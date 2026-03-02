Xiaomi 17 đặt tham vọng lớn khi cạnh tranh Galaxy S26 và iPhone 17

Xiaomi 17 được bán ngày 28/2 với giá khởi điểm 26,99 triệu đồng, nhưng một số đại lý đang bán ra rẻ hơn bốn triệu đồng. Sản phẩm nằm chung phân khúc với Samsung Galaxy S26 (26 triệu đồng) và iPhone 17 (25 triệu đồng).

Máy trang bị màn hình CrystalRes OLED 6,3 inch độ phân giải 1,5K cùng tần số quét thích ứng LTPO 1-120 Hz. Ưu điểm của màn hình là viền siêu mỏng 1,18 mm nhờ công nghệ LIPO. Hiện chỉ còn Samsung, Apple và Xiaomi sản xuất smartphone cao cấp với màn hình cỡ 6,3 inch, dành cho người yêu thích smartphone có phần cứng và công nghệ tiên tiến nhưng nhỏ gọn.

Thiết kế tổng thể của Xiaomi 17 không khác biệt so với thế hệ trước. Tuy nhiên, máy được làm phẳng hơn, cụm camera với ống kính và cảm biến tách biệt đặt trong các khung bảo vệ khác nhau, giúp giảm bị bám bẩn ống kính tốt hơn so với việc sử dụng mặt kính chung như Xiaomi 15. Chất liệu kính mờ của mặt lưng không bị bám vân tay. Khả năng kháng nước vẫn là IP68 giống Galaxy S26 và iPhone 17.

Cụm ba camera sau đều có độ phân giải 50 megapixel, nhưng nâng cấp phần cứng với camera chính dùng ống kính Vario-Summilux cao cấp của Leica, khẩu độ f/1.67 và cảm biến ảnh Light Fusion 950 mới. Ống tele tiêu cự 60 mm và zoom quang 3.2x. Cả hai hỗ trợ chống rung quang học OIS, còn ống góc siêu rộng là chống rung điện tử. Camera trước cũng tăng lên 50 megapixel. Các thông số này vượt trội so với đối thủ đến từ Samsung và Apple.

Máy chụp và xử lý nhanh, hình ảnh nổi bật về độ nét, màu sắc trung thực và độ tương phản. Khả năng khử nhiễu khi quay và chụp thiếu sáng tốt hơn nhờ thuật toán và chip xử lý mới. Trên Xiaomi 17, người dùng có thêm khả năng quay phim 8K 30 fps chuẩn Dolby Vision. Điểm nhấn vẫn là các bộ lọc màu theo phong cách Leica.

Máy chạy hệ điều hành HyperOS 3 với bộ công cụ HyperAI gồm các tính năng quen thuộc như hỗ trợ viết nội dung, nhận diện giọng nói, tìm kiếm thông minh, chỉnh sửa hình ảnh nâng cao và công cụ nhiếp ảnh giúp tối ưu chi tiết, cân bằng ánh sáng và màu sắc theo thời gian thực. Dù HyperAI đã hỗ trợ tiếng Việt tốt hơn trước, Galaxy AI với loạt tính năng mới trên dòng Galaxy S26 của Samsung vẫn được đánh giá là bộ công cụ AI tốt nhất trên smartphone hiện tại.

Sản phẩm trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12 GB và hai phiên bản bộ nhớ trong 256 và 512 GB với giá lần lượt 26,99 triệu và 28,49 triệu đồng. Dựa trên mức giá và cấu hình, Xiaomi 17 đang có thông số tốt nhất so với các đối thủ.

Công nghệ pin Xiaomi Surge tiếp tục được nâng cấp với dung lượng 6.330 mAh, cao hơn 2.000 mAh so với iPhone 17 Pro và Galaxy S26 ở mức 4.300 mAh.

Trong lễ ra mắt, Xiaomi trình diễn so sánh dung lượng pin của máy với iPhone 17 Pro trong việc xem video và chỉnh độ sáng màn hình ở mức 50%. Sau 11 tiếng 17 phút, iPhone 17 Pro với một lần sạc thêm từ 20% lên 50% đã dùng cạn pin, trong khi Xiaomi 17 vẫn còn 23% dung lượng. Ngoài ra, máy cũng trang bị công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge công suất 100 W.