Lộ diện TOP 5 “Đại sứ Gen G 2025”

Đây là năm thứ ba chương trình “Đại sứ Gen G 2025” được tổ chức và ghi dấu sự đồng hành của Panasonic trong hành trình tìm kiếm và ươm mầm những ý tưởng sáng tạo từ thế hệ trẻ Việt Nam để lan tỏa lối sống xanh cho cộng đồng.

Trước đó, 20 nhóm sáng kiến đầy tiềm năng đến từ các trường Đại học tại Hà Nội, TP.HCM, Huế và Cần Thơ đã tham gia trực tuyến và trực tiếp tại vòng chung kết “Đại sứ Gen G 2025”, biến sự kiện trở thành một sân chơi đầy nhiệt huyết, sáng tạo nhưng cũng không thiếu đi sự căng thẳng, cạnh tranh quyết tâm của các “Gen G” - thế hệ sống xanh.

Tinh thần nhiệt huyết và sáng tạo được thể hiện qua các bài trình bày sáng kiến của Gen G

Tại cuộc thi, các bạn trẻ đã thỏa sức trình bày những ý tưởng về các dự án hướng tới môi trường, cộng đồng và phát triển bền vững mà họ đã nuôi dưỡng và trau dồi trong suốt thời gian qua. Điều dễ dàng nhận thấy trong chương trình năm nay là tính đa dạng của các dự án của Top 20, từ ý tưởng gắn liền với đời sống hàng ngày như thu gom rác, tái chế đồ chơi cũ, cho tới tận dụng và biến những nguyên liệu phổ biến sẵn có như rơm, bã cà phê, vỏ dứa, lá chuối thành những sản phẩm, giải pháp mới; và phát triển các ứng dụng di động cho lối sống xanh. Đặc biệt, nhiều dự án được BGK đánh giá là thực sự “đậm chất” Gen Z, đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hay “game hóa” (Gamification) để tối ưu hiệu quả tới cộng đồng.

Bên cạnh đó, màn “pitching” - trình bày và bảo vệ ý tưởng giữa các nhóm với BGK - các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đã giúp các bạn trẻ mở rộng góc nhìn, tăng cường nhận thức về các yếu tố quan trọng trong triển khai dự án như tính thực tế, khả năng nhân rộng, tài chính… Đáng chú ý, tất cả đều thể hiện rất sát với chủ đề “Tuần hoàn xanh, giảm nhanh carbon” của “Đại sứ Gen G” mùa 3.

Chia sẻ về chương trình, ông Yokoyama Yu, Giám đốc Panasonic Việt Nam cho biết: “Cam kết đóng góp cho xã hội luôn là kim chỉ nam cho các hoạt động kinh doanh và trách nhiệm xã hội của Panasonic trên toàn cầu. Trong đó, Tập đoàn đặt ra tầm nhìn Panasonic Green Impact về giảm phát thải CO 2 hướng đến sức khỏe toàn diện của mỗi cá nhân và sự phát triển bền vững của xã hội. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, cần nhiều hơn sự chung tay hành động của toàn xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ, để tạo ra những tác động đủ lớn. Vì vậy, chúng tôi thực hiện chương trình “Đại sứ Gen G 2025” với mong muốn trao quyền cho các bạn trẻ. Chúng tôi tin tưởng vào thế hệ trẻ - năng lượng, sự sáng tạo và niềm đam mê đóng góp cho cộng đồng của các bạn chính là yếu tố then chốt để xây dựng một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.”

Top 20 sáng kiến tiềm năng nhất tham gia vòng chung kết “Đại sứ Gen G 2025’

Năm nay, chương trình nhận được gần 400 sáng kiến xanh được đề xuất từ hơn 270 nhóm bạn trẻ trên cả nước, trong đó có nhiều sinh viên đến từ các đại học hàng đầu như trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Ngoại thương, Đại học FPT...

Chương trình cũng đã đồng hành và giúp hoàn thiện hơn các sáng kiến, thông qua các buổi tập huấn, chia sẻ hữu ích từ chuyên gia về cách chuyển hóa ý tưởng thành giải pháp, xây dựng lộ trình phát triển, và triển khai dự án. Đồng thời các bạn tham gia chương trình cũng đã có chuyến tham quan thực tế hai nhà máy của Panasonic tại Việt Nam ở Bình Dương và Hưng Yên, mang đến cơ hội để các bạn hiểu rõ hơn về cách các sáng kiến về kinh tế tuần hoàn, trung hòa phát thải CO 2 được triển khai trong các quy trình sản xuất, vận hành hiện đại của nhà máy, những hoạt động R&D, cải tiến công nghệ liên quan, trong lộ trình hiện thực hóa cam kết Panasonic Green Impact.

Chung cuộc, TOP 5 sáng kiến xuất sắc nhất đã được lựa chọn, công bố và trao gói hỗ trợ triển khai thực tế lên tới 100.000.000 đồng để bước vào giai đoạn tiếp theo của chương trình.

Thành viên BGK, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, chia sẻ: “Đây là một chương trình rất nhân văn và vì cộng đồng, khi đã gắn kết thế hệ trẻ với các vấn đề môi trường. Các sáng kiến do các bạn trẻ đề xuất có tính thuyết phục cao, từ những ý tưởng đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, cho đến những ý tưởng có thể mang đến tác động to lớn hơn cho cộng đồng. Sau khi lắng nghe các màn thuyết trình và tranh luận, vấn đáp cùng các nhóm dự án, ban giám khảo nhận thấy tính thực tế của các sáng kiến. Không những vậy, các bạn đã tính toán đến việc phối hợp hợp tác với các doanh nghiệp và cơ quan chức năng để triển khai ý tưởng. Qua đây, tôi cảm thấy tin tưởng hơn ở các bạn trẻ, và lạc quan hơn về những đóng góp của thế hệ trẻ cho xã hội Việt Nam trong tương lai.”

“Đại sứ Gen G” là sáng kiến do Panasonic Việt Nam phát động nhằm thúc đẩy sự tham gia của người trẻ vào hành trình sống xanh và hỗ trợ các sáng kiến thanh niên vì môi trường tại Việt Nam. Trải qua 2 mùa đầy thành công với sự tham gia nhiệt huyết từ đông đảo các bạn trẻ trên khắp cả nước, năm nay, Panasonic Việt Nam phối hợp cùng đơn vị chuyên môn là Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh - GreenHub triển khai chương trình với thông điệp “Tuần hoàn xanh – Giảm nhanh carbon”, tập trung vào hai chủ đề: kinh tế tuần hoàn và trung hòa carbon.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hành động hướng tới hiện thực hóa cam kết Panasonic Green Impact (“Tác động xanh của Panasonic”) của Tập đoàn Panasonic, với mục tiêu trung hòa phát thải CO 2 trong tất cả các công ty thành viên của Panasonic trên toàn cầu vào năm 2030 và giảm 300 triệu tấn phát thải CO 2 trong toàn chuỗi giá trị vào năm 2050, tương đương 1% lượng phát thải CO 2 trên toàn cầu hiện nay, với tầm nhìn vì sức khỏe và sự phát triển bền vững của Việt Nam.