cải thiện chất lượng tài sản và tiến độ hoàn thành đề án tái cơ cấu, thay vì chỉ nhìn vào sự thay đổi chức danh của các lãnh đạo.

Theo thông tin Sacombank công bố và được các cơ quan báo chí dẫn lại, mục tiêu của đợt kiện toàn nhân sự lần này là đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đề án tái cơ cấu, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong lĩnh vực ngân hàng.

Việc ông Dương Công Minh lần thứ hai trong năm 2026 trở lại làm người đại diện theo pháp luật vì thế là một diễn biến cần được đặt trong tổng thể quá trình điều chỉnh bộ máy quản trị Sacombank. Hiệu quả của những quyết định nhân sự mới sẽ cần được đánh giá thông qua kết quả hoạt động và tiến độ tái cơ cấu trong các kỳ báo cáo tiếp theo, khi những thay đổi về tổ chức được phản ánh bằng các chỉ tiêu tài chính cụ thể.