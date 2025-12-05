Văn hóa Việt ghi dấu mạnh mẽ trên các hạng mục tìm kiếm của Google trong năm qua

Year in Search 2025

Nền tảng quen thuộc để tìm kiếm, cập nhật tin tức, học kỹ năng và giải quyết nhu cầu đời sống của người Việt cũng ghi dấu một sự thay đổi đáng giá, đó là AI đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống khi người dùng chuyển từ truy vấn căn bản sang ứng dụng AI sâu rộng cho sáng tạo, học tập và công việc hàng ngày.

Năm 2025 ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong cách người Việt tiếp cận và sử dụng công nghệ AI. Xu hướng tìm kiếm chứng kiến sự chuyển dịch từ “AI là gì?” sang những truy vấn mang đậm tính năng và công dụng cụ thể của AI, như “Cách làm video bằng AI”, “Tạo ảnh bằng AI”. Điều này cho thấy AI đang dần trở thành công cụ quen thuộc, gắn liền với các nhu cầu trong sáng tạo, học tập và đời sống thường nhật của người dùng Việt.

Sự chuyển dịch này cũng được thể hiện rõ trong chủ đề “Xu hướng chung”, khi các từ khóa như “Gemini”, “Pixverse AI” và “Phụ nữ trong các ngành STEM” cùng xuất hiện ở nhóm dẫn đầu. Xu hướng đó thể hiện rõ trong báo cáo e-Conomy SEA 2025 vừa được công bố mới đây. Theo đó, Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng với AI, với 81% người dùng tương tác AI mỗi ngày và 83% tham gia hoạt động học tập và nâng cao kiến thức về AI.

Người dùng chủ động tìm kiếm cách để ứng dụng AI trong tạo ảnh

Cụ thể hơn, người dùng chủ động tìm kiếm cách để ứng dụng AI trong tạo ảnh, với các từ khóa dẫn đầu như “Tạo ảnh Gemini”, “Tạo ảnh tuyết rơi”, “Tạo ảnh trung thu”, “Phục chế ảnh cũ”, “Tạo ảnh polaroid”, hay “Tạo ảnh hộp đồ chơi”.

Bên cạnh AI thì TOP 10 chủ đề được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm qua do Google công bố trong danh sách danh sách Year in Search 2025 cũng ghi nhận sự lên ngôi của các giá trị truyền thống - lịch sử và nội dung giàu bản sắc, tự hào dân tộc. Cụ thể, “Xu hướng chung”, “Tạo ảnh”, “Phim ảnh (chung)”, “Phim ảnh Việt Nam”, “Concert”, “Bài hát”, “Tin tức”, “Cách làm”, “Là gì” và “Du lịch” đã phản ánh những xu hướng và thông tin được người Việt quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025.

Có thể nói, trong bối cảnh công nghệ định hình lại cách tiếp cận thông tin và giải trí, xu hướng tìm kiếm năm 2025 đã cho thấy nội dung do Việt Nam sản xuất thu hút sự quan tâm đáng kể.

Phim “Mưa đỏ” xuất hiện đồng thời trong ba bảng xếp hạng “Xu hướng chung”, “Phim ảnh (chung)” và “Phim Việt Nam”,

Nổi bật ở Mảng điện ảnh khi phim “Mưa đỏ” xuất hiện đồng thời trong ba bảng xếp hạng “Xu hướng chung”, “Phim ảnh (chung)” và “Phim Việt Nam”, phản ánh sức hút lớn của một tác phẩm khai thác chất liệu lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó là nhiều phim Việt khác như “Nhà gia tiên”, “Đèn âm hồn”, “Địa đạo” và “Tử chiến trên không” cũng có lượt tìm kiếm cao, cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với các tác phẩm gần gũi với đời sống và văn hóa bản địa. Đồng thời, ở hạng mục “Phim ảnh (chung)” cũng ghi nhận lượt tìm kiếm lớn cho nhiều phim quốc tế tiêu biểu như “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt”, “Squid Game 2”, “Khom lưng” và “Nghịch ái”.

