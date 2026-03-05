Kinh tế số
Thị trường

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%

Hậu Nguyễn

Hậu Nguyễn

15:48 | 05/03/2026
Omdia dự báo doanh số smartphone toàn cầu năm 2026 giảm 7% do bộ nhớ khan hiếm khiến chi phí linh kiện tăng cao, trong khi xung đột địa chính trị tiếp tục gây sức ép lên các hãng điện thoại.

Các hãng sản xuất smartphone đang chuẩn bị cho một năm 2026 khó khăn với mức giảm doanh số sâu hơn nhiều so với năm trước. Công ty nghiên cứu thị trường Omdia vừa công bố báo cáo cho thấy doanh số xuất xưởng điện thoại di động toàn cầu sẽ giảm khoảng 7% so với năm 2025

Thị trường smartphone 2026 giảm 7%, riêng phân khúc cao cấp tăng 4%
Ảnh minh họa

Omdia cho biết, ba yếu tố chính kéo thị trường lao dốc gồm bộ nhớ thiếu hụt nghiêm trọng, chi phí linh kiện tăng vọt và bất ổn địa chính trị gia tăng. Omdia chỉ rõ bộ nhớ hiện chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều trong tổng chi phí vật liệu (BOM) của smartphone, từ đó cắt sâu vào lợi nhuận của các nhà sản xuất, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ.

Từ quý 4 năm 2025, các hãng điện thoại đã bắt đầu nâng giá bán lẻ để duy trì lợi nhuận. Tuy nhiên, giá tăng có thể khiến người mua ở các thị trường mới nổi bỏ đi vì túi tiền họ không dư dả

Nếu giá bộ nhớ vẫn cao đến nửa cuối năm 2026 vì nguồn cung thiếu hụt và ngành AI chiếm phần lớn sản lượng, thị trường smartphone toàn cầu có thể sụt hơn 15%. Mức này cao hơn đợt giảm 12% năm 2022.

Biểu đồ do Omdia công bố cho thấy xu hướng biến động của thị trường smartphone toàn cầu giai đoạn 2014–2026, đồng thời dự báo mức thay đổi trong năm 2026.
Biểu đồ do Omdia công bố cho thấy xu hướng biến động của thị trường smartphone toàn cầu giai đoạn 2014–2026, đồng thời dự báo mức thay đổi trong năm 2026. Nguồn: Omdia

Xung đột ở Trung Đông nếu tiếp diễn sẽ kéo giá xăng dầu và phí vận chuyển tăng cao. Tỷ giá cũng dao động mạnh. Hai yếu tố này khiến người dân ở các thị trường mới nổi phải giữ máy cũ lâu hơn thay vì mua điện thoại mới

Phân khúc điện thoại rẻ nhất chịu tác động mạnh nhất khi Omdia dự báo các máy dưới 100 USD sụt 31% năm 2026. Các hãng sản xuất dòng này lời vốn ít, nay giá bộ nhớ LPDDR4X tăng cao khiến chi phí leo thang, trong khi các nhà cung ứng lại ưu tiên những đơn hàng có giá trị cao hơn.

Phân khúc 100-399 USD chiếm phần lớn doanh số toàn cầu cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng. Giá bộ nhớ tăng cao kéo theo giá bán lẻ phải tăng theo, khiến các hãng chuyên làm điện thoại giá thấp ngày càng bị đẩy vào thế khó.

phân khúc cao cấp từ 800 USD trở lên ghi nhận tăng trưởng. Lượng máy xuất xưởng dự kiến tăng 4%, từ khoảng 260 triệu máy năm 2025 lên gần 270 triệu máy năm 2026.
Phân khúc cao cấp từ 800 USD trở lên ghi nhận tăng trưởng. Lượng máy xuất xưởng dự kiến tăng 4%, từ khoảng 260 triệu máy năm 2025 lên gần 270 triệu máy năm 2026. Nguồn: Omdia

Trái ngược với xu hướng chung, các dòng smartphone có giá trên 800 USD được kỳ vọng tăng trưởng khoảng 4% trong năm 2026. Sức mạnh thương hiệu và tính linh hoạt về giá hỗ trợ phân khúc này vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thiếu chip nhớ kéo thị trường smartphone sụt giảm năm 2026
Thiếu chip nhớ kéo thị trường smartphone sụt giảm năm 2026

Vị thế thống trị của Apple ở phân khúc cao cấp và lợi thế tích hợp dọc của Samsung giúp cả hai hãng hấp thụ lạm phát chi phí linh kiện tốt hơn và duy trì nguồn cung ổn định hơn. Tuy nhiên, việc Samsung sử dụng LPDDR4X trong một số mẫu máy vẫn khiến hãng này chịu áp lực nhất định.

Ông Zaker Li, Chuyên gia phân tích chính của Omdia, nhận định: "Các nhà sản xuất đang phản ứng bằng cách đơn giản hóa cấu hình sản phẩm và thắt chặt chi phí BOM. Đồng thời, biến động giá bộ nhớ đẩy các thương hiệu hướng tới kế hoạch sản xuất ngắn hạn hơn và khối lượng đặt hàng nhỏ hơn, từ đó tăng áp lực vận hành trên toàn chuỗi cung ứng".

Ông Li cho biết trong bối cảnh này, các nhà sản xuất cần tập trung vào sản phẩm có giá trị cao hơn và lên kế hoạch sản xuất cẩn thận hơn. Các đối tác phân phối cũng phải quản kho chặt chẽ và dự báo nhu cầu chính xác để thích nghi với tình trạng người dùng chậm thay máy mới và thay đổi nhu cầu mua sắm.

smartphone 2026 thị trường điện thoại sụt giảm giá bộ nhớ tăng dự báo smartphone Omdia thị trường di động smartphone cao cấp điện thoại giá rẻ

