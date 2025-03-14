Xác thực điện tử qua VNeID: Đơn giản hóa thủ tục, tăng cường bảo mật

Xác thực điện tử qua VNeID tăng cường an ninh, bảo mật thông tin cá nhân. Ảnh minh họa Tiện ích của VNeID (Nguồn: Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư).

Mới đây, lãnh đạo C06 cho hay việc triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường an ninh, bảo mật thông tin cá nhân, tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch điện tử.

Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR, thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) và Sacombank đã ký kết hợp tác triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID.

Sự hợp tác giữa Trung tâm RAR và Sacombank cho phép khách hàng cập nhật sinh trắc học ngay trên Sacombank Pay, tạo thuận lợi cho giao dịch điện tử an toàn, nhanh chóng.

Cụ thể, khách hàng có thêm lựa chọn cập nhật sinh trắc học ngay trên ứng dụng Sacombak Pay mà không cần quét chip thẻ căn cước/căn cước công dân (điều kiện đã định danh mức 2 trên VNeID và cập nhật Sacombank Pay phiên bản mới nhất).

Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các khách hàng đang sử dụng những dòng điện thoại không có tính năng quét chip (NFC).

Việc cập nhật sinh trắc học nhằm nâng cao bảo mật cho các giao dịch chuyển tiền, thanh toán điện tử, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn giao dịch gian lận, lừa đảo. Đồng thời tối ưu hóa các hoạt động giao thương, mua bán, sinh hoạt hằng ngày của khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc triển khai các dịch vụ xác thực điện tử qua nền tảng VNeID là một bước đi thiết thực.

Theo đại tá Cường, đây là một phần trong mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử và nền kinh tế số của đất nước, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

"Với sự phối hợp và nỗ lực của Trung tâm RAR cùng với Sacombank, việc triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID sẽ không chỉ giúp người dân dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính mà còn góp phần bảo vệ an toàn thông tin, giảm thiểu rủi ro gian lận trong các giao dịch trực tuyến", Đại tá Cường nhấn mạnh.