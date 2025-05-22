Quận Ba Đình phát động Tháng hành động Vì trẻ em 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm nhấn mạnh: Tháng hành động Vì trẻ em là dịp quan trọng để toàn xã hội nhìn lại những kết quả đã đạt được trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đồng thời tiếp tục lan tỏa thông điệp yêu thương, trách nhiệm và hành động cụ thể vì trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm phát biểu tại buổi lễ.

Với chủ đề năm 2025 là “Ưu tiên nguồn lực, hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”, quận Ba Đình sẽ đồng loạt tổ chức lễ phát động cấp phường tại 13 phường trước ngày 30/5.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống xâm hại và tai nạn thương tích ở trẻ, đặc biệt là đuối nước; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, sân chơi văn hóa - thể thao, chương trình khám sàng lọc sức khỏe cho trẻ em.

Lãnh đạo quận Ba Đình trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc quận Ba Đình năm 2025 cho các em học sinh trên địa bàn quận.

Tại lễ phát động, UBND quận đã trao giải Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2025, nhằm khuyến khích thói quen đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong trường học. Đồng thời, quận cũng trao tặng quà và học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại 13 phường, góp phần động viên tinh thần và tạo động lực vươn lên cho các em.

Song song cùng đó là các hoạt động truyền thông về phòng, chống xâm hại trẻ em tại gia đình và cộng đồng, khám sàng lọc phát hiện sớm dị tật vận động, tim bẩm sinh cho trẻ em.