Geely Việt Nam nhận đặt cọc EX5 EM-i: chạy thuần điện 200km, ăn xăng ngang xe máy

Thành Biên

Thành Biên

10:14 | 04/03/2026
Geely dự kiến sẽ được giới thiệu đến khách hàng tại Việt Nam mẫu SUV hybrid cắm sạc EX5 EM-i với 3 phiên bản khác nhau. Việc bổ sung EX5 EM-i cho thấy chiến lược rõ ràng của Geely: xây dựng hệ sinh thái sản phẩm điện hóa đa dạng thay vì chỉ tập trung vào một cấu hình duy nhất.
Đại lý nhận đặt cọc, giá dự kiến từ hơn 840 triệu đồng

Theo thông tin từ hệ thống phân phối, EX5 EM-i đã bắt đầu nhận đặt hàng với ba phiên bản gồm Pro, Max và Ultra. Mức giá tạm tính lần lượt từ hơn 840 triệu đồng, trên 950 triệu đồng và trên 1 tỷ đồng, tùy cấu hình. Như vậy, biến thể hybrid cắm sạc của EX5 định vị cao hơn bản thuần điện tiêu chuẩn, đồng thời tạo khoảng giá rộng để cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV điện hóa tầm trung.

Thời điểm nhận cọc trùng với lúc fanpage chính thức của Geely Việt Nam liên tục đăng tải hình ảnh "nhá hàng" mẫu xe mới. Hãng sử dụng cách tiếp cận quen thuộc: công bố ảnh chụp phần đầu xe trong điều kiện ánh sáng thấp, kèm thông điệp ngắn gọn về thời điểm ra mắt sắp tới. Cách truyền thông này cho thấy kế hoạch giới thiệu EX5 EM-i nhiều khả năng không còn xa.

Hình ảnh EX5 EM-I được fanpage chính thức của Geely Việt Nam đăng tải. Ảnh: Geely Việt Nam
Hình ảnh EX5 EM-I được fanpage chính thức của Geely Việt Nam đăng tải. Ảnh: Geely Việt Nam

Thiết kế nổi bật trong phân khúc SUV cỡ C

EX5 EM-i phát triển trên nền tảng khung gầm GEA, sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.740 x 1.905 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm. Thông số này đặt mẫu xe vào nhóm SUV cỡ C nhưng tiệm cận nhiều mẫu xe phân khúc cao hơn về không gian.

Khoang hành lý dung tích 528 lít hướng tới nhóm khách hàng gia đình, đặc biệt là những người cần một mẫu xe đa dụng cho cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những chuyến đi dài. So với nhiều đối thủ cùng tầm giá, EX5 EM-i tạo lợi thế rõ rệt ở không gian và chiều dài cơ sở.

EX5 EM-i thuộc nhóm SUV cỡ C. Ảnh: Geely.
EX5 EM-i thuộc nhóm SUV cỡ C. Ảnh: Geely.

Thiết kế ngoại thất tiếp tục duy trì phong cách tối giản đặc trưng của dòng EX5. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt kín theo xu hướng xe điện hóa, kết hợp dải đèn LED định vị thanh mảnh kéo ngang. Cụm đèn chính đặt thấp, tạo diện mạo hiện đại. Phía sau, hệ thống ống xả được ẩn hoàn toàn nhằm tăng tính liền mạch cho tổng thể.

Không gian nội thất của EX5 EM-i gần như giữ nguyên triết lý thiết kế của bản thuần điện. Trung tâm táp-lô là màn hình giải trí 15,4 inch độ phân giải cao, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số. Phiên bản Ultra trang bị hệ thống âm thanh Flyme Sound 16 loa, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và kính hai lớp cách âm.

Geely tích hợp loạt tiện nghi vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp như ghế có chức năng massage, sưởi cho hàng ghế sau, ghế lái chỉnh điện và điều khiển bằng giọng nói. Gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, camera 540 độ cùng nhiều tính năng an toàn chủ động cũng xuất hiện trong danh mục trang bị.

Công nghệ hybrid cắm sạc, mức tiêu thụ xăng gây chú ý

Điểm trọng tâm của EX5 EM-i nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid. Xe kết hợp động cơ xăng 1.5L công suất khoảng 110 mã lực với mô-tơ điện, cho tổng công suất hệ thống đạt 215 mã lực. Geely tích hợp công nghệ Thor AI Electric Hybrid 2.0 nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và khả năng phân bổ năng lượng.

Theo công bố từ hãng tại thị trường nội địa, EX5 EM-i có thể di chuyển khoảng 200 km ở chế độ thuần điện sau mỗi lần sạc đầy. Khi kết hợp cả pin và nhiên liệu, tổng quãng đường vận hành tối đa đạt xấp xỉ 1.575–1.600 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm của Trung Quốc.

EX5 EM-i có thể di chuyển khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Ảnh: Geely
EX5 EM-i có thể di chuyển khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Ảnh: Geely

Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được nhà sản xuất đưa ra ở ngưỡng 2,68 lít/100 km trong điều kiện kết hợp. Con số này tương đương nhiều mẫu xe máy tay ga phổ thông, trở thành điểm nhấn truyền thông đáng chú ý của mẫu SUV này.

Với cấu hình PHEV, EX5 EM-i giải quyết tâm lý “ngại sạc” của một bộ phận người dùng. Chủ xe có thể sử dụng điện cho các quãng đường ngắn hằng ngày, đồng thời tận dụng động cơ xăng cho hành trình dài mà không phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc công cộng.

Tại Việt Nam, EX5 EM-i có mức giá dao động từ hơn 840 đến 1 tỷ đồng, tùy cấu hình. Ảnh: Geely.
Tại Việt Nam, EX5 EM-i có mức giá dao động từ hơn 840 đến 1 tỷ đồng, tùy cấu hình. Ảnh: Geely.

Trong bối cảnh thị trường SUV điện hóa tại Việt Nam cạnh tranh ngày càng quyết liệt, EX5 EM-i tạo thêm một phương án cho người dùng muốn tối ưu chi phí vận hành nhưng chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe thuần điện. Khi chính thức ra mắt, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ trở thành quân bài quan trọng trong chiến lược dài hạn của Geely tại Việt Nam.

Theo đó, chương trình có tên gọi Vạn Dặm Hanh Thông, Vươn Tầm Cùng Ford sẽ được áp dụng từ ngày 01/03/2026 đến hết ngày 31/03/2026 tại tất cả các đại lý của Ford Việt Nam trên toàn quốc.
