Điện tử tiêu dùng

Google nâng cấp tính năng Circle to Search ngay trên Samsung Galaxy S26

Tạ Thành

Tạ Thành

11:18 | 27/02/2026
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Song song với sự kiện Samsung giới thiệu dòng Galaxy S26, Google đã chính thức đưa phiên bản Circle to Search nâng cấp lên thế hệ flagship mới này, biến Galaxy S26 trở thành thiết bị đầu tiên khai thác trọn vẹn loạt cải tiến AI mới.
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Trên Galaxy S26, người dùng có thể kích hoạt Circle to Search bằng thao tác nhấn giữ nút home hoặc thanh điều hướng, sau đó khoanh vùng bất kỳ nội dung nào đang hiển thị trên màn hình.

Không cần chuyển đổi ứng dụng, không cần chụp ảnh màn hình, hệ thống lập tức phân tích khu vực được chọn và trả về kết quả tìm kiếm ngay tức thì. Samsung tích hợp sâu tính năng này vào hệ thống, giúp Circle to Search vận hành mượt mà trong mọi ngữ cảnh, từ mạng xã hội, trình duyệt cho đến thư viện ảnh.

Phiên bản Circle to Search nâng cấp được Google trang bị trên Galaxy S26
Phiên bản Circle to Search nâng cấp được Google trang bị trên Galaxy S26

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Galaxy S26 nằm ở khả năng nhận diện đa vật thể. Trước đây, Circle to Search chỉ xử lý một chủ thể trong mỗi lần quét. Với sự hỗ trợ của Gemini 3, hệ thống giờ có thể đồng thời phát hiện và bóc tách nhiều yếu tố xuất hiện trong cùng một khung hình. Khi người dùng khoanh tròn toàn bộ một bức ảnh, Galaxy S26 sẽ phân tích từng chi tiết riêng biệt và hiển thị kết quả tương ứng cho từng đối tượng.

Tính năng này đặc biệt phát huy hiệu quả trong mua sắm trực tuyến. Khi lướt Instagram và bắt gặp một bộ trang phục ấn tượng, người dùng Galaxy S26 chỉ cần khoanh tròn nhân vật trong ảnh. Circle to Search sẽ tự động nhận diện áo, quần, giày và phụ kiện, sau đó cung cấp các liên kết mua sắm liên quan. Người dùng không còn phải thao tác nhiều lần cho từng món đồ, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm.

Google còn tích hợp thử đồ ảo trực tiếp vào Circle to Search trên Galaxy S26. Ngay trong giao diện tìm kiếm, người dùng có thể xem trước trang phục hiển thị trên hình đại diện cơ thể. Việc đưa phòng thử đồ ảo vào ngay quy trình tra cứu giúp Galaxy S26 đóng vai trò như một trung tâm mua sắm di động. Thay vì chuyển sang ứng dụng bên thứ ba, toàn bộ quá trình từ khám phá đến cân nhắc mua hàng diễn ra liền mạch trên một màn hình.

Tính năng thử đồ thú vị của Circle to Search trên Galaxy S26
Tính năng thử đồ thú vị của Circle to Search trên Galaxy S26

Galaxy S26 cũng khai thác sức mạnh phân tích ngữ cảnh của Circle to Search. Hệ thống không chỉ nhận diện vật thể mà còn suy luận mối liên hệ giữa chúng. Khi người dùng khoanh vùng một bức ảnh thiên nhiên có nhiều loài sinh vật, thiết bị sẽ cung cấp thông tin tổng hợp về từng loài và giải thích cách chúng tương tác trong cùng hệ sinh thái. Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm từ tra cứu đơn lẻ sang hiểu biết toàn diện.

Việc Circle to Search xuất hiện đồng thời với Galaxy S26 cho thấy Samsung và Google tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích hợp AI ở cấp độ hệ thống. Samsung cung cấp nền tảng phần cứng mạnh mẽ, còn Google đưa vào mô hình AI mới để xử lý dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực. Sự kết hợp này giúp Galaxy S26 không chỉ là thiết bị ghi nhận hình ảnh mà còn trở thành công cụ phân tích thông minh ngay trong tay người dùng.

Google cho biết Galaxy S26 và Pixel 10 sẽ là hai dòng máy đầu tiên được trải nghiệm đầy đủ bản nâng cấp Circle to Search trước khi hãng mở rộng sang các thiết bị Android khác. Điều này đồng nghĩa Galaxy S26 đang giữ vai trò tiên phong trong việc thương mại hóa các tính năng tìm kiếm trực quan thế hệ mới.

Với khả năng nhận diện đa vật thể, tích hợp thử đồ ảo và phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố trong ảnh, Circle to Search trên Galaxy S26 đánh dấu bước chuyển quan trọng của trải nghiệm Android. Thao tác khoanh tròn quen thuộc giờ đây không chỉ kích hoạt tìm kiếm, mà mở ra một chuỗi xử lý thông minh, nơi AI chủ động bóc tách, tổng hợp và đề xuất thông tin phù hợp theo từng ngữ cảnh.

Thông tin thêm cho bạn:

Samsung Galaxy S26 là mẫu flagship mới nhất của Samsung, được hãng định vị ở phân khúc cao cấp với trọng tâm là hiệu năng và trí tuệ nhân tạo.

Máy sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,3 inch, tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị mượt và sắc nét. Thiết bị trang bị vi xử lý thế hệ mới (tùy thị trường), đi kèm RAM 12GB và nhiều tùy chọn bộ nhớ, đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm và xử lý AI.

Hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 50MP, hỗ trợ quay video độ phân giải cao, tích hợp nhiều tính năng xử lý hình ảnh bằng AI.

Galaxy S26 cũng đạt chuẩn kháng nước bụi IP68, chạy Android mới nhất với giao diện One UI tối ưu cho hệ sinh thái Galaxy.

Giá bán chi tiết Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra:

Galaxy S26 (12GB+256GB): 25.990.000 đồng

Galaxy S26 (12GB+512GB): 31.990.000 đồng

Galaxy S26+ (12GB+256GB): 29.990.000 đồng

Galaxy S26+ (12GB+512GB): 35.990.000 đồng

Galaxy S26 Ultra (12GB+256GB): 36.990.000 đồng

Galaxy S26 Ultra (12GB+512GB): 42.990.000 đồng

Galaxy S26 Ultra (16GB+1TB): 51.990.000 đồng
Google Circle to Search Samsung Galaxy S26 Galaxy S26 Samsung Công nghệ AI Chức năng thử đồ ảo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
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Trang sức 99.9 13,360 14,060
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Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
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DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Cục CSGT đề xuất

Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây