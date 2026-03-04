Hoa hậu Ngọc Hân tham gia livestream TikTok, thúc đẩy chuyển đổi số cho hàng Việt

Trong bối cảnh thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, chương trình “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 lựa chọn hình thức livestream trên nền tảng TikTok như một giải pháp truyền thông số nhằm mở rộng kênh phân phối và tiếp cận người tiêu dùng trẻ.

Sự tham gia của Hoa hậu Ngọc Hân không chỉ gia tăng sức hút cho phiên phát trực tiếp mà còn góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông trên môi trường số. Hoạt động này được xem là bước đi cụ thể trong chiến lược chuyển đổi số, đưa sản phẩm Việt tiếp cận người tiêu dùng thông qua nền tảng công nghệ.

Kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng trên nền tảng số

Phiên livestream có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý và các nhà sáng tạo nội dung, tạo nên hệ sinh thái quảng bá tích hợp giữa quản lý nhà nước – KOL – doanh nghiệp.

Các sản phẩm được quảng bá trong chương trình gồm nhóm chế phẩm từ dừa của Công ty TNHH Dừa Lương Quới như dầu dừa tinh khiết, nến thơm, tẩy tế bào chết, son dưỡng môi thương hiệu Cofusions, nước cốt dừa, nước màu dừa Vietcoco; cùng dòng mỹ phẩm chiết xuất từ sâm Việt và thảo dược bản địa do Công ty Cổ phần Viginseng nghiên cứu phát triển, gồm dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt, kem chống nắng, sữa tắm gội trẻ em thương hiệu Visante.

Hoa hậu Ngọc Hân: Lan tỏa “Sức sống hàng Việt” trên nền tảng số.

Thông qua nền tảng TikTok, doanh nghiệp có thể tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, tương tác thời gian thực và tối ưu hiệu quả bán hàng nhờ các công cụ hỗ trợ như gắn link sản phẩm, thống kê lượt xem và hành vi người dùng.

Chia sẻ tại chương trình, Ngọc Hân cho biết cô tin rằng mỗi sản phẩm Việt đều chứa đựng câu chuyện về sự sáng tạo và nỗ lực của doanh nghiệp trong nước. “Khi người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt, đó không chỉ là hành vi mua sắm mà còn là sự ủng hộ dành cho trí tuệ và bản lĩnh của doanh nghiệp Việt Nam,” cô nhấn mạnh.

Trong xu hướng số hóa toàn diện, việc kết hợp vai trò điều phối của cơ quan quản lý nhà nước với sức lan tỏa của người có ảnh hưởng được kỳ vọng tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường nội địa.

Với sự đồng hành của Hoa hậu Ngọc Hân, “Sức sống hàng Việt” lần thứ 2 vì vậy không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm, mà còn là mô hình ứng dụng công nghệ trong phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng kênh phân phối cho doanh nghiệp Việt.