Chủ đề “Concert” cho thấy khán giả không chỉ tìm đến các chương trình nghệ thuật mà còn là không gian kết nối, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc theo cách riêng.

Đối với chủ đề “Concert”, những chương trình mang đậm dấu ấn lịch sử, truyền thống và tinh thần dân tộc như “V Concert”, “Tổ Quốc trong tim” và “Việt Nam trong tôi” giữ vị trí dẫn đầu. Điều này cho thấy khán giả không chỉ tìm đến các chương trình nghệ thuật như một hình thức để giải trí, mà còn là không gian kết nối, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc theo cách riêng.

“Bắc Bling”, “Còn gì đẹp hơn” và “Nỗi đau giữa hòa bình” nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất của chủ đề Bài hát

Trong chủ đề “Bài hát”, các ca khúc mang chất liệu văn hóa - lịch sử như “Bắc Bling”, “Còn gì đẹp hơn” và “Nỗi đau giữa hòa bình” nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất. Kết quả này cho thấy những sáng tác gần gũi với đời sống tinh thần người Việt tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong thói quen thưởng thức âm nhạc. Các ca khúc mang hơi hướng hiện đại như “Mất kết nối”, “Gã săn cá”, “Một đời vì em” và “Tái sinh” cũng thu hút lượng tìm kiếm lớn, phản ánh sự đa dạng trong thị hiếu đại chúng.

Dữ liệu tìm kiếm năm 2025 còn phản ánh sự cởi mở và chủ động của người Việt trong việc nắm bắt thông tin, xu hướng trên mạng xã hội. Ở chủ đề “Là gì”, các từ khóa dẫn đầu bao gồm “A80”, “8386”, “sít rịt”, “lowkey” hay “skip leg day”.

Các dữ liệu liên quan tới bão Wipha, bão Kalmaegi, bão Kajiki, bão số 10 và bão số 11 nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất năm qua ở chủ đề Tin Tức

Cụ thể, chủ đề “Tin tức”, thông tin về thời tiết được tìm kiếm và cập nhật thường xuyên, với các dữ liệu liên quan tới bão Wipha, bão Kalmaegi, bão Kajiki, bão số 10 và bão số 11 nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất. Người dùng cũng theo dõi sát sao các vấn đề xã hội lớn như “sáp nhập tỉnh”, cùng các hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội như “Brother hai restaurant” (Tiệm phở anh Hai) và sự kiện thể thao lớn như “FIFA Club World Cup”.

Google Tìm kiếm không chỉ là nguồn cập nhật thông tin thiết yếu, mà còn là nền tảng hỗ trợ người dùng xây dựng kỹ năng thực tế và năng lực số trong bối cảnh công nghệ đóng vai trò ngày càng lớn. Điều này thể hiện qua mức độ quan tâm cao đối với chủ đề “Cách làm”, nơi người dùng tìm kiếm nhiều hoạt động đa dạng từ pha “trà vải”, làm “siro mận”, “khúc bạch vải” đến làm “đèn trung thu”, bên cạnh các tìm kiếm mới như “cách làm video AI”.

“Danh sách Một năm Tìm kiếm phiên bản 2025 còn cho thấy một sự chuyển dịch đầy cảm xúc, nơi mà người dùng Việt không chỉ sử dụng Google để tìm thông tin, học hỏi kiến thức mới, mà còn dùng để tìm về cội nguồn, để khẳng định bản sắc cá nhân và lòng tự hào dân tộc thông qua các lựa chọn giải trí và phong cách sống của mình.” Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ.

Top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất đều là các địa điểm trong nước trong hạng mục Du lịch đã cho thấy người Việt đang ưu tiên những chuyến đi gắn kết, gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa

Một điểm nhấn đáng chú ý trong đó là ở chủ đề “Du lịch”, Top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất đều là các địa điểm trong nước, dẫn đầu là Đà Lạt, kế đến An Giang, Mũi Né, Đà Nẵng, Hạ Long, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Phú Quốc và Vũng Tàu. Xu hướng này cho thấy người Việt đang ưu tiên những chuyến đi gắn kết, gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa.

