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Thị trường Đông Nam Á vừa có thêm một thương hiệu điều hòa mới

Phạm Anh

Phạm Anh

15:12 | 06/07/2026
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ShinFlow, thương hiệu điều hòa cao cấp có nền tảng R&D Nhật Bản và được sản xuất tại Thái Lan đã chọn Việt Nam là thị trường chiến lược và là điểm ra mắt chính thức tại khu vực Đông Nam Á.
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Thị trường Đông Nam Á có thêm một thương hiệu điều hòa mới
Thương hiệu điều hòa ShinFlow chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á

Tại sự kiện ra mắt, hãng đã giới thiệu dòng điều hòa thế hệ mới I-Series Smart Inverter tích hợp AI, mang đến trải nghiệm làm mát thông minh, lành mạnh và tiết kiệm năng lượng, thiết kế riêng cho người dùng Đông Nam Á.

Được định vị là thương hiệu điều hòa thế hệ mới cho kỷ nguyên thông minh, ShinFlow phát triển các giải pháp làm mát không chỉ đáp ứng nhu cầu tiện nghi, mà còn kết nối hài hòa với môi trường và sức khỏe.

Với triết lý “Công nghệ lấy con người làm trung tâm” ShinFlow đã tạo ra các sản phẩm nổi bật bởi hiệu quả làm mát, tiết kiệm năng lượng, vì sức khỏe người dùng và giúp cuộc sống thêm tiện lợi.

Thị trường Đông Nam Á có thêm một thương hiệu điều hòa mới
Đại diện thương hiệu ShinFlow

Chia sẻ tại lễ ra mắt, đại diện ShinFlow nhận định, Đông Nam Á là một trong những thị trường điều hòa tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, dự báo quy mô tăng từ khoảng 5,6 tỷ USD năm 2026 lên 9,55 tỷ USD vào năm 2034, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép 6,9%/năm.

“Người tiêu dùng Đông Nam Á khá cởi mở với công nghệ mới, ngày càng quan tâm đến vấn đề tiết kiệm năng lượng và chất lượng cuộc sống, đặc biệt là chất lượng không khí trong nhà”, ông Rocky Shi, Giám đốc Thương hiệu của ShinFlow cho biết.

Ông cũng khẳng định việc chọn Đông Nam Á làm thị trường trọng điểm trong chiến lược ra thế giới thêm củng cố triết lý công nghệ lấy con người làm trung tâm của ShinFlow, với mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người từ công nghệ.

“Các giải pháp của chúng tôi không chỉ đáp ứng nhu cầu làm mát, mà còn hướng đến hiệu quả tiết kiệm năng lượng vượt trội, giúp cuộc sống hằng ngày trở nên tiện nghi hơn nhờ công nghệ thông minh, từ đó nâng cao chất lượng sống và thêm nhiều giá trị thiết thực cho các gia đình”, ông Rocky Shi chia sẻ thêm.

Thị trường Đông Nam Á có thêm một thương hiệu điều hòa mới
Dòng điều hòa I-Series Smart Inverter sẽ được bán ra tại Malaysia, Thái Lan và Việt Nam

Sản phẩm chào sân thị trường Đông Nam Á của ShinFlow chính là dòng điều hòa I-Series Smart Inverter với thông điệp: “Airflow Built for You” (Tạm dịch: Luồng không khí được xây dựng cho bạn).

Dòng sản phẩm được thiết kế cho các hộ gia đình Đông Nam Á, đáp ứng nhu cầu về cuộc sống thoải mái, tiện lợi, tiết kiệm năng lượng, vì sức khỏe với các tính năng nổi bật như: chế độ AI ECO giúp tiết kiệm đến 40% điện năng; công nghệ Human-Sensing Airflow tự động điều chỉnh luồng gió dựa trên khả năng nhận diện người dùng trong phòng; điều khiển bằng giọng nói và Wi-Fi; vận hành siêu êm; khử khuẩn UVC; cùng hệ thống lọc không khí tiên tiến.

Thị trường Đông Nam Á có thêm một thương hiệu điều hòa mới
Trong đó, AI ECO là một trong những điểm nhấn đặc biệt của dòng sản phẩm.

“Đội ngũ R&D của ShinFlow rất tự hào về tính năng AI ECO. Theo thử nghiệm, sản phẩm có thể tiết kiệm đến 40% điện năng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành. Công nghệ này tối ưu mức tiêu thụ năng lượng dựa trên điều kiện phòng, nhiệt độ và thói quen sử dụng, đồng thời vẫn duy trì sự thoải mái tối đa”, ông Tadashi Sakaguchi, Giám đốc ShinFlow Nhật Bản, chia sẻ.

Đặc biệt, dòng điều hoà I-Series được điều chỉnh theo nhu cầu đặc thù của từng thị trường. Trong đó, tại Việt Nam, sản phẩm tập trung vào các tính năng AI ECO, điều khiển bằng giọng nói và Wi-Fi, công nghệ diệt khuẩn UVC. Những tính năng này có khả năng tiết kiệm năng lượng đáng kể, điều khiển thông minh hơn, đảm bảo chất lượng không khí tốt hơn, luồng gió phân bổ đồng đều hơn.

Thị trường Đông Nam Á có thêm một thương hiệu điều hòa mới
ShinFlow đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến để ra mắt thương hiệu tại khu vực

Tại thị trường Malaysia, ShinFlow đẩy mạnh tính năng nhận diện con người Human-Sensing, AI ECO, điều khiển bằng giọng nói và công nghệ diệt khuẩn UVC.

Tại Thái Lan, dòng sản phẩm được trang bị tính năng Human-Sensing, AI ECO, công nghệ nhận diện giọng nói & Wi-Fi, chế độ siêu êm Quiet Air, bộ lọc bụi PM2.5 Filter, dễ dàng lắp đặt và bảo trì. Các tính năng này đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về một thiết bị làm mát thông minh, hiện đại, bảo vệ sức khỏe tại các gia đình đô thị.

Hướng đến sự an tâm lâu dài cho khách hàng, các sản phẩm của ShinFlow sẽ được áp dụng chính sách hậu mãi toàn diện. Theo dó, tại Việt Nam, ShinFlow áp dụng chính sách 1 đổi 1 trong 2 năm, bảo hành 4 năm cho toàn bộ máy và 12 năm cho máy nén. Đại diện thương hiệu cho biết đang xây dựng mạng lưới dịch vụ trên toàn quốc, với quy trình bảo hành minh bạch, tốc độ phản hồi nhanh và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp.

Tại Malaysia, người tiêu dùng được hưởng chính sách 1 đổi 1 trong 365 ngày, bảo hành 3 năm cho toàn bộ máy, 4 năm cho bo mạch PCB và 10 năm cho máy nén.

Và tại Thái Lan, ShinFlow áp dụng chính sách đổi mới an tâm trong 365 ngày, cùng với bảo hành 5 năm cho toàn bộ máy và 10 năm cho máy nén.

Ông Tadashi Sakaguchi, Giám đốc ShinFlow Nhật Bản cho biết, màn ra mắt lần này tại Việt Nam là bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư dài hạn của thương hiệu tại Đông Nam Á, là bàn đạp để tiếp tục mở rộng hiện diện và phát triển các sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu bản địa.

Giám đốc Thương hiệu, ông Rocky Shi, khẳng định: “Chúng tôi không chỉ hướng đến tăng trưởng doanh số. Tham vọng của ShinFlow là trở thành thương hiệu đại diện cho công nghệ thông minh, tiết kiệm năng lượng và trải nghiệm người dùng hiện đại, qua đó góp phần thúc đẩy lối sống xanh bền vững, vì một cuộc sống chất lượng hơn.

Đông Nam Á thương hiệu điều hòa mới Công nghệ AI Human-Sensing Human-Sensing, AI ECO

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Nghệ An

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Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 ▼140K 14,890 ▼140K
Trang sức 99.99 14,200 ▼140K 14,900 ▼140K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
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