Google nâng cấp tính năng Circle to Search ngay trên Samsung Galaxy S26

Trên Galaxy S26, người dùng có thể kích hoạt Circle to Search bằng thao tác nhấn giữ nút home hoặc thanh điều hướng, sau đó khoanh vùng bất kỳ nội dung nào đang hiển thị trên màn hình.

Không cần chuyển đổi ứng dụng, không cần chụp ảnh màn hình, hệ thống lập tức phân tích khu vực được chọn và trả về kết quả tìm kiếm ngay tức thì. Samsung tích hợp sâu tính năng này vào hệ thống, giúp Circle to Search vận hành mượt mà trong mọi ngữ cảnh, từ mạng xã hội, trình duyệt cho đến thư viện ảnh.

Phiên bản Circle to Search nâng cấp được Google trang bị trên Galaxy S26

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Galaxy S26 nằm ở khả năng nhận diện đa vật thể. Trước đây, Circle to Search chỉ xử lý một chủ thể trong mỗi lần quét. Với sự hỗ trợ của Gemini 3, hệ thống giờ có thể đồng thời phát hiện và bóc tách nhiều yếu tố xuất hiện trong cùng một khung hình. Khi người dùng khoanh tròn toàn bộ một bức ảnh, Galaxy S26 sẽ phân tích từng chi tiết riêng biệt và hiển thị kết quả tương ứng cho từng đối tượng.

Tính năng này đặc biệt phát huy hiệu quả trong mua sắm trực tuyến. Khi lướt Instagram và bắt gặp một bộ trang phục ấn tượng, người dùng Galaxy S26 chỉ cần khoanh tròn nhân vật trong ảnh. Circle to Search sẽ tự động nhận diện áo, quần, giày và phụ kiện, sau đó cung cấp các liên kết mua sắm liên quan. Người dùng không còn phải thao tác nhiều lần cho từng món đồ, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm.

Google còn tích hợp thử đồ ảo trực tiếp vào Circle to Search trên Galaxy S26. Ngay trong giao diện tìm kiếm, người dùng có thể xem trước trang phục hiển thị trên hình đại diện cơ thể. Việc đưa phòng thử đồ ảo vào ngay quy trình tra cứu giúp Galaxy S26 đóng vai trò như một trung tâm mua sắm di động. Thay vì chuyển sang ứng dụng bên thứ ba, toàn bộ quá trình từ khám phá đến cân nhắc mua hàng diễn ra liền mạch trên một màn hình.

Tính năng thử đồ thú vị của Circle to Search trên Galaxy S26

Galaxy S26 cũng khai thác sức mạnh phân tích ngữ cảnh của Circle to Search. Hệ thống không chỉ nhận diện vật thể mà còn suy luận mối liên hệ giữa chúng. Khi người dùng khoanh vùng một bức ảnh thiên nhiên có nhiều loài sinh vật, thiết bị sẽ cung cấp thông tin tổng hợp về từng loài và giải thích cách chúng tương tác trong cùng hệ sinh thái. Cách tiếp cận này chuyển trọng tâm từ tra cứu đơn lẻ sang hiểu biết toàn diện.

Việc Circle to Search xuất hiện đồng thời với Galaxy S26 cho thấy Samsung và Google tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích hợp AI ở cấp độ hệ thống. Samsung cung cấp nền tảng phần cứng mạnh mẽ, còn Google đưa vào mô hình AI mới để xử lý dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực. Sự kết hợp này giúp Galaxy S26 không chỉ là thiết bị ghi nhận hình ảnh mà còn trở thành công cụ phân tích thông minh ngay trong tay người dùng.

Google cho biết Galaxy S26 và Pixel 10 sẽ là hai dòng máy đầu tiên được trải nghiệm đầy đủ bản nâng cấp Circle to Search trước khi hãng mở rộng sang các thiết bị Android khác. Điều này đồng nghĩa Galaxy S26 đang giữ vai trò tiên phong trong việc thương mại hóa các tính năng tìm kiếm trực quan thế hệ mới.

Với khả năng nhận diện đa vật thể, tích hợp thử đồ ảo và phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố trong ảnh, Circle to Search trên Galaxy S26 đánh dấu bước chuyển quan trọng của trải nghiệm Android. Thao tác khoanh tròn quen thuộc giờ đây không chỉ kích hoạt tìm kiếm, mà mở ra một chuỗi xử lý thông minh, nơi AI chủ động bóc tách, tổng hợp và đề xuất thông tin phù hợp theo từng ngữ cảnh.