Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần ngày 20/11/2026 với diễn biến rung lắc mạnh. Áp lực bán gia tăng khiến VN-Index có thời điểm mất hơn 23 điểm, lùi về vùng 1.666 điểm. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện trong phiên chiều, đặc biệt tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đã giúp chỉ số thu hẹp gần như toàn bộ mức giảm. Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.688,79 điểm, giảm 0,83 điểm, tương đương 0,05%, đánh dấu phiên điều chỉnh thứ tư liên tiếp.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 4,35 điểm, tương đương 1,82%, xuống 234,59 điểm. UPCoM-Index mất 1,22 điểm, còn 119,14 điểm, trong khi VN30-Index giảm 1,67 điểm, xuống 1.786,84 điểm. Độ rộng toàn thị trường vẫn nghiêng về bên bán với 446 mã giảm và 243 mã tăng. Riêng rổ VN30 ghi nhận 13 mã tăng, 13 mã giảm và 4 mã đứng giá, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Lực cầu ở cổ phiếu lớn giúp chỉ số thu hẹp đà giảm

Dù chỉ số hồi phục đáng kể về cuối ngày, thanh khoản chưa cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt khoảng 15.932 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 6% so với phiên trước. Trong đó, khớp lệnh đạt hơn 521 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 10.680 tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn khoảng 9% so với bình quân 20 phiên, cho thấy hoạt động mua vào chưa thực sự lan tỏa.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 20/11.

Nhóm ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nhịp hồi cuối phiên nhưng không đồng thuận về xu hướng. TCB tăng 2,91% và STB tăng 2,61%, trong khi CTG nhích 0,33%. Ngược lại, MBB giảm 2,41%, ACB mất 2,24%, VPB giảm 1,91%, BID giảm 1,64% và VCB giảm 1,18%. Riêng VCB, MBB, VPB và BID lấy đi tổng cộng hơn 3,56 điểm của VN-Index. Sự đối lập giữa các mã lớn khiến cổ phiếu ngân hàng vừa góp phần nâng đỡ, vừa tạo sức ép lên chỉ số.

Cổ phiếu chứng khoán cũng phân hóa rõ rệt. VND tăng 3,89%, SSI tăng 2,30%, trong khi VCI giảm 1,06%; nhiều mã khác như SHS, HCM và VIX kết phiên tại tham chiếu. Diễn biến này cho thấy dòng tiền có xu hướng chọn lọc cổ phiếu thay vì đồng loạt quay lại nhóm tài chính. Việc chỉ số hồi phục không đồng nghĩa toàn bộ cổ phiếu chứng khoán đã vượt qua áp lực điều chỉnh.

Ở nhóm bất động sản, VIC đảo chiều tăng 0,79%, TCH tăng mạnh 4,91% và VHM giữ giá tham chiếu, hỗ trợ tích cực cho chỉ số. Ngược lại, NVL giảm 3,11%, KDH mất 2,53%, DXG giảm 1,35% và PDR giảm 1,33%. Theo thống kê mức độ ảnh hưởng, VIC, TCB, STB và GAS đóng góp tổng cộng 5,33 điểm cho VN-Index. Điều này phần nào lý giải vì sao chỉ số chung chỉ giảm nhẹ dù số lượng cổ phiếu mất giá vẫn chiếm ưu thế.

Công nghệ, logistics suy yếu; dầu khí giữ sắc xanh

Nhóm công nghệ thông tin và điện tử viễn thông vẫn chịu sức ép đáng kể. FPT giảm 1,53%, CMG giảm 1,22% và ELC mất 3,45%. Ở nhóm dịch vụ truyền thông, VGI giảm 2,06%, FOX giảm 0,56% và YEG giảm 0,85%, góp phần khiến chỉ số ngành giảm 1,55%. FPT còn là cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất trên HOSE trong phiên, cho thấy áp lực cung chưa chấm dứt tại một trong những mã công nghệ có ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Nguồn finance.vietstock

Nhóm logistics, cảng biển và hạ tầng vận tải nhìn chung cũng chưa lấy lại sự ổn định. GMD giảm 2,34%, VTP mất khoảng 2,64%, HAH giảm 1,30%, trong khi cổ phiếu khai thác cảng hàng không ACV giảm 3,18%. Sức ép tại những mã gắn với vận tải và chuỗi cung ứng phản ánh tâm lý thận trọng đối với cổ phiếu công nghiệp, dù diễn biến giá trong một phiên chưa đủ để kết luận về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp.

Áp lực bán còn xuất hiện tại nhóm bán lẻ. MWG giảm 0,55%, FRT giảm 0,94% và DGW mất 2,62%. Ở nhóm y tế, DHG giảm 1,19%, IMP giảm 1,47%. Những mức giảm này cho thấy dòng tiền chưa tìm đến đồng đều các lĩnh vực tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe, song không thể từ biến động của vài mã riêng lẻ suy ra toàn ngành đang cùng một xu hướng.

Ngược chiều thị trường, dầu khí là điểm sáng tương đối nổi bật khi PVD tăng 3,51%, BSR tăng 0,43%, GAS tăng 1,75%; PVS và PVT cũng giữ sắc xanh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp điện và thiết bị điện tiếp tục phân hóa: POW giảm 1,85%, PC1 giảm 1,82%, REE giảm 1,59% và GEE giảm 1,95%, trong khi NT2 đứng giá. Vì vậy, đà tăng của cổ phiếu dầu khí không đồng nghĩa toàn bộ nhóm năng lượng và tiện ích đã hồi phục.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo áp lực. Khối này bán ròng khoảng 895 tỷ đồng trên cả ba sàn, trong đó HOSE ghi nhận hơn 841 tỷ đồng và HNX hơn 46 tỷ đồng. FPT bị bán ròng gần 157 tỷ đồng, ACB khoảng 146 tỷ đồng, HDB hơn 104 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, POW được mua ròng khoảng 152 tỷ đồng dù giá cổ phiếu giảm trong phiên. Việc khối ngoại tiếp tục rút ròng làm suy yếu khả năng duy trì đà hồi ở những cổ phiếu chịu áp lực cung lớn.

Nhìn chung, phiên 20/11 cho thấy lực cầu tại vùng giá thấp đã đủ sức ngăn một nhịp giảm sâu của VN-Index, nhưng chưa tạo được sự xác nhận về xu hướng tăng trở lại. Chỉ số vẫn nằm dưới mốc 1.700 điểm, độ rộng tiêu cực và thanh khoản khớp lệnh chưa cao. Trong các phiên kế tiếp, phản ứng tại vùng 1.680 điểm, khả năng lấy lại 1.700 điểm, độ lan tỏa của nhóm ngân hàng và chứng khoán cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại sẽ là những yếu tố cần theo dõi. Nhịp hồi cuối ngày là tín hiệu tích cực về lực cầu, nhưng chưa đủ để kết luận thị trường đã kết thúc giai đoạn điều chỉnh.