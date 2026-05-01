Người Việt mua thiết bị điện tử dịp 30/4 ra sao và xu hướng nào dẫn dắt năm 2026?

Thị trường điện tử dịp lễ 30/4 sức mua phân hóa, không còn đồng đều

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong chu kỳ kinh doanh của ngành điện máy. Người tiêu dùng có nhiều thời gian mua sắm hơn và sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm phục vụ nhu cầu gia đình.

Nhiều chuỗi bán lẻ lớn xác nhận điều này khi đồng loạt tung chương trình khuyến mãi từ ngày 24/4 đến hết ngày 3/5/2026. Quy mô thị trường điện tử tiêu dùng Việt Nam đạt 6,07 tỷ USD vào năm 2024, với dự báo tăng trưởng lên 9,68 tỷ USD vào năm 2033 theo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 4,78%.

Người tiêu dùng lựa chọn smartphone tại cửa hàng trong dịp lễ 30/4.

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng tại các điểm bán lẻ trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần cuối tháng 4/2026 cho thấy lượng khách vào xem hàng tại FPT Shop, Thế Giới Di Động và Di Động Việt tăng rõ rệt so với ngày thường. Tuy nhiên, tỷ lệ chốt đơn ngay tại quầy lại thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều khách cho biết họ đã tham khảo giá trên Shopee, TikTok Shop và các sàn thương mại điện tử trước khi đến cửa hàng. Họ chỉ mua trực tiếp khi giá offline không chênh lệch nhiều so với online.

Bức tranh thị trường năm nay cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong hành vi mua sắm. Các sàn thương mại điện tử tiếp tục chiếm ưu thế, đặc biệt trong những đợt giảm giá tập trung.

Người dùng có xu hướng ưu tiên mua online các mặt hàng tiêu chuẩn hóa cao như điện thoại và phụ kiện để tận dụng mã giảm giá. Với các sản phẩm đòi hỏi trải nghiệm thực tế như loa và tai nghe, khách hàng vẫn giữ thói quen đến trực tiếp cửa hàng.

Smartphone tầm trung và điều hòa dẫn đầu, laptop chịu áp lực giá chip AI

Trong dịp lễ năm nay, hai nhóm sản phẩm ghi nhận sức mua tốt nhất là smartphone tầm trung và thiết bị làm mát gia dụng. Các dòng smartphone tầm trung trong khoảng 10 đến 20 triệu đồng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, với mức giảm từ 500.000 đến 1 triệu đồng tập trung vào Samsung, Xiaomi, Honor và Oppo.

Kỳ nghỉ kéo dài cùng thời tiết chuyển nóng khiến nhu cầu mua sắm điện máy tăng mạnh. Điều hòa, quạt mát, tủ lạnh và máy giặt trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình.

Nhiều siêu thị điện máy lớn, trong đó có MediaMart, áp dụng mức giảm lên tới 60% cho nhóm hàng này từ ngày 24/4 đến hết 3/5/2026. Khảo sát tại một siêu thị MediaMart ở phường Cầu Giấy, Hà Nội vào sáng 29/4/2026 ghi nhận lượng khách hỏi mua điều hòa và tủ lạnh tăng đáng kể so với tuần trước.

Các thiết bị làm mát và gia dụng ghi nhận nhu cầu tăng mạnh trong kỳ nghỉ kéo dài.

Anh Q. nhân viên tư vấn tại quầy điều hòa, chia sẻ rằng nhiều gia đình tranh thủ dịp lễ để nâng cấp điều hòa trước khi vào mùa hè chính thức. Mức giảm 20 đến 30% so với niêm yết là đủ để nhiều người quyết định xuống tiền ngay.

Ngược lại, thị trường laptop đang chịu áp lực giá từ một nguyên nhân hoàn toàn mới. Làn sóng đầu tư vào AI toàn cầu kéo theo giá chip, bộ nhớ và linh kiện bán dẫn tăng mạnh.

Các dòng bộ nhớ hiệu năng cao như HBM và DRAM được ưu tiên công suất sản xuất cho GPU AI, khiến nguồn cung cho mảng tiêu dùng như PC và smartphone bị thu hẹp. Hệ quả là giá laptop đã thiết lập mặt bằng mới, tăng từ 10% đến 30% tùy theo phân khúc.

Nhiều chuỗi bán lẻ chuyển hướng sang các hình thức kích cầu gián tiếp như combo phụ kiện, trả góp lãi suất thấp hoặc chương trình thu cũ đổi mới. Hai hãng nghiên cứu IDC và Counterpoint cùng dự báo doanh số điện thoại thông minh toàn cầu sẽ giảm ít nhất 2% trong năm 2026, trong khi thị trường máy tính cá nhân được dự đoán giảm ít nhất 4,9%.

Tuy nhiên, thị trường Việt Nam được các chuyên gia đánh giá sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực. Nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và thu nhập hộ gia đình cải thiện là hai yếu tố hỗ trợ chính.

Online áp đảo offline và xu hướng tích hợp AI trên thiết bị di động

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu trên 4 sàn thương mại điện tử lớn đã đạt 305,9 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 34,35% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi tháng, người Việt chi khoảng 36.000 tỷ đồng cho mua sắm trực tuyến.

Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay, nhiều gian hàng điện tử chính hãng trên Shopee và TikTok Shop xuất hiện thông báo hết hàng tạm thời với các mẫu điện thoại giảm sâu. Một số livestream bán hàng của các hệ thống lớn thu hút hàng chục nghìn lượt xem đồng thời, với đơn hàng chốt liên tục trong các khung giờ vàng buổi tối.

Kênh online ngày càng chiếm ưu thế trong mua sắm thiết bị điện tử.

Điều này phản ánh xu hướng người tiêu dùng ưu tiên mua sắm online để tiếp cận ưu đãi nhanh hơn và thuận tiện hơn so với xếp hàng tại cửa hàng. Kênh thương mại điện tử hiện không còn là lựa chọn bổ sung mà đã trở thành kênh mua sắm chủ đạo trong mùa lễ.

Về xu hướng sản phẩm, năm 2026 được đánh giá là bước ngoặt của thế hệ thiết bị tích hợp AI. Các tính năng thông minh như dịch cuộc gọi thời gian thực, tóm tắt văn bản tự động hay chỉnh sửa ảnh bằng AI tạo sinh đang thu hút nhóm khách hàng văn phòng và học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, AI chưa phải là yếu tố quyết định tất cả. Đại diện các hệ thống bán lẻ thừa nhận người tiêu dùng Việt ngày càng thực dụng và kỹ tính, vẫn coi thương hiệu, mức giá hợp lý và hiệu năng ổn định là những tiêu chí cốt lõi khi quyết định xuống tiền.

Từ năm 2024 trở đi, người dùng Việt Nam ưu tiên sự tiện lợi và trải nghiệm cá nhân hóa. Họ muốn một chiếc điện thoại không chỉ chụp ảnh đẹp mà còn đồng bộ tốt với laptop, smartwatch và tai nghe, tạo thành hệ sinh thái liền mạch phục vụ công việc và giải trí.

Xu hướng này đang thúc đẩy các hãng như Samsung, Apple và Huawei đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái thiết bị thay vì chạy đua thông số phần cứng đơn thuần. Nhìn tổng thể, thị trường điện tử tiêu dùng Việt Nam dịp lễ 30/4 năm 2026 vận hành theo quy luật mới người mua thực dụng hơn, kênh online chiếm ưu thế hoàn toàn và áp lực giá từ cuộc cách mạng AI toàn cầu đang định hình lại cách người Việt lựa chọn thiết bị số.