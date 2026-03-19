Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình 'Thắp sáng tương lai'

Hồng Anh

14:45 | 19/03/2026
Tiếp nối chương trình này, mới đây Panasonic Việt Nam đã cùng các bạn trẻ trao tặng 510 đèn năng lượng mặt trời cho xã Tà Rụt và Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị và tặng 10 chiếc quạt trần cho trường Tiểu học Húc Nghì, xã Tà Rụt.
Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam trao tặng tượng trưng 510 đèn cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Buổi lễ trao tặng được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành tại địa phương, đại diện tổ chức đối tác World Vision International tại Việt Nam. Ngay sau buổi lễ, Panasonic cùng 20 bạn trẻ tình nguyện viên (TNV), đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã di chuyển hơn 180 km tới thôn Húc Nghì, xã Tà Rụt để trực tiếp trao tặng đèn cho hơn 100 hộ dân.

Bên cạnh đó, các hoạt động trách nhiệm xã hội đã được thực hiện như tổ chức lớp học STEM và Môi trường cho hơn 150 học sinh, hay thu gom pin cũ và đổi pin sinh thái cho người dân địa phương.

Được biết, năm nay, Panasonic tiếp tục trao tặng 510 chiếc đèn năng lượng mặt trời LED cho các hộ gia đình. Với khả năng sạc trực tiếp từ ánh sáng mặt trời vào ban ngày và cung cấp nguồn sáng ổn định vào ban đêm, mang đến điều kiện tốt hơn cho đời sống và sinh hoạt của người dân.

Chia sẻ nhân dịp này, ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam cho biết: “Chương trình ‘Light up the Future’ (tạm dịch: Thắp sáng tương lai), là một sáng kiến toàn cầu của Panasonic nhằm hỗ trợ các cộng đồng chưa có điều kiện tiếp cận điện năng. Tại Việt Nam, chương trình được triển khai tại những khu vực chưa được kết nối với lưới điện quốc gia hoặc còn thiếu hụt nguồn điện cho sinh hoạt hằng ngày. Thông qua sáng kiến này, chúng tôi mong muốn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về sức khỏe, hạnh phúc và sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chương trình không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt và cơ hội phát triển sinh kế cho người dân ở những vùng xa xôi, mà quan trọng hơn, còn mang đến cho trẻ em Việt Nam – những chủ nhân tương lai của đất nước – điều kiện tốt hơn để học tập và sinh hoạt. Đến nay, với sự hỗ trợ của trụ sở Panasonic tại Nhật Bản, chúng tôi đã trao tặng hơn 4.000 chiếc đèn năng lượng mặt trời tới sáu tỉnh trên khắp Việt Nam, mang lại ánh sáng, sự an toàn và nhiều cơ hội tốt đẹp hơn cho hàng nghìn gia đình và trẻ em.”

Tà Rụt và Hướng Lập là hai xã miền núi sát biên giới của tỉnh Quảng Trị, nơi địa hình chia cắt phức tạp và thường xuyên bị ảnh hưởng do mưa lũ khiến nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng điện lưới quốc gia.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Tỉnh Quảng Trị (sau khi sáp nhập) có đường biên giới hơn 400km, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chính quyền địa phương đã nỗ lực nhiều trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, tuy nhiên, do khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như lũ lụt và sạt lở đất, một số khu vực vẫn phải đối mặt với tình trạng gián đoạn hoặc mất điện. Sự hỗ trợ này của Panasonic sẽ giúp mang đến ánh sáng cho người dân giúp nâng cao đời sống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.”

Tham gia chương trình còn có bà Akiyo Doumoto, Tổng Giám đốc, Văn phòng phụ trách các chương trình Trách nhiệm xã hội, Tập đoàn Panasonic Holdings. Bà Akiyo Doumoto cho rằng: Tại Panasonic, chúng tôi tin rằng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức xã hội và đóng góp vào một tương lai tốt đẹp hơn. Sáng kiến “Light up the Future” (tạm dịch: Thắp sáng tương lai), được khởi xướng trên toàn cầu từ năm 2013, với một niềm tin vô cùng mạnh mẽ: ánh sáng có thể thay đổi cuộc đời. Với ánh sáng, các em học sinh có thể học tập sau khi trời tối. Các cán bộ y tế có thể chăm sóc bệnh nhân một cách an toàn. Các gia đình có thể cảm thấy an toàn hơn vào ban đêm. Đối với nhiều người, ánh sáng còn tạo điều kiện để kiếm thêm thu nhập thông qua các công việc thủ công tại nhà, giúp cải thiện sinh kế. Vì vậy, chúng tôi đã không ngừng mang những chiếc đèn năng lượng mặt trời và các giải pháp năng lượng tái tạo đến với các cộng đồng chưa có lưới điện trên khắp thế giới.”

Trong ba năm gần đây, sáng kiến trao tặng đèn năng lượng mặt trời đã trở thành hoạt động tiếp nối của chương trình “Đại sứ Gen G” mở ra cơ hội để tình nguyện viên Gen G, các bạn trẻ tiên phong của lối sống xanh và khỏe mạnh, chung tay cùng Panasonic đóng góp cho địa phương, với tầm nhìn vì sức khỏe toàn diện và sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Tham gia cùng chương trình, bạn Nguyễn Phương Uyên, sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại thương chia sẻ: “Chuyến đi vô cùng ý nghĩa, em không chỉ được gặp gỡ, kết nối với các bạn thanh niên mà còn có cơ hội trực tiếp góp phần hỗ trợ người dân và các bạn học sinh tại địa phương. Khi tương tác cùng các bạn học sinh tại lớp học trải nghiệm STEM, em cảm nhận rõ sự háo hức và tò mò của các bạn khi tìm hiểu về năng lượng, môi trường. Điều đó khiến em càng cảm thấy hạnh phúc khi có thể chia sẻ những kiến thức gần gũi và truyền cảm hứng, giúp các bạn hiểu hơn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.”

Bà Vũ Thị Nga - Giám đốc Vận hành các chương trình, World Vision International tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng và cảm kích được đồng hành với Panasonic trao tặng 510 đèn năng lượng mặt trời cho 510 hộ gia đình tại các xã Tà Rụt và Hướng Lập. Đây đều là những địa bàn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt về điều kiện sinh hoạt, học tập cho trẻ em. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của UBND Quảng Trị, UBND các xã Tà Rụt và Hướng Lập, cùng sự phối hợp của Ban Quản lý dự án, các hộ gia đình sẽ sử dụng hiệu quả món quà ý nghĩa này. Những chiếc đèn năng lượng mặt trời sẽ giúp nâng cao điều kiện học tập cho các em nhỏ, từ đó góp phần cải thiện an sinh trẻ em tại 2 xã nói riêng và Quảng Trị nói chung.”

Tính đến nay, Tập đoàn Panasonic Holdings đã tài trợ hơn 120.000 đèn năng lượng mặt trời cho các vùng chưa có điện lưới tại 30 quốc gia ở Châu Á và Châu Phi, trong đó hơn 4.000 đèn được trao tặng tại sáu tỉnh của Việt Nam từ năm 2015 gồm Điện Biên, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị.”

