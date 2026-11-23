Ngày 23/11/2026, tập đoàn công nghệ NVIDIA của Mỹ bất ngờ thông báo phục chức cho ông Jensen Huang, đưa nhà đồng sáng lập trở lại vị trí Chủ tịch điều hành, Tổng giám đốc (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức, đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong cuộc khủng hoảng lãnh đạo tại một trong những doanh nghiệp sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) lớn nhất thế giới.

Theo thông cáo chính thức, Hội đồng quản trị NVIDIA đã nhất trí thông qua việc phục chức sau nhiều cuộc thảo luận và làm việc trực tiếp với ông Huang. Ban lãnh đạo cho biết đã đánh giá lại những vấn đề liên quan đến sự minh bạch, khả năng điều hành và các rủi ro có thể phát sinh khi ông trở lại. Đáng chú ý, NVIDIA xác nhận Hội đồng quản trị đã tiếp nhận ý kiến từ các quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ. Trên cơ sở những thông tin này, Hội đồng quản trị nhận định việc khôi phục chức vụ cho ông Huang không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Ông Jensen Huang chính thức trở lại vị trí CEO NVIDIA từ ngày 23/11/2026, sau 11 ngày rời ghế điều hành. Ảnh: NVDIA

Chủ tịch Hội đồng quản trị NVIDIA Harvey Jones khẳng định ông Huang là người phù hợp để tiếp tục dẫn dắt doanh nghiệp, đồng thời cho rằng quyết định phục chức phục vụ lợi ích của cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng.

Phản ứng trước quyết định trên, ông Jensen Huang bày tỏ sự biết ơn đối với Hội đồng quản trị và những người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Nhà sáng lập NVIDIA cam kết trở lại công việc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm mới. Thông tin phục chức lập tức tạo hiệu ứng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Theo Reuters, cổ phiếu NVIDIA (NASDAQ: NVDA) tăng hơn 25% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 23/11, phản ánh phản ứng tích cực của giới đầu tư trước khả năng ổn định bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp.

Diễn biến này trái ngược với lập trường mà NVIDIA đưa ra chỉ vài ngày trước đó. Ngày 17/11, Chủ tịch Harvey Jones từng khẳng định Hội đồng quản trị không có ý định đưa ông Huang trở lại ghế CEO sau khi nhất trí chấp thuận đơn từ chức.

Cổ phiếu NVIDIA (NVDA) tăng mạnh 29,09%, lên 162,05 USD trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 23/11/2026, sau thông tin CEO Jensen Huang được phục chức. Ảnh chụp màn hình TradingView.

Trước đó, ngày 12/11, NVIDIA thông báo ông Jensen Huang rời vị trí CEO sau khi những thông tin về quan hệ ngoài hôn nhân của ông được công bố. Vụ việc còn làm dấy lên những nghi vấn liên quan đến một nữ doanh nhân bị giới chức Mỹ nghi có quan hệ với tình báo Trung Quốc, cáo buộc mà Bắc Kinh phủ nhận. Sự ra đi của ông Huang từng gây chấn động ngành công nghệ bởi ông là người đồng sáng lập NVIDIA năm 1993 và trực tiếp dẫn dắt doanh nghiệp trong hơn ba thập kỷ, đưa hãng từ nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa trở thành nhà cung cấp hạ tầng tính toán AI hàng đầu thế giới.

Trong thời gian ông Huang vắng mặt, Giám đốc tài chính Colette Kress đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền. Sau quyết định phục chức, bà Kress tiếp tục giữ chức Giám đốc tài chính, trong khi ông Harvey Jones vẫn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Dù khôi phục quyền điều hành cho ông Huang, NVIDIA nhấn mạnh cuộc điều tra độc lập về những vấn đề liên quan vẫn tiếp tục cho đến khi có kết luận. Doanh nghiệp cũng duy trì ủy ban giám sát an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu, đồng thời bắt đầu tìm kiếm nhân sự cho vị trí Giám đốc tuân thủ mới.

Việc ông Huang trở lại diễn ra trong bối cảnh NVIDIA tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Trong quý III năm tài chính 2027, doanh thu tập đoàn đạt 115,8 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ, trong đó mảng trung tâm dữ liệu đóng góp 107,6 tỷ USD. Quyết định phục chức được kỳ vọng giúp NVIDIA duy trì sự liên tục trong chiến lược phát triển chip AI và quan hệ với các khách hàng công nghệ lớn. Tuy nhiên, kết quả cuộc điều tra độc lập cùng những vấn đề về quản trị và tuân thủ vẫn là các yếu tố nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi.