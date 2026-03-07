Nothing mở rộng cuộc đua tầm trung với bộ đôi smartphone mới tại MWC 2026

Nothing tiếp tục duy trì triết lý thiết kế nhận diện cao trên thế hệ smartphone mới. Nothing Phone (4a) sử dụng cụm camera dạng viên thuốc kết hợp dải đèn Glyph Bar bố trí 63 LED chia thành sáu đoạn, độ sáng tối đa 3.500 nit. Hệ thống ánh sáng hoạt động như tín hiệu thông báo trực quan, đồng thời tạo dấu ấn thẩm mỹ hiếm gặp trong phân khúc giá phổ thông.

Máy trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, RAM 8GB hoặc 12GB, bộ nhớ tối đa 256GB. Màn hình OLED 6,78 inch đạt độ phân giải 1.224 x 2.720 pixel, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 4.500 nit. Kính bảo vệ Gorilla Glass 7i tăng khả năng chịu va đập trong sử dụng hằng ngày.

Nothing phone 4a. Ảnh: Genk

Hệ thống camera sau tích hợp cảm biến chính Samsung GN9 50MP hỗ trợ chống rung quang học, camera góc siêu rộng 8MP cùng ống kính tiềm vọng 50MP cho zoom quang học 3,5x. Viên pin 5.080mAh kết hợp sạc nhanh 50W. Giá khởi điểm khoảng 9,15 triệu đồng, tạo sức ép cạnh tranh trực tiếp với nhiều thiết bị tầm trung hiện hành.

Nothing phone 4a Pro. Ảnh: Genk

Phiên bản Nothing Phone (4a) Pro phát triển theo hướng táo bạo hơn. Mặt lưng tích hợp Glyph Matrix dạng tròn gồm 137 LED, diện tích hiển thị lớn hơn 57% so với thế hệ trước. Khung kim loại nguyên khối giảm độ dày còn 7,95 mm, đạt chuẩn kháng bụi nước IP65. Bên trong, chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 mang lại cải thiện hiệu năng CPU khoảng 27%, GPU tăng 30%, khả năng xử lý AI tăng 65% so với nền tảng tiền nhiệm.

Màn hình OLED 6,83 inch hỗ trợ tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 5.000 nit cùng công nghệ PWM 2.160Hz giúp giảm nhấp nháy khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng. Camera chính Sony Lytia 700C 50MP kết hợp ống kính tiềm vọng Samsung JN5 50MP cho zoom quang học 3,5x, mở rộng tới 7x nhờ xử lý trong cảm biến. Giá bán khởi điểm khoảng 11,44 triệu đồng.

Việc đưa camera tiềm vọng cùng màn hình tần số quét cao vào dòng máy giá trung bình phản ánh chiến lược khác biệt của Nothing. Thay vì chạy đua cấu hình thuần túy, hãng tập trung tạo bản sắc thiết kế cùng trải nghiệm thị giác nhằm thu hút nhóm người dùng trẻ ưa cá tính công nghệ.