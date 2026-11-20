Chiều 19/11/2026, Hội Đông y thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Ngày hội Đông y Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Với thông điệp “Tinh hoa Đông y Thăng Long - Hà Nội: Kết nối truyền thống, ứng dụng công nghệ vì sức khỏe cộng đồng”, ngày hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/12/2026, tại Trường Đại học Phenikaa, phường Dương Nội, Hà Nội.

Sự kiện do Hội Đông y thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Phenikaa và Công ty cổ phần Đông Tây y Trường Xuân tổ chức, cùng sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 12/12, với khoảng 600 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, lương y, thầy thuốc và đại diện doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội Nguyễn Văn Dung, một trong những hoạt động trọng tâm của ngày hội là chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí trong hai ngày 11 và 12/12. Ban tổ chức dự kiến phục vụ khoảng 1.000 lượt người dân, ưu tiên người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội Nguyễn Văn Dung chủ trì họp báo.

Công tác chuyên môn có sự tham gia trực tiếp của đội ngũ y, bác sĩ đến từ Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông và Bệnh viện Đại học Phenikaa.

Theo kế hoạch chi tiết, khu vực khám dự kiến bố trí 16 bàn khám cùng trang thiết bị y tế, phương tiện phục vụ cận lâm sàng và tổ cấp cứu thường trực. Các bác sĩ tập trung khám sàng lọc, tư vấn điều trị những bệnh lý thông thường; đồng thời cấp phát quà và dược liệu hỗ trợ. Đối với trường hợp phát hiện bệnh lý phức tạp cần điều trị chuyên sâu, người dân sẽ được hướng dẫn chuyển tuyến đến cơ sở y tế phù hợp để tiếp tục theo dõi.

Bên cạnh hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, ngày hội còn tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế vào ngày 12/12 với chủ đề “Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Chính sách, kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển tại Thủ đô Hà Nội”.

Hội thảo dự kiến có khoảng 40 báo cáo khoa học, tập trung trao đổi kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu và giải pháp ứng dụng y học cổ truyền an toàn, hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Không gian Triển lãm Đông y Hà Nội cũng mở cửa xuyên suốt từ ngày 11 đến 13/12, với quy mô khoảng 40 gian hàng. Tại đây, các đơn vị giới thiệu dược liệu, tư liệu quý, bài thuốc và sản phẩm y học cổ truyền đáp ứng điều kiện pháp lý, qua đó thúc đẩy kết nối giao thương và hợp tác phát triển sản phẩm.

Khép lại chuỗi hoạt động vào ngày 13/12, Ban tổ chức dự kiến biểu dương, ghi nhận khoảng 20 tập thể và 30 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển y học cổ truyền và công tác nhân đạo tại Hà Nội.

Ngày hội Đông y Hà Nội lần thứ II năm 2026 là dịp kết nối đội ngũ thầy thuốc, lương y, nhà khoa học, cơ sở đào tạo, bệnh viện, doanh nghiệp và người dân; tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y học cổ truyền. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị tinh hoa Đông y Thăng Long - Hà Nội và đưa y học cổ truyền đến gần hơn với cộng đồng.