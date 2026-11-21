Ngày 20/11/2026, tại Hà Nội, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1991–2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai. Sự kiện đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển của nhà trường, đồng thời ghi nhận những nỗ lực đổi mới và hội nhập trong lĩnh vực giáo dục.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai cho nhà trường theo Quyết định số 1962/QĐ-CTN ngày 14/11/2026.

Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu phát biểu tại buổi lễ.

Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích nổi bật của Trường Nguyễn Siêu trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển chương trình giáo dục Cambridge, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục Thủ đô trong giai đoạn từ năm học 2021–2022 đến năm học 2025–2026.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chính quyền phường Yên Hòa; các nhà giáo, chuyên gia giáo dục, đại diện tổ chức quốc tế, đối tác, cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cựu học sinh và cha mẹ học sinh.

Trong diễn văn kỷ niệm, cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, nhìn lại hành trình xây dựng nhà trường từ những ngày đầu thành lập năm 1991. Từ 5 lớp học với 132 học sinh ban đầu, trải qua 8 lần chuyển địa điểm, trường từng bước gây dựng nền móng, mở rộng quy mô và khẳng định vị thế.

Tiến sĩ Đoàn Trung Kiên – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai cho Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu.

Đến nay, nhà trường đã có hơn 4.000 học sinh trưởng thành sau 32 khóa tốt nghiệp. Riêng năm học 2026–2027, quy mô trường đạt 60 lớp với 1.758 học sinh, gấp hơn 12 lần so với thời điểm mới thành lập.

Trên hành trình phát triển, Nguyễn Siêu kiên định gìn giữ nếp làm thầy, đạo làm người và tinh thần “Đạo học không lối tắt”, lấy học thật, làm thật làm giá trị cốt lõi. Đây cũng là nền tảng được các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tiếp nối từ tâm nguyện của những người sáng lập là Nhà giáo Nhân dân, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh và Nhà giáo Dương Thị Thịnh.

Nhà trường từng bước đạt chuẩn quốc gia, chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế và được tổ chức High Performance Learning (HPL, Vương quốc Anh) công nhận danh hiệu World Class School (Trường học đẳng cấp thế giới). Nguyễn Siêu là trường phổ thông đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu này.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, trường đạt danh hiệu Microsoft Showcase School từ năm 2014, đồng thời tự chủ phát triển phần mềm quản trị và vận hành Hệ sinh thái số NSS Digital Ecosystem với nền tảng NSS Connect, theo nguyên tắc “một định danh – một dữ liệu – một trải nghiệm”.

Về giáo dục song ngữ, Nguyễn Siêu hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Tại các kỳ thi Cambridge năm 2026, kết quả của nhà trường ở cả ba bậc học đều vượt mặt bằng thế giới; 50% đội ngũ giáo viên đồng giảng dạy chương trình quốc tế là giáo viên Việt Nam.

Những kết quả này cho thấy nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục hội nhập, đồng thời khẳng định năng lực của đội ngũ giáo viên Việt Nam trong triển khai các chương trình giáo dục quốc tế.