Được biết, giải pháp này là thành quả của thương vụ Panasonic chính thức sở hữu 40% cổ phần của INNOVA vào tháng 2 năm 2024. Thương vụ này đã mở ra nền tảng hợp tác toàn diện giữa hai doanh nghiệp trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ, sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm bổ sung sự đa dạng vào danh mục giải pháp HVAC của Panasonic khi INNOVA là thương hiệu HVAC của Ý, nổi tiếng với các giải pháp điều hòa không cần dàn nóng ngoài trời, nổi bật với công tiên tiến và thiết kế tinh tế, đậm chất châu Âu.

Đại diện Panasonic đã có bài chia sẻ tại MEP TRONG NỘI THẤT 2026

Chia sẻ tại sự kiện, ông Otsuki Shinsuke - Giám đốc Điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam đã chia sẻ về chiến lược phát triển hệ sinh thái HVAC đa thương hiệu của Panasonic. Theo đó, mỗi thương hiệu được phát triển để phục vụ những nhu cầu khác nhau của thị trường: Panasonic đại diện cho các giải pháp HVAC chất lượng cao, phù hợp cho công trình từ dân dụng đến thương mại; SANYO mang đến lựa chọn chất lượng Nhật Bản, tối ưu về chi phí, dễ dàng tiếp cận giới trẻ; trong khi INNOVA bổ sung giải pháp cao cấp dành cho những công trình giới hạn về diện tích lắp đặt, yêu cầu chuyên biệt, đòi hỏi thi công linh hoạt mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

Với thiết kế tinh gọn, hiện đại cùng khả năng tích hợp hài hòa vào không gian nội thất, INNOVA mang đến thêm lựa chọn cho các kiến trúc sư, nhà thiết kế và chủ đầu tư trong việc cân bằng giữa yếu tố kỹ thuật và giá trị thiết kế với giải pháp điều hòa không cần dàn nóng, dễ dàng lắp đặt và tích hợp cùng giải pháp thông gió thu hồi nhiệt ERV.

Trong bối cảnh các công trình ngày càng đề cao trải nghiệm sống toàn diện, việc phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống MEP (Cơ - Điện - Nước) và thiết kế nội thất trở thành yếu tố then chốt để tạo nên những không gian sống chất lượng, bền vững và mang tính cá nhân hóa cao. Tại đây, Panasonic cũng chia sẻ chuyên sâu về cách thiết kế các giải pháp không khí và thông gió trong kiến trúc và nội thất hiện đại cần đáp ứng các tiêu chí: Thẩm mỹ - Đảm bảo chất lượng không khí trong nhà - Hiệu suất hệ thống - Tạo sự thoải mái, thuận lợi trong việc lắp đặt.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Panasonic đã ra mắt dòng điều hòa không dàn nóng được thiết kế mang đậm nét đặc trưng của INNOVA, giúp thu hẹp khoảng cách vốn tồn tại giữa thiết bị kỹ thuật và kiến trúc nội thất, qua đó đưa công nghệ trở thành một 'mảnh ghép nghệ thuật' trong không gian sống.

Panasonic trình diễn giải pháp INNOVA, điều hòa không dàn nóng tại MEP TRONG NỘI THẤT 2026

Đại diện Panasonic cho biết, các sản phẩm của INNOVA được thiết kế để hòa quyện vào kiến trúc thay vì trở thành một chi tiết nổi bật. Nhờ việc không cần dàn nóng ngoài trời, giải pháp này giúp bảo toàn vẻ đẹp nguyên bản của công trình, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng cho nhiều loại hình nhà ở khác nhau, từ chung cư, nhà phố, công trình cải tạo đến các tòa nhà bị hạn chế lắp đặt dàn nóng bên ngoài.

Mang đậm cảm hứng thiết kế từ nước Ý, sản phẩm gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, tối giản cùng bề mặt kim loại nguyên khối 100% bền bỉ và sang trọng. Với độ dày chỉ 16cm (dòng 2.0), sản phẩm có thể lắp đặt tại đa dạng vị trí như treo cao, sát sàn hoặc bố trí tại các vị trí khác nhau trong không gian nội thất, mang đến sự linh hoạt cho quá trình thiết kế và thi công.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống chỉ yêu cầu hai lỗ khoan xuyên tường. Cấu hình này giúp giảm khối lượng can thiệp vào kết cấu hiện hữu của công trình và đơn giản hóa một số yêu cầu trong quá trình triển khai. Đồng thời, thiết kế tính năng tái sử dụng nước ngưng giúp loại bỏ nhu cầu về hệ thống thoát nước phức tạp, góp phần nâng cao hiệu suất vận hành. Đặc biệt, bộ sản phẩm đã bao gồm đầy đủ phụ kiện đi kèm, đảm bảo sự tương thích và rút ngắn đáng kể thời gian thi công.

Trong khuôn khổ sự kiện MEP TRONG NỘI THẤT 2026, INNOVA đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng kiến trúc sư và các đơn vị thi công MEP, những người luôn đi tìm lời giải cho sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và thẩm mỹ công trình.

Chia sẻ về giải pháp INNOVA, KTS Lê Huy Trực - Phó tổng giám đốc công ty TTT Corporation khẳng định: “INNOVA là giải pháp lý tưởng cho các công trình cao cấp như biệt thự hay khách sạn, nơi tính thẩm mỹ và công năng cần được ưu tiên hàng đầu. Việc loại bỏ hoàn toàn dàn nóng cồng kềnh, cùng hệ thống lắp đặt tối giản – chỉ cần hai lỗ thông gió nhỏ để lấy gió tươi trực tiếp từ môi trường ngoài – đã giải quyết được bài toán khó mà các kiến trúc sư thường gặp phải. Đây là giải pháp tôi đánh giá rất cao về tính thẩm mỹ và sẽ ưu tiên ứng dụng trong các dự án sắp tới của mình.”

INNOVA được cộng đồng kiến trúc sư đánh giá cao khi trở thành "mảnh ghép" nghệ thuật, hòa quyện hoàn hảo vào không gian nội thất hiện đại.

Có thể nói thông qua sự kiện này Panasonic mong muốn góp phần thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các bên trong hệ sinh thái xây dựng - từ kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất đến các đơn vị tư vấn và triển khai MEP, qua đó kiến tạo nên những không gian sống không chỉ đảm bảo sự tiện nghi, thoải mái, mà còn đạt tới sự hoàn mỹ về thẩm mỹ, xứng tầm với những chuẩn mực sống thời thượng.